Десять примеров гармоничной архитектуры

Если вы устали от однотипных бетонных коробок и одинаковых небоскребов, то стоит обратить внимание на подборку приятных архитектурных решений, которой поделились журналисты ведущего в мире онлайн-журнала, посвященного архитектуре, Dezeen.

Шанхайский Большой оперный театр, Китай, Snøhetta и ECADI / © Snøhetta

Норвежская студия Snøhetta и китайская ECADI создали этот оперный театр в форме раскрывающегося веера. Внутри здания извивается огромная спиральная лестница, ведущая на крышу, которая будет доступна для посетителей после открытия.

The Scoop, Великобритания, Corstorphine & Wright / © Daniel Shearing

Этот офис в Лондоне выглядит так, будто из него вырезали кусок гигантской ложкой для мороженого. Такое решение приняли архитекторы студии Corstorphine & Wright, чтобы с улицы здание идеально «вписывало» круглое окно соседней церкви.

Пешеходный мост в Альби, Франция, Ney and Partners / © Vincent Boutin

Еще один пример архитектуры, которая гармонично взаимодействует с соседями, можно увидеть в городе Альби во Франции. Стальной пешеходный и велосипедный мост выдвигается из виадука XIX века над рекой Тарн, причудливо повторяя форму арок оригинального сооружения.

The Twist, Норвегия, BIG / © Laurian Ghinitoiu

Датская студия BIG создала эту художественную галерею буквально с «закрутом». Полосы алюминия на фасаде создают оптическую иллюзию изгиба, словно здание закручено, как стопка игральных карт.

Hometown Moon, Китай, Syn Architects / © Syn Architects

Большое полукруглое окно выходит из крыши этого церемониального зала на краю зеркального бассейна на горе Тай. Идеально отражаясь в воде, оно формирует полный круг, напоминающий луну, одновременно рассеивая дневной свет в зал ниже.

The Glasshouse, Великобритания, Heatherwick Studio / © Hufton + Crow

Студия британского дизайнера Томаса Хизервика вдохновилась викторианскими террариумами при создании этой кинетической оранжереи в центре сада Национального фонда. В закрытом состоянии она выглядит как десятиугольная пирамида, а гидравлический механизм позволяет стеклянным панелям медленно раскрываться, словно цветок, в теплые дни.

Ephemeral Bubble, Япония, MAD / © Zhu Yumeng

На фасаде старого деревянного дома выступает пузырь из ПВХ-мембраны, будто надутый самим зданием. Проект создан китайской студией MAD для Арт-триеннале Echigo-Tsumari 2024 года и использовался для проведения представлений и церемоний.

Пристройка к Музею военной истории, Дрезден, Германия, Studio Libeskind / © Hufton + Crow

Гигантский кусок стали, словно прорезающий неоклассический фасад Музея военной истории Дрездена, символизирует разрыв с трудным прошлым города. Эта впечатляющая пристройка, завершенная в 2011 году, считается ключевым примером деконструктивистской архитектуры.

Музей фотографии в Сеуле, Южная Корея, Jadric Architektur и 1990uao / © Yoon Joonhwan

Возвышаясь в форме прочного куба, закрученная стопка бетонных панелей придает музею фотографии в Сеуле приятную тактильность. Архитекторы вдохновлялись радужкой камеры, и задумали, чтобы здание менялось в зависимости от света и угла обзора, как «дань эфемерности фотографии».

300 John Lemley Lane, США, Ben Pennell / © Ben Pennell

Есть что-то странно притягательное в экзоскелете этого экспериментального дома в Кристиансбурге, Вирджиния. Дизайнер Бен Пеннелл, работая со студентами Virginia Tech, построил большую часть сам, используя простые материалы необычными способами.