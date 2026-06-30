Крупнейшее исследование показало, что марихуана в подростковом возрасте вдвое повышает риск психоза и биполярного расстройства

Употребление каннабиса в юности удваивает риски развития тяжелых психических заболеваний во взрослом возрасте. По данным ученых, у курящих в подростковом возрасте людей признаки психоза или биполярного расстройства проявляются в среднем через два года после начала употребления наркотика.

Группа американских специалистов из исследовательских центров Kaiser Permanente, Института общественного здравоохранения и нескольких университетов Калифорнии отслеживала состояние здоровья 463 396 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, пока им не исполнилось 26. Результаты этого масштабного проекта опубликовал научный журнал JAMA Health Forum.

Анализ электронных медицинских карт с 2016 по 2023 год показал, что употребление каннабиса значительно повышает вероятность возникновения целого спектра психических проблем. Помимо двукратного роста рисков получить диагноз «психоз» или «биполярное расстройство», у молодых людей существенно возрастала склонность к депрессии и тревожным состояниям. Зависимость сохранялась даже после того, как авторы научной работы сделали поправку на имевшиеся ранее у подростков проблемы с психикой или на прием других психоактивных веществ.

При сборе данных опирались на результаты всеобщего скрининга во время обычных осмотров у педиатров. Подростки просто сообщали, употребляли ли они марихуану хотя бы раз за прошедший год. Так ученые сделали вывод, что угрозу для развивающегося мозга несет любое, а не только тяжелое или регулярное употребление наркотика. При этом фиксация факта употребления каннабиса происходила в среднем за 1,7-2,3 года до того, как врачи официально диагностировали у пациента психиатрическое заболевание.

Авторы исследования связали такую опасную тенденцию с ростом доступности и агрессивным маркетингом марихуаны, а также с резким увеличением концентрации в ней тетрагидроканнабинола. Если раньше этот показатель был существенно ниже (от четырех до шести процентов), то сейчас, с развитием этой индустрии в США, средний уровень ТГК в высушенных соцветиях конопли превышает 20 процентов, а в некоторых концентратах доходит до 95 процентов.

Исследователи также обратили внимание на социальный фактор: каннабис оказался популярнее для подростков из семей с низким доходом и из неблагополучных районов. Ученые бьют тревогу, поскольку дальнейшая коммерциализация и легализация марихуаны в США делают ее еще доступнее. По мнению авторов статьи, это может усугубить существующее социальное неравенство, ведь тяжелые проблемы с ментальным здоровьем будут все сильнее бить по и без того уязвимым слоям населения.

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