Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые создали «умный» стабилизатор напряжения, ускорив реакцию системы на 58%
Источники питания на основе возобновляемых и автономных технологий, такие как солнечные панели, аккумуляторные батареи и гибридные энергосистемы, характеризуются значительными колебаниями выходного напряжения, зависящими от условий эксплуатации и нагрузки. Такие изменения затрудняют их прямое использование для питания маломощных электронных устройств, требующих строго фиксированных параметров для применения. Для решения этой задачи ученые Пермского Политеха создали интеллектуальную систему управления напряжением для источников питания постоянного напряжения. Применение адаптивной нейронной сети позволяет увеличить точность стабилизации напряжения, ускорить реакцию системы на 58% и более чем вдвое сократить количество вычислительных операций по сравнению с традиционными решениями.
Современные электронные устройства — от бытовой техники до сложных автоматизированных систем — напрямую зависят от качества электропитания. Для их корректной и безопасной работы важно, чтобы напряжение оставалось стабильным, даже если источник питания нестабилен. На практике это происходит довольно часто: аккумуляторы постепенно разряжаются, солнечные панели выдают разную мощность в зависимости от погоды, а нагрузка на устройство может резко меняться.
Все это приводит к колебаниям напряжения, которые способны ухудшить работу электроники или даже вывести ее из строя. Именно поэтому задача стабилизации напряжения остается актуальной и важной для современной техники.
Основа системы — электронный DC-DC преобразователь —универсальный «переводчик» энергии каждого электронного устройства, который может как повышать, так и понижать напряжение. Его работой управляет небольшой микроконтроллер, который постоянно измеряет выходное напряжение и сравнивает его с заданным заранее значением. Если оно отличается от нужного, система автоматически корректирует свою работу.
При этом важной особенностью в работе преобразователя считается электрическая развязка — изоляция, которая отделяет микроконтроллер от высоковольтных компонентов и повышает надежность и безопасность всей системы. Однако ее внедрение создает дополнительные технологические сложности. Ключевая проблема заключается в том, что один из элементов такой развязки — оптопара — работает нелинейно. Это означает, что изменение входного управляющего сигнала не вызывает прямого и равномерного изменения сигнала на выходе. В результате в классических системах управления возникают искажения и погрешности в стабилизации напряжения. Система либо запаздывает с реакцией, либо не может точно выйти на заданный уровень, что снижает общую эффективность и точность преобразователя.
Традиционное решение этой проблемы — использование аналоговых схем на операционных усилителях, которые сравнивают текущее выходное напряжение с необходимым. Однако такой подход не обеспечивает безопасности работы системы. Дело в том, что аналоговые схемы работают по жесткой, неизменяемой логике и не умеют подстраиваться под изменяющиеся со временем сигналы. В итоге резкие скачки и помехи способны не только вывести систему из строя, но и физически разрушить чувствительные компоненты устройств.
Ученые Пермского Политеха создали систему автоматизированного управления напряжением на базе нейронной сети. Она адаптируется под изменяющиеся колебания на входе и обеспечивает как точность, так и быстродействие. Такой подход позволяет свести погрешность стабилизации к минимуму, ускорить реакцию системы почти на 58% и более чем вдвое сократить вычислительные затраты по сравнению с традиционными методами. Статья опубликована в журнале «Электротехника».
Ключевой отличительной чертой предложенного решения стало применение адаптивной нейронной сети для готового преобразователя. Такая система способна учитывать нелинейности и погрешности, которые неизбежно возникают в реальных электронных компонентах. Со временем она адаптируется к конкретным условиям работы, компенсирует неточности измерений и изменения характеристик элементов, вызванные нагревом или старением. В результате выходное напряжение становится более стабильным, а процесс регулирования — более плавным.
— Одно из преимуществ нашей разработки — использование адаптивных алгоритмов управления. Структуру нейронной сети мы построили на базе персептрона — простой классической модели. Она работает следующим образом. В режиме реального времени микроконтроллер анализирует выходное напряжение преобразователя, сравнивает его с заданным значением и автоматически корректирует режим работы, — пояснил Вячеслав Никулин, доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ.
Например, системе нужно получить на выходе напряжение ровно 15.0 вольт. Но из-за искажений оптопары микроконтроллер прибора «видит» меньшее значение (14.8 вольта) и ошибочно решает, что напряжения не хватает. Стандартная система управления увеличит напряжение, что на самом деле приведет к скачку до 15.3 вольта. При этом представленная адаптивная нейронная сеть, уже обученная компенсировать эту погрешность, работает иначе. Ее применение позволяет повышать точность стабилизации без ручной перенастройки.
— Чтобы доказать эффективность разработки, мы провели сравнение в среде компьютерного моделирования, а также с помощью натурного эксперимента. Мы создали две виртуальные копии: одну с интеллектуальным алгоритмом на основе адаптивной нейронной сети, а другую — с классической схемой управления. Оба алгоритма тестировались в одной и той же цифровой модели: в них подавались одинаковые «скачки» входного напряжения, имитирующие работу от нестабильного источника, например, солнечной панели. Далее в виртуальной среде и на реальном физическом прототипе фиксировались все ключевые параметры — точность выходного напряжения, скорость реакции на изменения и количество вычислительных итераций, необходимое для стабилизации, — дополнил Вячеслав Никулин.
Анализ показал, что система управления с адаптивной нейронной сетью превосходит классические решения по трем ключевым параметрам. Она обеспечивает высокую точность стабилизации выходного напряжения, то есть, в отличие от стандартных подходов, погрешность разработки стремится к нулю. Также при использовании интеллектуального управления с нейросетью повышается быстродействие системы на 58%. Это значит, что время, за которое напряжение выходит на заданный уровень, сократилось с 125 микросекунд до 79 микросекунд. Такое резкое уменьшение позволяет электронному устройству мгновенно адаптироваться к скачкам, что напрямую повышает его общую производительность. Кроме того, предложенный интеллектуальный алгоритм показал более высокую вычислительную эффективность. Для стабилизации напряжения ему потребовалось всего 24 итерации пересчета против 57 у классического подхода. Это значит, что система тратит существенно меньше ресурсов для достижения лучшего результата.
Представленная разработка открывает новые возможности применения элементов искусственного интеллекта в источниках питания и является перспективным направлением развития современной электроники. Предложенный подход позволяет создавать более надежные, адаптивные и энергоэффективные системы, которые могут найти применение в портативной технике, автономных источниках питания, робототехнике и других областях, где стабильность и качество электропитания играют ключевую роль.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Мая, 2013
10 способов стать умнее
8 Сентября, 2016
Как это работает: камеры фиксации нарушений ПДД
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
30 Сентября, 2023
Умеют ли деревья говорить?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии