Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Десять примеров гармоничной архитектуры
Если вы устали от однотипных бетонных коробок и одинаковых небоскребов, то стоит обратить внимание на подборку приятных архитектурных решений, которой поделились журналисты ведущего в мире онлайн-журнала, посвященного архитектуре, Dezeen.
Норвежская студия Snøhetta и китайская ECADI создали этот оперный театр в форме раскрывающегося веера. Внутри здания извивается огромная спиральная лестница, ведущая на крышу, которая будет доступна для посетителей после открытия.
Этот офис в Лондоне выглядит так, будто из него вырезали кусок гигантской ложкой для мороженого. Такое решение приняли архитекторы студии Corstorphine & Wright, чтобы с улицы здание идеально «вписывало» круглое окно соседней церкви.
Еще один пример архитектуры, которая гармонично взаимодействует с соседями, можно увидеть в городе Альби во Франции. Стальной пешеходный и велосипедный мост выдвигается из виадука XIX века над рекой Тарн, причудливо повторяя форму арок оригинального сооружения.
Датская студия BIG создала эту художественную галерею буквально с «закрутом». Полосы алюминия на фасаде создают оптическую иллюзию изгиба, словно здание закручено, как стопка игральных карт.
Большое полукруглое окно выходит из крыши этого церемониального зала на краю зеркального бассейна на горе Тай. Идеально отражаясь в воде, оно формирует полный круг, напоминающий луну, одновременно рассеивая дневной свет в зал ниже.
Студия британского дизайнера Томаса Хизервика вдохновилась викторианскими террариумами при создании этой кинетической оранжереи в центре сада Национального фонда. В закрытом состоянии она выглядит как десятиугольная пирамида, а гидравлический механизм позволяет стеклянным панелям медленно раскрываться, словно цветок, в теплые дни.
На фасаде старого деревянного дома выступает пузырь из ПВХ-мембраны, будто надутый самим зданием. Проект создан китайской студией MAD для Арт-триеннале Echigo-Tsumari 2024 года и использовался для проведения представлений и церемоний.
Гигантский кусок стали, словно прорезающий неоклассический фасад Музея военной истории Дрездена, символизирует разрыв с трудным прошлым города. Эта впечатляющая пристройка, завершенная в 2011 году, считается ключевым примером деконструктивистской архитектуры.
Возвышаясь в форме прочного куба, закрученная стопка бетонных панелей придает музею фотографии в Сеуле приятную тактильность. Архитекторы вдохновлялись радужкой камеры, и задумали, чтобы здание менялось в зависимости от света и угла обзора, как «дань эфемерности фотографии».
Есть что-то странно притягательное в экзоскелете этого экспериментального дома в Кристиансбурге, Вирджиния. Дизайнер Бен Пеннелл, работая со студентами Virginia Tech, построил большую часть сам, используя простые материалы необычными способами.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Ученые СГМУ имени В.И. Разумовского разработали новый способ оценки содержания двух активных компонентов — папаверина гидрохлорида (ПГХ) и дибазола (бендазола гидрохлорида, БДГ). Новый подход позволит существенно повысить точность и эффективность контроля качества лекарств, обеспечивая безопасность пациентов.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии