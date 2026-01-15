  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 января, 08:24
Полина Меньшова
6

Безопасные химические вещества «встретились» в организме и стали опасными

❋ 6.1

Опасность веществ, которые загрязняют окружающую среду, обычно оценивают по отдельности, однако в естественных условиях они редко встречаются в чистом виде. Исследователи из Тайваня обнаружили, что некоторые химикаты, безвредные сами по себе, могут быть опасны для организма в сочетании друг с другом.

Медицина
# нанопластик
# парабены
# химикаты
# экология
Нанопластик и бутилпарабен в низкой концентрации навредили репродуктивной системе вместе, хотя не навредили по отдельности
Нанопластик и бутилпарабен в низкой концентрации навредили репродуктивной системе вместе, хотя не навредили по отдельности / © Chan-Wei Yu et al., Journal of Hazardous Materials

Многие современные исследования посвящены химическим веществам, которые накапливаются в организме и могут становиться одной из причин тяжелых заболеваний, в том числе рака. Среди этих веществ так называемые «вечные химикаты», микропластик и нанопластик. Убедительных доказательств вреда мельчайших пластиковых частиц для людей пока нет (и получить такие доказательства сложно), однако научное сообщество продолжает изучать их свойства.

Специалисты из Национального университета Тайваня выяснили, что причинить вред здоровью может и сочетание химикатов, которые сами по себе либо безопасны, либо потенциально вредны, но содержатся в организме в допустимом, никак не влияющем на состояние здоровья количестве. Результаты исследования опубликовал Journal of Hazardous Materials.

Ученые проанализировали, как воздействуют на живые организмы нанопластики из полистирола и популярный консервант бутилпарабен. Эти вещества относят к потенциально вредным, хотя бутилпарабен долгое время считался полностью безопасным и активно использовался в косметике.

Для эксперимента с микроскопическими круглыми червями Caenorhabditis elegans авторы статьи использовали такую концентрацию обоих типов веществ, которая точно безопасна для организма этих животных. По отдельности ни нанопластик, ни бутилпарабен не причинили червям и их потомству вреда.

Когда загрязнители в той же концентрации воздействовали на Caenorhabditis elegans одновременно, у червей значительно снизилась репродуктивная способность. Более того, этот эффект сохранялся у потомков — до четырех поколений.

Чтобы понять, как негативные изменения, вызванные химикатами, передаются по наследству, авторы статьи изучили молекулярные изменения у эмбрионов на ранних стадиях развития. Оказалось, что сочетание нанопластиков с бутилпарабеном в организме усиливает окислительный стресс у родительского поколения. В результате изменяется ключевой фактор, который влияет на наследование паттернов генетической активности.

«Результаты эксперимента показывают, что, оценивая химическую безопасность отдельных веществ, мы можем упускать из виду экологические риски, связанные со сложными смесями, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Сочетания химических веществ даже в низкой концентрации могут вызывать неожиданные долгосрочные эффекты», — подытожили авторы исследования.

И нанопластики из полистирола, и бутилпарабен часто обнаруживают в сточных и поверхностных водах. Чтобы более эффективно охранять существующие экосистемы, важно продолжать изучать свойства смесей веществ, с которыми человек регулярно взаимодействует.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Полина Меньшова
395 статей
Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.
Показать больше
Медицина
# нанопластик
# парабены
# химикаты
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Физика снега и зимних видов спорта
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Янв
1000
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
14 января, 09:17
ПНИПУ

Ученые предложили превратить промышленные отходы в «вечный» барьер от лесных пожаров

Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.

ПНИПУ
# вещества
# лесной пожар
# отходы
# противопожарная защита
# шлам
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Безопасные химические вещества «встретились» в организме и стали опасными

    15 января, 08:24

  2. Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

    15 января, 07:27

  3. Ученые превратили участок кожи живой мыши в светящийся биосенсор

    14 января, 19:40

  4. Ученые изменили альфа-волны мозга человека, чтобы управлять его восприятием своего тела

    14 января, 17:40
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Виктор Дорн
20 минут назад
Нормально, на байконуре вообще тупо сгнил ангар с отечественными челноком и лунной ракетой) тут хоть цивильно разобрали.

Завершилась эпоха: NASA демонтировало легендарные стенды, с которых начинались Saturn V и шаттлы

Oleg Epstein
22 минуты назад
Sergey, он станет триллионером

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Мирослав M1roK
31 минута назад
Сяоми, вату из головы выбросьте. На "советских" картах довольно часто можно увидеть искажения в размерах СССР. На таких картах США чаще всего

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Мирослав M1roK
36 минут назад
Сяоми, бред не несите пожалуйста. Дело не в "американских" или "советских", тут дело в проекциях. Чаще всего в тех же школьных атласах используют

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Pavel Kravtsov
47 минут назад
Вы забыли что в Гренландии наркокартели строят ядерную бомбу, поэтому интервенция неизбежна. Будут искать доказательства или подсунут, как в

Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике

babyish aggregate
1 час назад
Компьютерное моделирование показывает, что её движение могло совпасть с вращением Земли так, что визуально она выглядела «застывшей» над

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

gtpun
2 часа назад
Сяоми, ни на чьих картах не может быть правильно, только на глобусе!

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Андрей Казанцев
2 часа назад
другой вариант + пресная вода https://naked-science.ru/community/315711

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Violet Writer
2 часа назад
Кирилл, а, я — умею. Быстрее, чем в уме. Причем, полный идиот сможет точно посчитать многоразрядные числа — достаточно научиться считать до 10. 37 лет.

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Константин Антонов
2 часа назад
Илья, одни выглядят так, другие эдак, одни на море, другие в небе, у тебя проблемы какие-то?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Константин Антонов
2 часа назад
Вячеслав, остальному миру это ничем хорошим не грозит только

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Вячеслав Сухов
4 часа назад
Китайцы снова стали верхней ступенью цивилизации человечества, как тысячи лет назад! Молодцы, что скажешь. ..

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Сяоми Редми
4 часа назад
Lumen, это не на обычных картах, а на американских

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Сяоми Редми
4 часа назад
Как вы затрахали со своими американскими картами. На советских пропорции гораздо правильнее!

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Alex
4 часа назад
Эволюция идет со множеством тупиковых ответвлений. Могут быть и перспективы. Но мы чужие на этом празднике жизни.

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Aisha Mushtaq
4 часа назад
"MS Linen offers some of the best mattress toppers in the UK, combining comfort, support, and quality. Their 10cm quilted toppers add extra softness to any bed while keeping you properly aligned. Breathable, non-allergenic, and easy to fit, they transform your sleep

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Islam Shukuraliev
5 часов назад
По факту все деньги этих миллиардеров принадлежать всему человечеству где правда и ложь решать каждому

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Dmitriy
5 часов назад
И что здесь такого? Я учился в ссср, и тоже не понимал, просто потому, что были электронные везде, они удобнее с подсветкой и видно ночью и не тикают.

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Денис Полудницын
5 часов назад
В "Звездном пути" человечество переключилась на исследование космоса после ядерной войны. Видимо сейчас над этим этапом и работаем

Маск раскрыл цель SpaceX: превратить «Звездный путь» из фантастики в реальность

Lumen
6 часов назад
Akrom, всё же написано. Потому что обычно на картах и атласах пропорции сильно искажаются у полюсов. Поэтому большинство людей привыкло видеть

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно