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21 минута назад
Росатом
31

В «Росатоме» освоили технологию получения изотопа для лечения рака

4.5

Ученые из Института реакторных материалов, входящего в дивизион «Росатома», освоили технологию изготовления изотопа тербий-161, который применяют для эффективного лечения рака. До этого в России такой медицинский изотоп не производили.

Росатом
# изотоп
# радиофармпрепараты
# раковая опухоль
# тербий-161
Тербий-161 / © Научный дивизион «Росатома»

Изотоп тербий-161, находясь в составе радиофармпрепарата, работает за счет эмиссии бета-частиц и электронов Оже. Сырье для его производства — изотоп гадолиний-160, который выпускает другое предприятие «Росатома», комбинат «Электрохимприбор». Поэтому «Росатом» планирует создать надежную и эффективную производственную цепочку по выпуску продукта для отечественной медицины. Но, кстати, не только. Российская атомная отрасль уже сегодня производит самую широкую в мире номенклатуру радиоактивных и стабильных медицинских изотопов. На основе этой продукции ежегодно проводится диагностика и лечение более 2,5 миллиона человек во всем мире.

На основе нового радионуклида ученые «Росатома» хотят наладить выпуск широкого спектра радиофармпрепаратов нового поколения. Тестовая партия нового продукта уже направлена на испытания в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий.

Доклинические исследования показали, что доза, доставляемая изотопом тербий-161, в среднем в 1,5 раза выше, чем у аналогичного препарата. Поэтому ученые надеются, что можно уменьшить вводимое в организм пациентов количество радиофармпрепарата по сравнению с препаратами на основе лютеция. Это позволит сократить лучевую нагрузку и снизить облучение соседних здоровых тканей.

Между тем ученые не собираются останавливаться на достигнутом и ведут поиск других возможных применений изотопа тербия-161. Его химические свойства и широкий спектр излучения позволяют предположить, что на его основе можно будет создать целую линейку радиофармпрепаратов для терапии самых разных типов злокачественных новообразований, а также других заболеваний, которые требуют высокоточной радиотерапии.

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Росатом
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# изотоп
# радиофармпрепараты
# раковая опухоль
# тербий-161
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