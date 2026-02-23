  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
23 февраля, 09:02
Рейтинг: +801
Посты: 1870

Десять примеров гармоничной архитектуры

Если вы устали от однотипных бетонных коробок и одинаковых небоскребов, то стоит обратить внимание на подборку приятных архитектурных решений, которой поделились журналисты ведущего в мире онлайн-журнала, посвященного архитектуре, Dezeen.

Сообщество
# архитектура
# дизайн
# строительство
Шанхайский Большой оперный театр, Китай, Snøhetta и ECADI / © Snøhetta
Шанхайский Большой оперный театр, Китай, Snøhetta и ECADI / © Snøhetta

Норвежская студия Snøhetta и китайская ECADI создали этот оперный театр в форме раскрывающегося веера. Внутри здания извивается огромная спиральная лестница, ведущая на крышу, которая будет доступна для посетителей после открытия.

The Scoop, Великобритания, Corstorphine & Wright / © Daniel Shearing
The Scoop, Великобритания, Corstorphine & Wright / © Daniel Shearing

Этот офис в Лондоне выглядит так, будто из него вырезали кусок гигантской ложкой для мороженого. Такое решение приняли архитекторы студии Corstorphine & Wright, чтобы с улицы здание идеально «вписывало» круглое окно соседней церкви.

Пешеходный мост в Альби, Франция, Ney and Partners / © Vincent Boutin
Пешеходный мост в Альби, Франция, Ney and Partners / © Vincent Boutin

Еще один пример архитектуры, которая гармонично взаимодействует с соседями, можно увидеть в городе Альби во Франции. Стальной пешеходный и велосипедный мост выдвигается из виадука XIX века над рекой Тарн, причудливо повторяя форму арок оригинального сооружения.

The Twist, Норвегия, BIG / © Laurian Ghinitoiu
The Twist, Норвегия, BIG / © Laurian Ghinitoiu

Датская студия BIG создала эту художественную галерею буквально с «закрутом». Полосы алюминия на фасаде создают оптическую иллюзию изгиба, словно здание закручено, как стопка игральных карт.

Hometown Moon, Китай, Syn Architects / © Syn Architects
Hometown Moon, Китай, Syn Architects / © Syn Architects

Большое полукруглое окно выходит из крыши этого церемониального зала на краю зеркального бассейна на горе Тай. Идеально отражаясь в воде, оно формирует полный круг, напоминающий луну, одновременно рассеивая дневной свет в зал ниже.

The Glasshouse, Великобритания, Heatherwick Studio / © Hufton + Crow
The Glasshouse, Великобритания, Heatherwick Studio / © Hufton + Crow

Студия британского дизайнера Томаса Хизервика вдохновилась викторианскими террариумами при создании этой кинетической оранжереи в центре сада Национального фонда. В закрытом состоянии она выглядит как десятиугольная пирамида, а гидравлический механизм позволяет стеклянным панелям медленно раскрываться, словно цветок, в теплые дни.

Ephemeral Bubble, Япония, MAD / © Zhu Yumeng
Ephemeral Bubble, Япония, MAD / © Zhu Yumeng

На фасаде старого деревянного дома выступает пузырь из ПВХ-мембраны, будто надутый самим зданием. Проект создан китайской студией MAD для Арт-триеннале Echigo-Tsumari 2024 года и использовался для проведения представлений и церемоний.

Пристройка к Музею военной истории, Дрезден, Германия, Studio Libeskind / © Hufton + Crow
Пристройка к Музею военной истории, Дрезден, Германия, Studio Libeskind / © Hufton + Crow

Гигантский кусок стали, словно прорезающий неоклассический фасад Музея военной истории Дрездена, символизирует разрыв с трудным прошлым города. Эта впечатляющая пристройка, завершенная в 2011 году, считается ключевым примером деконструктивистской архитектуры.

Музей фотографии в Сеуле, Южная Корея, Jadric Architektur и 1990uao / © Yoon Joonhwan
Музей фотографии в Сеуле, Южная Корея, Jadric Architektur и 1990uao / © Yoon Joonhwan

Возвышаясь в форме прочного куба, закрученная стопка бетонных панелей придает музею фотографии в Сеуле приятную тактильность. Архитекторы вдохновлялись радужкой камеры, и задумали, чтобы здание менялось в зависимости от света и угла обзора, как «дань эфемерности фотографии».

300 John Lemley Lane, США, Ben Pennell / © Ben Pennell
300 John Lemley Lane, США, Ben Pennell / © Ben Pennell

Есть что-то странно притягательное в экзоскелете этого экспериментального дома в Кристиансбурге, Вирджиния. Дизайнер Бен Пеннелл, работая со студентами Virginia Tech, построил большую часть сам, используя простые материалы необычными способами.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
850
Чувство ритма. Нейробиология точности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
500
Квазары: ультраяркие космические машины
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Микрохирургическое лечение церебральных аневризм. Перспективы развития
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Справедливость: научный подход
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Трехмерный мир белков и разработка лекарств
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
22 февраля, 10:18
Игорь Байдов

Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# породы собак
# собаки
21 февраля, 16:10
СГМУ им. В.И. Разумовского

Метод измерения световых сигналов повысил точность контроля качества лекарств

Ученые СГМУ имени В.И. Разумовского разработали новый способ оценки содержания двух активных компонентов — папаверина гидрохлорида (ПГХ) и дибазола (бендазола гидрохлорида, БДГ). Новый подход позволит существенно повысить точность и эффективность контроля качества лекарств, обеспечивая безопасность пациентов.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# вещества
# лекарства
# лекарственные препараты
# мониторинг
# проверка качества
# технологии
# фармакология
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

    22 февраля, 10:18

  2. Физики выяснили, что плоские молекулы на самом деле имеют объем и мгновенную хиральность

    22 февраля, 10:00

  3. Метод измерения световых сигналов повысил точность контроля качества лекарств

    21 февраля, 16:10

  4. Древнейшая человеческая стоянка за пределами Африки оказалась на полмиллиона лет старше, чем считали

    21 февраля, 12:39
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Roman Piligrim
32 минуты назад
Потом будет другая проблема. Точнее она уже есть в больших городах. Легче будет подземкой воспользоваться , т.к. машин будет столько, что все будут

Семь производителей, сделавших ставку на натрий-ионные батареи для доступных и надежных электромобилей

Denis Lifemart
45 минут назад
Никто ничего строить не будет.

Представлен проект самого большого в мире сферического здания

Александр Емельянов
3 часа назад
В таком случае не будет удивительным, если они наладят сотрудничество на добычу металлов из Гренландии. А ещё у всего человечества есть копилка

Инфографика критически важных ресурсов, питающих бум искусственного интеллекта

Yalex Dragon
4 часа назад
Autotrade222, надо Китайцам Марс уступить, они туда быстрее Маска долетят

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Yalex Dragon
4 часа назад
Dr., станция будет, но их не будет много, станция приема и станция отправки. Станция отправки будет работать как раз как татапульта, правда рельсов

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Yalex Dragon
4 часа назад
Vlad, там уже есть дата центры, на пограничной территории, которая не освещается солнцем, и они вполне себе хорошо работают, ядерная энергия,

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Yalex Dragon
4 часа назад
О, у Маска роботы попросили новых детишек, разумных роботов в космос выкинуть, прям свежачек, новорожденые только с конвеера

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Sergey Gorovoy
4 часа назад
здорово, если бы построили в Гизе, рядом с пирамидами, - подчеркнуть многотысячной давности красоту...

Представлен проект самого большого в мире сферического здания

Calambiya Fitcherz
6 часов назад
Алексей, зато можем орехов отправить в каменный век 😂

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Alex R
6 часов назад
Использовать полевые растения для топлива, Это надо быть небольшого ума. Благо на биотопливе сравнительно немного транспорта. Этанол можно

Рейтинг: самые массово выращиваемые сельскохозяйственные культуры в мире

Calambiya Fitcherz
6 часов назад
Ну кому что то не нравится как говорится. Чемодан вокзал. Вон этих показывают так они уже на вечеренках бомжей готовы хороводы водить чтоб хоть что

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Calambiya Fitcherz
6 часов назад
Pan, это сказал чуб у которого в стране даже туалетную бумагу не производят 🫵 😂

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Calambiya Fitcherz
6 часов назад
Иван, ну может ты и в заднице а страна мощь ✊

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Dmitriy
6 часов назад
Сказочник, луну ещё не освоили, нет базы, люди там не живут, а он уже собрался там дата центры строить и инфраструктуру. У него похоже постепенно

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Calambiya Fitcherz
6 часов назад
Михаил, тебе покакать негде?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Алексей Письменский
7 часов назад
В начале статьи сказано "Молекулы ПФАС обладают высокой эффективностью по уменьшению поверхностного натяжения воды, что позволяет им отталкивать

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Рашит Замалетдинов
7 часов назад
Fatima, понимаю, нехорошо упускать даже к такой статье шанс вставить засаленную шуточку

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Рашит Замалетдинов
7 часов назад
Mantra, кто будет строить у вас не спросит. И да, прописные истины общедоступны

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Рашит Замалетдинов
7 часов назад
Игорь, А зачем вам "улавливать"? В поисках, как вы навешиваете некоторым комментаторам ярлыки "хохлоботов", "альтернативно одаренных", "из пещеры"?

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Рашит Замалетдинов
8 часов назад
Александр, Для освоения планет, как раз и нужна стоянка на Луне. Заметьте не для исследования, а освоения.

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно