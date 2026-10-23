Объявлен шорт-лист премии «За верность науке»: полный список финалистов

Стали известны финалисты XII Всероссийской премии «За верность науке». Среди претендентов — научные журналисты, университетские пресс-службы, авторы научно-популярных проектов и разработчики технологий на основе искусственного интеллекта. Победителей объявят 30 октября в Москве.

В 2026 году на премию «За верность науке» поступило более двух тысяч заявок из разных регионов России. Конкурс проводит Министерство науки и высшего образования. Награду вручают с 2015 года за достижения в популяризации науки, освещении исследований и поддержке научного сообщества.

В шорт-лист вошли проекты о космонавтике, медицине, археологии, инженерных разработках и образовании. Среди финалистов есть как крупные научные организации и известные журналисты, так и независимые авторы, создающие научно-популярный контент.

Ниже — список претендентов по номинациям.

— «Научная пресс-служба года». Новосибирский государственный технический университет с проектом о синхротроне «СКИФ»; Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского — «Кругобайкальская наука»; Московский авиационный институт; Российская академия наук; Объединенный институт ядерных исследований.

— «Научный журналист года». Кирилл Сергеевич, Мария Баченина-Черемухина, Никита Шульгин, Сергей Ломакин и Эвелина Закамская.

— «Автор цифрового контента». Альберт Ефимов — «Границы познания»; Георгий Копосов — «Нейрофизиология»; Дмитрий Давыдов — «Московская экспедиция в науку»; Егор Ржанов — «НЕ ФАКТ»; проект «Горизонт приключений. Приморье».

— «Использование технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях». Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет — Pancreascore; Научно-исследовательский институт молекулярной электроники — RIEMANA; Институт искусственного интеллекта AIRI; Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина; Санкт-Петербургский государственный университет с проектом поиска археологических объектов Алтая и Тувы.

— «Работа с опытом: вклад ученых в освоение космоса». «Гагарин. Первый. Наш» от VK; «Гагарин. Полет, который объединил человечество» от ТАСС; видеоподкаст «Первые среди звезд»; специальный выпуск журнала «Санкт-Петербургский университет» — «Просто космос: ученые СПбГУ помогают исследовать Вселенную»; выставка «Я первый вижу космос».

— «Наука — детям». Академия юных исследователей Волгодонска; журнал «ДУМАЙ»; проект «От школьника до академика»; спутниковый образовательный проект «СОНИКС» компании «Геоскан»; «Тайны зеленого мира: о растениях от А до Я».

— «Российская наука — миру» имени Константина Циолковского. «В космос со своим помидором»; «Галерея лучевой диагностики»; двухтомник «Китайская мифология, фольклор и роман: избранные труды»; «Наука ближе, чем кажется»; «Уроки из Океана. Антарктида».

— Специальный приз имени Даниила Гранина. Анимационный сериал «Ученые дамы»; книги серии «МИРЫ. Альпина. Дети»; сериал «Трудно быть богом»; фильм «Авиатор»; драма «Космос засыпает».

— Специальный приз имени Игоря Горынина. Московский политехнический университет с разработкой биоразлагаемых материалов; издание «Компьютерра» с материалом о трехмерной печати металлами; Санкт-Петербургский государственный морской технический университет с двумя проектами — о дизелестроении и защите от коррозии; Уфимский государственный нефтяной технический университет с проектом распознавания дефектов материалов нейросетями.

— Специальный приз имени Христофора Леденцова — «Фонды». Фонд имени Вернадского; фонд «Озеро Байкал»; благотворительный фонд «Развитие химической физики»; Фонд поддержки молодых ученых-лингвистов Воронежского государственного университета; фонд «Доброта Севера».

— Специальный приз имени Христофора Леденцова — «Предприятия». Среди крупных компаний — «АвтоВАЗ», «Алабуга» и «Биотехнологический кампус»; среди средних — «ТН-Биотех», «Авиасистемы» и «Динамика»; среди малых — «Аэродиск», «Новые телеком решения» и «Сибур Полилаб».

Премия охватывает не только научную журналистику, но и исследования, образовательные проекты, документальное и художественное кино, цифровые технологии и инициативы по поддержке молодых ученых.

Лауреатов объявят 30 октября 2026 года на торжественной церемонии в Москве. Полную информацию о конкурсе организаторы разместили на официальном сайте премии.

Naked Science уже не раз становился финалистом премии «За верность науке». В 2023 году издание и его проекты вошли в шорт-лист сразу в трех номинациях, а международный образовательный проект «Росатома» Global Atomic Quiz, исполнителем которого выступал Naked Science, занял первое место в номинации «Наука — миру». В 2024 году Naked Science вновь трижды вошел в шорт-лист премии: жюри отметило издателя издания, а также два материала, посвященных достижениям атомной и газовой отраслей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.