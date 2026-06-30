Карликовому соколу понадобилось меньше квадратного километра для выкармливания птенцов

Самый маленький дневной хищник Африки впервые попал под наблюдение с помощью GPS-трекеров. Ученые выяснили, что для выкармливания птенцов ему нужен участок почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги — ближайшего «рекордсмена» среди изученных птиц.

Африканский карликовый сокол (Polihierax semitorquatus) весит всего 57 граммов — это самая маленькая хищная птица Африки. В южной части своего ареала он постоянно соседствует с общественными ткачами (небольшими певчими птицами из семейства ткачиковые), строящими огромные гнезда. В этих гнездах соколы не только ночуют и гнездятся, но и охотятся на самих ткачей и других обитателей колоний.

Изучать перемещения таких мелких птиц сложно и дорого: устройства слежения не должны превышать три процента массы птицы, иначе они будут мешать полету. Исследователи из Университета Кейптауна (Южно-Африканская Республика) впервые использовали GPS-трекеры, чтобы проследить за поведением этих хищников.

В исследовании, опубликованном в издании Journal of Raptor Research, ученые прикрепили трекеры к 18 взрослым соколам в заповеднике Тсвалу-Калахари в Южной Африке. Устройства вместе с креплением весили всего 2,2-2,4 грамма, составив четыре процента от массы птицы, и передавали местоположение каждые 30 минут. Их оставляли на животных максимум на 15 дней из-за ограничений самого трекера, а также из-за небольшого превышения по весу.

Данные удалось получить только от 13 особей: три трекера потерялись, а одной птице устройство мешало летать, его пришлось снять. За время наблюдений ученые собрали в среднем по 295 координат на особь.

Охотничьи участки карликового сокола: участки самцов показаны черным цветом, участки самок — серым. Черными точками отмечены колонии общественных ткачей / © Olufemi P., Journal of Raptor Research, 2026

Так, средний участок соколов составил 0,93 квадратного километра. Это почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги, которая раньше считалась «рекордсменом» среди хищных птиц, отслеженных с помощью GPS. Участок карликового сокола также примерно в 27 раз меньше, чем у его более крупного африканского родственника — черноспинного сокола. Получилось, чем птица меньше, тем меньшая территория ей нужна.

Интересно, что охотничьи участки самцов и самок почти не различались по размеру. У самцов участок составил в среднем 0,98 квадратного километра, у самок — 0,87. Это говорит о том, что оба родителя примерно одинаково участвуют в выкармливании птенцов, в отличие от многих хищных птиц, у которых самец добывает еду, а самка сидит на гнезде. Иногда эти соколы также гнездятся группами, но из-за небольшого размера выборки проверить влияние этого фактора не удалось.

Сами трекеры не помешали птицам вести обычную жизнь. Все особи, включая ту, у которой сняли устройство, продолжили кормить птенцов после установки и снятия трекеров. Из восьми территорий, где проводили наблюдения, на шести вылупились птенцы.

Полученные данные касаются только периода выкармливания птенцов. В другие периоды, например после выхода птенцов из гнезда, территория может быть больше. Чтобы понять образ жизни этого животного полностью, необходимы наблюдения в разные сезоны и периоды вне гнездования.

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