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Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

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Многие из нас с детства запомнили простое правило: анализы крови сдают натощак. Так врачи получают более «чистую» информацию, потому что организм находится в состоянии покоя. Анализ большого объема данных показал, что это критично всего для четырех тестов.

Медицина
# анализ крови
# билирубин
# витамин D
# глюкоза
# голодание
# липаза
# рак яичников
# углекислый газ
# ферменты
Сцена из фильма «Леон», 1994 год / © Gaumont International, Columbia Pictures
Сцена из фильма «Леон», 1994 год / © Gaumont International, Columbia Pictures

Сдавать анализы в принципе неприятно: многие люди опасаются игл и вида крови, болезненность процедуры зависит от компетенции медсестры или врача, плюс у кого-то есть негативный опыт пребывания в медицинской системе. Более того, выйти рано утром из дома без завтрака не лучшее начало дня. Люди с низким давлением могут и упасть в обморок, если пропустили прием пищи, сдали кровь и резко встали после этого.

Исследователи задались вопросом: насколько действительно важно сдавать анализы крови именно натощак? Оказалось, что для большинства анализов такие жертвы не нужны. У поевших и голодных людей значительно изменялись показания только 10 анализов. Подтверждающая этот тезис статья опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые проанализировали данные анализов 101 148 пациентов в возрасте от 18 до 106 лет, в выборку вошли почти 10 000 000 результатов анализов. Медианный возраст участников составил 61 год, 57 процентов — мужчины, 43 процента — женщины. Их распределили на группы из тех, кто не ел меньше восьми часов, 8-12 часов или больше 12 часов.

Выяснилось, что важнее всего сдавать кровь натощак для четырех из 121 анализа. Это глюкоза — простой сахар, триглицериды — энергозапасающие жиры, липаза — фермент поджелудочной железы, а также гамма-глутамилтрансфераза(ГГТ) — фермент печени.

Два анализа, общий билирубин (суммарный показатель эффективности распада гемоглобина) и 25-гидроксивитамин D (основной метаболит витамина D), значительно изменялись при голодании дольше 12 часов. Сдавать их натощак не нужно и важно учитывать, что длительное голодание может искажать результаты. Голодание длительнее 12 часов не имеет смысла в контексте остальных анализов крови — увеличение времени без пищи незначительно изменило показатели.

Медики нашли различия еще в трех анализах, но разница проявилась только внутри данных одного пациента. Авторы статьи не сделали на этой основе обобщающих выводов и рекомендаций.

Сильно различались показатели крови голодного и сытого пациентов для глюкозы цельной крови (простые сахара в капиллярной крови), ракового антигена CA-125 (маркер рака яичников) и общего углекислого газа (показатель кислотно-щелочного баланса в организме). Заметными оказались изменения и в липопротеинах низкой плотности (ЛПНП, переносчики холестерина), но этот показатель не измеряется напрямую, а высчитывается из других.

Ученые отметили, что их выборка ограничена пациентами корейской больницы и старшего поколения. Тем не менее они считают, что выводы исследования могут улучшить опыт пациентов и медицинских работников. Забор крови натощак не дает преимуществ и более «качественных» результатов ни для каких анализов, кроме глюкозы, триглицеридов, липазы и ГГТ. В остальных случаях врачи и пациенты могут быть гибче.

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
222 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Медицина
# анализ крови
# билирубин
# витамин D
# глюкоза
# голодание
# липаза
# рак яичников
# углекислый газ
# ферменты
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Комментарии

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