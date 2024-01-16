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Биохимики создали радиоактивных нанороботов, способных уничтожить опухоль мочевого пузыря
Испанские ученые успешно поборолись с раком мочевого пузыря. Они создали нанороботов, «питающихся» мочевиной, которые проникают внутрь раковых клеток и уничтожают их с помощью радиоактивных атомов.
Рак мочевого пузыря — один из самых часто встречающихся. Он занимает четвертое место среди наиболее распространенных опухолей у мужчин. Несмотря на относительно высокую выживаемость, ремиссия у пациентов длится короткое время. Почти половина форм опухолей мочевого пузыря дает рецидивы в течение пяти лет после выздоровления.
Пациенты нуждаются в постоянном медицинском обследовании и повторном курсе приема лекарств, что в финансовом плане значительно нагружает систему здравоохранения. Этот тип рака один из самых дорогостоящих в лечении, которое обычно предполагает прямое введение иммунотерапевтических и/или химиотерапевтических препаратов в мочевой пузырь.
Современные методы лечения обладают побочными эффектами и не всегда помогают окончательно победить рак мочевого пузыря, о чем говорит статистика по числу случаев возвращения болезни. Перспективная альтернатива такого лечения — нанороботы (наночастицы), способные доставлять действующие вещества непосредственно к опухоли. Особый интерес представляют наномашины, которые могут самостоятельно передвигаться в организме.
Такие «биологические устройства» создала группа испанских биохимиков из Института биоинженерии Каталонии, Института биомедицины Барселоны и Автономного университета Барселоны. Ученые рассказали об этом в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.
Нанороботы представляют собой кремниевые пористые сферические структуры диаметром 450 нанометров, содержащие искусственный радиоактивный изотоп йода — йод-131. Этот изотоп медики используют для уничтожения раковых клеток некоторых типов опухолей. Поверхность биомашин покрыта различными компонентами, среди которых есть наночастицы золота и молекулы уреазы — фермента, осуществляющего расщепление мочевины с образованием аммиака и углекислого газа.
Последний играет роль «двигателя» наномашины. Фермент взаимодействует с молекулами мочевины, которые заставляют крошечные машины двигаться. Затем нанороботы доставляют свое содержимое прямо в раковые клетки, где накапливается лекарство. В результате терапевтический эффект распределяется равномерно по всему мочевому пузырю, тогда как для уже существующих противоопухолевых препаратов это большая проблема.
Свою технологию испанские биохимики опробовали на лабораторных мышах, которым в организм сперва ввели культуры клеток рака мочевого пузыря, а через некоторое время — нанороботов. Наблюдения за грызунами, включавшие в себя позитронно-эмиссионную томографию и микрофотографии тканей, показали, что наночастицы постоянно двигались по мочевому пузырю мышей и активно проникали внутрь опухоли.
«С помощью одной дозы наночастиц мы добились 90-процентного сокращения объема опухолей у грызунов. Важно отметить: без видимого вреда для всего остального организма животных. Обычно пациентам с таким типом рака для достижения положительного эффекта требуется от шести до 14 процедур. Проще говоря, наши нанороботы могут произвести революцию в лечении рака мочевого пузыря, сократят длительность госпитализации и уменьшат расходы на лечение. Но прежде необходимы испытания на людях», — отметил Самуэль Санчес (Samuel Sanchez), один из авторов работы.
Почему наночастицы проникают в раковые клетки? По мнению исследователей, это связано со структурой новообразований внутри мочевого пузыря — губчатой и рыхлой, которая облегчает проникновение нанороботов в их толщу.
Следующий шаг испанских ученых — понять, произойдет ли рецидив рака у грызунов после лечения наночастицами.
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