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Курение повлияло на функции иммунной системы — даже после отказа от него
Пол, возраст и генетика играют важную роль в иммунном ответе, когда в организм вторгаются патогены. Авторы нового исследования уверены: понимание того, какие еще факторы, в том числе образа жизни, влияют на функции иммунитета, поможет улучшить разработку вакцин и методов лечения.
Биологи и медики из Института Пастера во Франции при поддержке шведских коллег из Каролинского института изучили ряд факторов, которые могут влиять на функции иммунной системы человека, в частности на защиту от чужеродных антигенов, и в итоге сказываться на риске возникновения заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Когда мы сталкиваемся с патогенами, на помощь приходят клетки иммунной системы — моноциты, макрофаги, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, клетки-киллеры и так далее. Они секретируют низкомолекулярные регуляторные белки под названием цитокины, которые нужны для координации защитных механизмов организма: именно эти клетки среди прочего контролируют процессы воспаления и иммунного ответа на чужеродные антигены.
Секреция цитокинов у людей различается и зависит как от факторов окружающей среды, так и от наследственности. Что именно играет решающую роль, и выясняли авторы нового исследования.
За основу ученые взяли данные проекта Milieu Intérieur — исследовательской инициативы, цель которой заключается в изучении изменчивости иммунной системы 1000 здоровых людей. Команда анализировала 136 переменных, потенциально обусловливающих различия в секреции цитокинов. В список, в частности, вошли социально-демографические факторы, образ жизни и питание.
«Чтобы выявить новые факторы окружающей среды, связанные с изменчивостью иммунного ответа, мы сосредоточились на секреции 13 цитокинов, важных с медицинской точки зрения», — уточнили авторы научной работы.
В итоге они выяснили, что три фактора — курение, латентная форма цитомегаловирусной инфекции (инфекционное заболевание человека, возбудителем которого выступает ДНК-содержащий цитомегаловирус из семейства герпесвирусов) и индекс массы тела — главным образом ответственны за изменчивость секреции цитокинов.
Воздействие курения сигарет затронуло как врожденный, так и адаптивный, то есть приобретенный или специфический, иммунитет. В то время как влияние на врожденные реакции иммунной системы оказалось временным и исчезало, когда человек принимал решение покончить с вредной привычкой, на адаптивном иммунном ответе (подразделяют на гуморальный (включает выработку антител В-лимфоцитами) и клеточный (подразумевает активацию Т-лимфоцитов)) курение продолжало сказываться в течение многих лет после отказа от него. Оно изменяло уровни цитокинов, высвобождаемых в ответ на проникновение патогенов.
Индекс массы тела и цитомегаловирус тоже оказали заметное влияние на секрецию цитокинов, но их колебания, связанные с курением, достигали уровней, эквивалентных воздействию возраста, пола и генетики — то есть факторов, на которые мы не можем повлиять, подчеркнули ученые.
Авторы признали, что их исследование имеет ограничения, например недостаток данных. Тем не менее, по их словам, результаты дают новое представление о воздействии курения и других факторов окружающей среды на здоровье человека.
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