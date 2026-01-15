Уведомления
Безопасные химические вещества «встретились» в организме и стали опасными
Опасность веществ, которые загрязняют окружающую среду, обычно оценивают по отдельности, однако в естественных условиях они редко встречаются в чистом виде. Исследователи из Тайваня обнаружили, что некоторые химикаты, безвредные сами по себе, могут быть опасны для организма в сочетании друг с другом.
Многие современные исследования посвящены химическим веществам, которые накапливаются в организме и могут становиться одной из причин тяжелых заболеваний, в том числе рака. Среди этих веществ так называемые «вечные химикаты», микропластик и нанопластик. Убедительных доказательств вреда мельчайших пластиковых частиц для людей пока нет (и получить такие доказательства сложно), однако научное сообщество продолжает изучать их свойства.
Специалисты из Национального университета Тайваня выяснили, что причинить вред здоровью может и сочетание химикатов, которые сами по себе либо безопасны, либо потенциально вредны, но содержатся в организме в допустимом, никак не влияющем на состояние здоровья количестве. Результаты исследования опубликовал Journal of Hazardous Materials.
Ученые проанализировали, как воздействуют на живые организмы нанопластики из полистирола и популярный консервант бутилпарабен. Эти вещества относят к потенциально вредным, хотя бутилпарабен долгое время считался полностью безопасным и активно использовался в косметике.
Для эксперимента с микроскопическими круглыми червями Caenorhabditis elegans авторы статьи использовали такую концентрацию обоих типов веществ, которая точно безопасна для организма этих животных. По отдельности ни нанопластик, ни бутилпарабен не причинили червям и их потомству вреда.
Когда загрязнители в той же концентрации воздействовали на Caenorhabditis elegans одновременно, у червей значительно снизилась репродуктивная способность. Более того, этот эффект сохранялся у потомков — до четырех поколений.
Чтобы понять, как негативные изменения, вызванные химикатами, передаются по наследству, авторы статьи изучили молекулярные изменения у эмбрионов на ранних стадиях развития. Оказалось, что сочетание нанопластиков с бутилпарабеном в организме усиливает окислительный стресс у родительского поколения. В результате изменяется ключевой фактор, который влияет на наследование паттернов генетической активности.
«Результаты эксперимента показывают, что, оценивая химическую безопасность отдельных веществ, мы можем упускать из виду экологические риски, связанные со сложными смесями, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Сочетания химических веществ даже в низкой концентрации могут вызывать неожиданные долгосрочные эффекты», — подытожили авторы исследования.
И нанопластики из полистирола, и бутилпарабен часто обнаруживают в сточных и поверхностных водах. Чтобы более эффективно охранять существующие экосистемы, важно продолжать изучать свойства смесей веществ, с которыми человек регулярно взаимодействует.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
