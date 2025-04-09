  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 минут назад
Unitsky String Technologies Inc.
6

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

5.1

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенным по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона – иллюстрация к материалу на Naked Science
Рендер проекта комплекса uST для Ростова-на-Дону / © Unitsky String Technologies Inc.

Связать два берега

Расположенный на двух берегах Ростов-на-Дону страдает от пробок. Жители левого берега огромного спального района Северный проводят по нескольку часов в пробках по дороге на работу и обратно.

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. предлагают  решить проблему связи центра с левым берегом и заодно вывести из изоляции остров Зеленый, доступ на который возможен только по понтонному мосту.

В свою очередь, технология uST позволяет преодолевать водные преграды с гораздо меньшими, по сравнению с возведением капитальных мостов, затратами.

Длина предложенного белорусскими инженерами маршрута – 1,8 километра. Вся трасса проходит на высоте более десятка метров над землей. Основа трассы, по которой движется подвижной состав, – рельсовые беспилотные электромобили (юнимобили) – струнный рельс. Он представляет собой пучок несущей преднапряженной арматуры, заключенный в стальной корпус и залитый внутри него специальным составом.

Преднапряженная арматура натянута между двумя анкерными опорами, расположенными на концах трассы. Они воспринимают горизонтальную нагрузку. Вертикальную нагрузку воспринимают промежуточные опоры, которые могут устанавливаться на расстоянии до 2000 метров друг от друга.

Поэтому, чтобы соединить два берега, даже не понадобится устанавливать промежуточные опоры на дне реки. Это серьезно сокращает сроки строительства.

Меньше четырех минут в пути

Длина предлагаемого белорусскими инженерами маршрута составит 1,8 километра. На нем будет четыре станции: ЖК «Левобережье», «Зеленый остров», «Смотровая площадка», «Театральный спуск».

На маршруте будут курсировать 16-местные юнимобили «Карат». Это флагманский беспилотник компании, оборудованный кондиционером, рядом систем безопасности, двухступенчатой подвеской, обеспечивающей высокую плавность хода, и собственным накопительным модулем. Последний делает пассажирский беспилотник независимым от перебоев с электричеством.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона – иллюстрация к материалу на Naked Science

Средняя скорость движения на маршруте ориентировочно составит 32 км/ч. От начальной до конечной точки маршрута машина или юнибус доберется за 3,7 минуты. Согласно расчетам на маршруте будут работать четыре беспилотника, а интервал движения в обычное время составит 20 минут, в час пик – 2,6 минуты.

В обычное время на маршруте задействуют один беспилотник, в часы пик – четыре. Таким образом во время максимальной нагрузки на маршруте за час возможно перевезти по предварительным расчетам  перевезут 1000 человек.

Перспективы проекта

Реализация проекта не только обеспечит горожанам быструю переправу на другой берег, но и избавит их от необходимости стоять в пробках, а также даст возможность развивать инфраструктуру на острове Зеленый. Не исключено, с появлением надежного транспортного сообщения к острову проявят интерес девелоперы, поскольку когда-то тут был жилой поселок.

Необходимые технологии для реализации проекта отработаны компанией. Транспортно-инфраструктурный комплекс с несколько меньшей длиной трассы – 1,2 километра «Юнилайт» уже построен и функционирует в Беларуси на территории экопарка Минской области. Однако, последнее слово остаётся за властями региона и инвесторами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Unitsky String Technologies Inc.
31 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
Показать больше
Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Апр
500
Техногенное засорение космоса
Московский Планетарий
Москва
Лекция
09 Апр
800
Осевой скелет, позвоночник и грудная клетка
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Терменвокс: как звучит музыка космоса
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Солнечные бури и полярные сияния
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Бактериофаги и защитные системы прокариот
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Зимородок, неясыть, скопа и другие: названия птиц, связанные с легендами о них
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Как этологи расшифровывают «язык животных»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Зачем птицам два мозга?
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Необыкновенные небесные явления: от затмений до полярных сияний
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:32
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
Вчера, 17:53
Дарья Г.

На спутнике Сатурна может жить несколько килограммов одноклеточных

В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.

Астрономия
# внеземная жизнь
# подземный океан
# подповерхностный океан
# Сатурн
# титан
7 часов назад
Андрей

Датские ученые вернули самые северные земли мира на «остров Кофейного клуба»

За последние несколько экспедиций к водам на севере Гренландии полярники успели обнаружить больше десятка клочков земли, претендующих на статус «самых северных». Им обладает островок Каффеклуббен недалеко от мыса Моррис-Джесуп. Датские исследователи решили закончить споры и в 2022 году отправились в экспедицию, чтобы перепроверить новые заявки. По прибытии они нашли на своем месте лишь один объект, который оказался айсбергом, застрявшем на мели.

Геология
# айсберги
# арктика
# Гренландия
# остров
# север
# шельфовый ледник
# экспедиция
Вчера, 12:32
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
Вчера, 17:53
Дарья Г.

На спутнике Сатурна может жить несколько килограммов одноклеточных

В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.

Астрономия
# внеземная жизнь
# подземный океан
# подповерхностный океан
# Сатурн
# титан
Позавчера, 16:53
Елизавета Александрова

Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.

Астрономия
# космос
# солнечная активность
# солнечные пятна
# Солнце
# солнцеподобные звезды
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно