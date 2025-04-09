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Вчера, 14:55
Игорь Байдов
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Ученые раскрыли секрет «волосатых» средневековых книг из Франции

3.9

В темных залах французского аббатства Клерво столетиями пылились книги, обтянутые странной кожей с волосками. Долгое время никто не мог понять, чья шкура защищала старые тексты, пока международная команда ученых не провела анализ.

История
# монахи
# рукописи
# Средневековая Европа
# средневековые книги
# средневековье
# Франция
средневековые рукописи
Во время Французской революции аббатство Клерво, в котором создавались книги, закрыли и превратили в тюрьму. Рукописи оказались рассредоточены по всей территории страны. Сегодня многие из них хранятся в Публичной библиотеке города Труа / © Matthew Collins

Аббатство Клерво, основанное в 1115 году в регионе Шампань — Арденны, стало центром знаний для монахов-цистерцианцев. Там переписывали и хранили тысячи рукописей: богословские трактаты, исторические хроники, легендарные бестиарии с описаниями мифических существ. К XIII веку библиотека аббатства считалась одной из крупнейших в Европе. До нашего времени дошли приблизительно 1450 книг из этой коллекции. Почти половина из них — с оригинальной обложкой.

Книги той эпохи выглядели иначе, чем современные. Их создавали вручную: листы пергамента помещали между деревянными досками и сшивали прочными нитями. Некоторые тома «‎закутывали» в дополнительную внешнюю обложку, которые обтягивали кожей. Чаще всего использовали шкуры телят, коз или овец — их тщательно очищали от шерсти, чтобы поверхность оставалась гладкой. Но в Клерво хранились десятки манускриптов с обложками, покрытыми волосками. Они не походили на типичные средневековые переплеты — слишком грубые и «лохматые».

Долгое время историки предполагали, что «волосатые» переплеты сделаны из шкур кабанов или оленей. Но когда исследователи детально изучили 16 таких книг, их ждал сюрприз. Международная команда ученых под руководством британского биоархеолога Мэттью Коллинза (Matthew Collins) из Кембриджского университета собрала микроскопические образцы кожи, аккуратно стирая ластиком внутреннюю сторону обложек.

Анализ белков и фрагментов древней ДНК выявил, что материал не имеет ничего общего с местными животными. Источником кожи оказались тюлени: образцы принадлежали обыкновенным тюленям (Phoca vitulina), гренландским (Pagophilus groenlandicus), а один даже морскому зайцу (Erignathus barbatus). Генетический анализ показал, что животные могли происходить из Скандинавии, Шотландии, а может, из Исландии или Гренландии.

Как шкуры морских животных оказались в монастыре, расположенном далеко от побережья? Ответ кроется в сети торговых маршрутов, связывавших отдаленные уголки континента. Торговцы из Скандинавии доставляли в Европу меха, кожу и жир морских зверей, добытых в северных водах. Аббатство Клерво стояло рядом с оживленным торговым путем, по которому товары из портовых городов попадали к монахам.

Сами тюлени ценились не только за кожу, но еще за мясо и жир. Их шкуру часто использовали для пошива водонепроницаемой одежды — например, сапог либо перчаток. В некоторых регионах тюленьи шкуры даже шли в уплату церковных налогов. На побережьях Ирландии и Скандинавии из них иногда делали переплеты для книг. Однако в Западной и Центральной Европе такая практика встречалась крайне редко.

шкура тюленя
Вид под микроскопом: волосяные волокна с обложки средневековой книги. Структура кожи тюленя заметно отличается от шерсти оленя или кабана, которых долго считали источником необычного материала. Открытие подтвердило, что грубый мех принадлежал морским обитателям, а не сухопутным животным / © Elodie evêque

Цистерцианские монахи, судя по всему, особенно ценили тюленьи шкуры. Ученые находили «волосатые» переплеты не только в Клерво, но и в других аббатствах, созданных его учениками. Монахи использовали этот необычный материал для переплета особо важных документов — например, жития святого Бернара, одного из ключевых деятелей ордена.

Почему монахи выбирали именно тюленьи шкуры? Возможно, дело в цвете меха. Сейчас эти переплеты выглядят желтовато-серыми или пятнистыми коричневыми. Но изначально они были белыми — шкура некоторых тюленей имеет почти снежный оттенок. Такой цвет совпадал с одеждами монахов, поэтому белоснежные переплеты могли казаться им чем-то волшебным.

Рукопись
Рукопись, созданная в XII или XIII веке в скриптории аббатства Клерво во Франции / © Matthew Collins

Сами животные тоже выглядели для монахов загадочными. В средневековых бестиариях — книгах о животных — тюленей описывали как «морских телят», рисовали с телом рыбы и головой собаки. Зачастую их изображали в образе фантастических созданий. Вероятно, монахи воспринимали их и не просто как зверей, а как существ с потусторонними чертами.

Научная работа с выводами ученых опубликована в журнале Royal Society Open Science.

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История
# монахи
# рукописи
# Средневековая Европа
# средневековые книги
# средневековье
# Франция
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