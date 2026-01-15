Уведомления
Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом
Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.
В июне 2024 года китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Он собрал их в районе кратера Аполлон в Южном полушарии естественного спутника нашей планеты. Этот отпечаток образовался около трех с небольшим миллиардов лет назад. При этом он располагается внутри гораздо более древней ударной структуры, которая на снимках Луны прослеживается как гигантское темное пятно. Это бассейн Южный полюс — Эйткен.
Его считают древнейшим лунным кратером — следом от падения огромного небесного тела более четырех миллиардов лет назад, то есть вскоре после формирования самой Луны и вообще всей Солнечной системы. По мнению многих ученых, именно это катастрофическое событие стало главной причиной разительного отличия видимой и обратной сторон Луны.
Предполагается, что оно вызвало плавление и общее перераспределение ее мантии. Магма внутри небесного тела стала перетекать к видимой стороне и уносила с собой радиоактивные и редкоземельные элементы. Таким образом, в этой части Луны она стала намного более раскаленной и легкоплавкой, а это вызвало там широкомасштабный вулканизм. Как результат — разливы огромных масс базальтовой лавы, образовавшей после застывания знаменитые лунные моря.
Недавно планетологи из Китая попытались оценить правдоподобность такого сценария и для этого сравнили образцы от «Чанъэ-6» с таковыми от его предшественника «Чанъэ-5», а также с грунтом, доставленным в годы программы «Аполлон». В статье для издания Proceedings of the National Academy of Sciences ученые рассказали, что обнаружили в грунте из бассейна Южный полюс — Эйткен те самые отличия, которых ожидали: более тяжелый изотопный состав.
Как известно, у одного и того же химического элемента может быть много разновидностей, которые отличаются друг от друга количеством нейтронов в атомном ядре. К примеру, самый распространенный изотоп железа — 56Fe с 30 нейтронами. Но есть и «облегченная версия» 54Fe, в которой их лишь 28. То же самое касается калия: чаще всего встречается более легкий 39K, однако существует и «утяжеленный» 41K. Соотношение этих изотопов в лунном грунте исследователи и измеряли. В образцах «Чанъэ-6» калия-41 и железа-56 оказалось в целом больше, чем во многих других лунных породах.
Стоит отметить, что зонд собирал грунт не только непосредственно с поверхности, но и проводил бурение примерно на метровую глубину и поднял оттуда древние куски базальта — застывшей лунной магмы. Планетологи обнаружили, что ее наблюдаемый состав нельзя объяснить ни влиянием космической радиации, ни примесью вещества упавшего астероида, ни обычными магматическими процессами.
Ученые заключили, что мантия под бассейном Южный полюс — Эйткен лишилась легких изотопов именно в результате крушения гигантского астероида: нагрев от удара в первую очередь испарял все более летучее. Это показывает, что удар там не только действительно произошел, но и вызвал глубинные изменения. Как отметили исследователи, это важная «улика» в пользу гипотезы о том, что тот мегаимпакт и сформировал нынешний асимметричный облик Луны.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
Доступ к чистой воде — глобальная проблема, особенно в удаленных районах и при чрезвычайных ситуациях. Положение усугубляют промышленные отходы, например, от лесопереработки и мебельного производства, которые загрязняют среду при утилизации. Обычные методы очистки (угольные фильтры, химические таблетки, мембраны) имеют недостатки: дорогое сырье, высокие энергозатраты, неприятный привкус, засорение. Они борются со следствием — грязной водой, — но не с ее причиной: токсичными выбросами от предприятий. В итоге ресурсы тратятся на очистку воды, которая продолжает загрязняться. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, превращающую многотоннажные отходы — лигносульфонаты и старые древесностружечные плиты — в действенные сорбенты для очистки воды, которые в три раза эффективнее коммерческих аналогов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
