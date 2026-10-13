XII премия «За верность науке» вышла на этап определения финалистов

Завершилась экспертная оценка проектов XII Всероссийской премии «За верность науке». В 2026 году на конкурс поступило более двух тысяч заявок, причем наибольший интерес участников вызвала номинация «Наука — детям». Теперь результаты рассмотрит организационный комитет, которому предстоит определить финалистов премии.

Премия «За верность науке» проводится с 2015 года и отмечает людей и команды, которые рассказывают о научных открытиях, работе исследователей и новых технологиях. Среди участников — научные журналисты, блогеры, пресс-службы университетов и исследовательских институтов, авторы просветительских проектов. Организатором выступает Министерство науки и высшего образования России. В 2026 году информационным партнером премии стало издание Naked Science.

Самой востребованной номинацией в этом году оказалась «Наука — детям». В ней представлены проекты, которые знакомят детей и подростков с научными знаниями и технологиями. Среди других популярных направлений — «Автор цифрового контента», рассчитанный на блогеров, телеведущих и создателей научно-популярных материалов для интернета, а также «Научная пресс-служба года». Последняя отмечает работу университетов и исследовательских организаций, которые систематически рассказывают о научных достижениях.

Отдельные награды предусмотрены для профессиональных научных журналистов, авторов международных просветительских проектов и инициатив, использующих искусственный интеллект в научных исследованиях. Номинация «Российская наука — миру» имени Константина Циолковского посвящена проектам, которые знакомят зарубежную аудиторию с российскими научными достижениями и высшим образованием.

В программу 2026 года включили и новые направления. Номинация «Работа с опытом: вклад ученых в освоение космоса» посвящена сохранению исторических знаний об отечественной космонавтике и людях, стоявших у ее истоков. Специальный приз имени академика Игоря Горынина учредили к столетию со дня его рождения. Им отметят проекты о достижениях в материаловедении, металлургии и судостроении. А специальный приз имени Христофора Леденцова разделили на две подноминации — для фондов, поддерживающих ученых, и предприятий, которые вкладывают собственные средства в исследования и разработки.

В этом году конкурсная программа включает 11 номинаций и две специальные подноминации. Помимо традиционных направлений научной журналистики и просвещения, организаторы уделили отдельное внимание истории космонавтики, инженерным достижениям и финансированию научных исследований.

Заявки поступили из всех восьми федеральных округов России. Больше всего проектов представили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В числе активных регионов также оказались Томская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан и Северная Осетия — Алания.

Теперь результаты экспертной оценки передадут организационному комитету премии. По итогам голосования будет сформирован список финалистов, которые продолжат борьбу за награды. Торжественная церемония вручения XII Всероссийской премии «За верность науке» запланирована на октябрь 2026 года. Точную дату организаторы в представленном пресс-релизе не указали.

Naked Science уже не раз становился финалистом премии «За верность науке». В 2023 году издание и его проекты вошли в шорт-лист сразу в трех номинациях, а международный образовательный проект «Росатома» Global Atomic Quiz, техническим оператором которого выступал Naked Science, занял первое место в номинации «Наука — миру». В 2024 году Naked Science вновь трижды вошел в шорт-лист премии: жюри отметило издателя издания, а также два материала, посвященных достижениям атомной и газовой отраслей.

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