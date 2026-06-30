Карликовому соколу понадобилось меньше квадратного километра для выкармливания птенцов
Самый маленький дневной хищник Африки впервые попал под наблюдение с помощью GPS-трекеров. Ученые выяснили, что для выкармливания птенцов ему нужен участок почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги — ближайшего «рекордсмена» среди изученных птиц.
Африканский карликовый сокол (Polihierax semitorquatus) весит всего 57 граммов — это самая маленькая хищная птица Африки. В южной части своего ареала он постоянно соседствует с общественными ткачами (небольшими певчими птицами из семейства ткачиковые), строящими огромные гнезда. В этих гнездах соколы не только ночуют и гнездятся, но и охотятся на самих ткачей и других обитателей колоний.
Изучать перемещения таких мелких птиц сложно и дорого: устройства слежения не должны превышать три процента массы птицы, иначе они будут мешать полету. Исследователи из Университета Кейптауна (Южно-Африканская Республика) впервые использовали GPS-трекеры, чтобы проследить за поведением этих хищников.
В исследовании, опубликованном в издании Journal of Raptor Research, ученые прикрепили трекеры к 18 взрослым соколам в заповеднике Тсвалу-Калахари в Южной Африке. Устройства вместе с креплением весили всего 2,2-2,4 грамма, составив четыре процента от массы птицы, и передавали местоположение каждые 30 минут. Их оставляли на животных максимум на 15 дней из-за ограничений самого трекера, а также из-за небольшого превышения по весу.
Данные удалось получить только от 13 особей: три трекера потерялись, а одной птице устройство мешало летать, его пришлось снять. За время наблюдений ученые собрали в среднем по 295 координат на особь.
Так, средний участок соколов составил 0,93 квадратного километра. Это почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги, которая раньше считалась «рекордсменом» среди хищных птиц, отслеженных с помощью GPS. Участок карликового сокола также примерно в 27 раз меньше, чем у его более крупного африканского родственника — черноспинного сокола. Получилось, чем птица меньше, тем меньшая территория ей нужна.
Интересно, что охотничьи участки самцов и самок почти не различались по размеру. У самцов участок составил в среднем 0,98 квадратного километра, у самок — 0,87. Это говорит о том, что оба родителя примерно одинаково участвуют в выкармливании птенцов, в отличие от многих хищных птиц, у которых самец добывает еду, а самка сидит на гнезде. Иногда эти соколы также гнездятся группами, но из-за небольшого размера выборки проверить влияние этого фактора не удалось.
Сами трекеры не помешали птицам вести обычную жизнь. Все особи, включая ту, у которой сняли устройство, продолжили кормить птенцов после установки и снятия трекеров. Из восьми территорий, где проводили наблюдения, на шести вылупились птенцы.
Полученные данные касаются только периода выкармливания птенцов. В другие периоды, например после выхода птенцов из гнезда, территория может быть больше. Чтобы понять образ жизни этого животного полностью, необходимы наблюдения в разные сезоны и периоды вне гнездования.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
Масштабный анализ ДНК показал, что леопарды в Капской области ЮАР измельчали не из-за случайных мутаций при вырождении популяции, а в результате целенаправленной эволюционной адаптации к местной среде обитания.
Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
21 Февраля, 2022
Научное исследование как искусство. Или наоборот!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии