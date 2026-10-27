Лауреатов XII Всероссийской премии «За верность науке» назовут 30 октября

30 октября в Москве назовут лауреатов XII Всероссийской премии «За верность науке». Награды получат лучшие научные журналисты, авторы просветительских проектов, представители научных организаций и создатели цифрового контента. В этом году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из всех федеральных округов России.

Конкурс уже прошел экспертную оценку, а список финалистов опубликован. Среди претендентов на награды — проекты о космонавтике, медицине, инженерных разработках, научном образовании и применении искусственного интеллекта. В шорт-лист вошли как крупные исследовательские организации и университеты, так и независимые авторы научно-популярных материалов.

В 2026 году премия охватывает 11 номинаций. Среди них — «Научный журналист года», «Научная пресс-служба года», «Автор цифрового контента», «Наука — детям» и «Российская наука — миру» имени Константина Циолковского. Отдельная награда предусмотрена для проектов, использующих искусственный интеллект в научных исследованиях.

В программу также вошли специальные направления, посвященные истории космонавтики и инженерным достижениям. Впервые будет вручен приз имени академика Игоря Горынина за популяризацию материаловедения, металлургии и судостроения. Специальный приз имени Христофора Леденцова разделен на две категории — для фондов, поддерживающих исследования, и предприятий, инвестирующих собственные средства в научные разработки.

Для вручения наград на церемонию приглашены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент Российской академии наук Геннадий Красников. Окончательный состав участников церемонии организаторы пока не подтвердили.

В этом году заявки поступили из всех восьми федеральных округов. Наибольшую активность проявили участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Среди других регионов-лидеров организаторы назвали Башкортостан, Татарстан, Чечню, Краснодарский край, Новосибирскую, Томскую и Ростовскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

Торжественное награждение пройдет 30 октября 2026 года в 19:00 по московскому времени в Цифровом деловом пространстве по адресу: Москва, улица Покровка, дом 47. Для представителей СМИ открыта аккредитация до 18:00 28 октября по адресу pr@phkp.ru.

Организатором премии выступает Министерство науки и высшего образования России. Награду вручают ежегодно с 2015 года за достижения в популяризации научных знаний и освещении работы исследователей. Премия входит в программу мероприятий Десятилетия науки и технологий.

В 2026 году Naked Science выступает информационным партнером премии. Издание и его проекты неоднократно получали признание организаторов: в 2023 году Naked Science вошел в шорт-лист сразу в трех номинациях, а международный образовательный проект «Росатома» Global Atomic Quiz, техническим оператором которого выступал Naked Science, занял первое место в номинации «Наука — миру». В 2024 году Naked Science вновь трижды вошел в шорт-лист премии.

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