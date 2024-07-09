Гонка загородного строительства в России: какая технология придет первой?

В 2020-х годах скорость ввода загородного жилья в России превысила скорость строительства квартир. Похоже, термин «одноэтажная Россия» вполне может стать реальностью близкого будущего. Что заставляет людей двигаться за город? Почему они не делали этого раньше? Как развиваются технологии строительства и по какой из них можно быстрее всего возвести полноценный дом?

Почему мы стали центром загородного бума

В XIX веке мерилом прогресса в любой стране была скорость ее урбанизации. Параллельно с переездом сельского населения в город началось массовое строительство многоквартирных домов. В XX веке наметилось обратное движение: в обеспеченных странах население двинулось из городов в пригороды, из квартиры — в отдельные дома.

В России до начала XXI века шел первый процесс. Люди тянулись в городские квартиры: они были комфортнее — с водой из-под крана, центральным отоплением.

Теперь и у нас ситуация меняется: начиная с 2021 года ввод квадратных метров загородного жилья впервые превысил городской. Тут сыграла роль и пандемия коронавируса, подтолкнувшая людей за город, и многое другое.

Индивидуальное жилищное строительство в России постепенно превзошло многоквартирное по объеам / © «Циан. Аналитика» по данным Росстата

Но «загородный» тренд начался еще в 2010-х, последующие события лишь ускорили его. Коренная причина? Комфорт в загородных домах сначала сравнялся, а потом и обогнал городскую квартиру.

За воду и отопление теперь отвечают «автоматизированные» системы, как и в городе. Асфальт дотянулся в поселки. Наконец, автомобилизация сделала поездку из загородного дома в мегаполис делом десятков минут.

Есть еще экономика и экология. Квадратный метр за городом дешевле, тесные квартиры редко вызывают восторг у их обитателей. Научные работы давно показали, что люди, живущие в 50 метрах от загруженной дороги, страдают деменцией на 7-11% чаще, чем те, кто живет в километре. В городе же загруженные дороги встречаются зачастую повсюду.

Однако есть у загородного бума причины, о которых задумываются существенно реже: это сильно изменившиеся технологии строительства. Еще 15-20 лет назад построить загородный дом было, говоря словами классика, «античным приключением». Люди сами покупали стройматериалы, искали строителей, сами следили за их работой на каждом этапе — и в итоге могли доводить дом до готового состояния по несколько лет. Тратя на тщательное отслеживание всех технологических процессов (а то и на участие в них) сотни и тысячи часов личного времени — невосполнимого ресурса.



Хорошо тем, для кого такая «вечностройка» что-то вроде хобби. Но у большинства уже есть хобби, так что жаль тратить много времени. Тут как раз начали появляться технологии, способные превратить «античное приключение» в технологичный процесс, требующий не больше времени и сил, чем покупка новой квартиры.

Какие технологии загородного строительства вообще существуют?

Исторически первой технологией строительства «нового загородного жилья» была каркасная. Ее самый распространенный вариант прост: шестиметровые доски, например сечением 45 на 150 миллиметров, образуют каркас с шагом, скажем, 400 миллиметров. Между такими стойками каркаса через каждые пару метров ставят «распирающие» доски, а на углах дополнительно врезают доски-укосины, наискосок проходящие через четыре каркасные стойки.

Промежуток между стойками заполняется минеральной ватой. Изнутри на стойки каркаса степлером набивают пароизоляцию, не пропускающую наружу водяной пар из жилья, а поверх пленки прикручивают (на саморезы) гипсокартон. Его шпаклюют и красят.

Снаружи каркасник «заворачивают» в ветрозащитную, но паропроницаемую мембрану, поверх которой обычно прикручивают ОСП-плиту (но при вентфасаде она необязательна). Поверх нее уже монтируют сайдинг или, намного реже, другие виды отделки.

Стена каркасного дома по базовой технологии делается из досок сечением примерно 5 на 15 сантиметров, стоящих с шагом 40 сантиметров и подкрепленных укосинами / © Wikimedia Commons

Эта технология вполне сложилась только к концу XX века. Первые ее варианты, прямо скажем, сильно страдали от огрехов. И даже не самой технологии, а ее исполнителей. Известнейший плотник, снявший фильмы и написавший книги об этой технологии, Ларри Хон, упоминает, что сам он рос в каркасном доме, где сквозь стены буквально дул ветер — с такими щелями и так небрежно строили в США до начала введения общегосударственной регламентации каждого строящегося дома в 1950-х годах. В России такой регламентации пока нет. Так что эта технология добралась до нас в очень сильно измененном виде.



Плюсы каркасной технологии, которых не отнять, понятны. Она позволяет возвести строение существенно быстрее, чем в случае пенобетонного или кирпичного строительства.

После постройки отделывать такой дом можно сразу, а в случае «каменного» стоит подождать несколько месяцев (потому что неизбежна усадка и нормализация стен по влажности), иначе могут быть трещины в отделке — и не только. Даже если каркасник возводят непрофессионалы, они могут справиться за один строительный сезон, за пару-тройку месяцев — от закладки фундамента до чистовой отделки.

Наконец, ключевое соображение: если все сделано правильно, то это довольно теплый дом. Ведь 90% внутренностей стены — минвата с очень высоким теплосопротивлением — 0,04 ватта/(м·K). Всего 15 ее сантиметров — типичная толщина стены каркасника — защищают от холода примерно так же, как 180 сантиметров пустотного кирпича или 75 сантиметров пенобетона (либо соснового бревна). Ясно, что пенобетонных стен такой толщины никто не построит.



Пенобетон: дом имени Наф-Нафа

Очень многие в России опасаются, что их строители отступят от технологии каркасника и «накосячат». В итоге они выбирают вариант старшего из трех поросят — «каменный дом».

Само собой, каменный он лишь условно: камень, кирпич и бетон слишком хорошо проводят тепло, поэтому из них строят все меньше. Пенобетон кажется разумным компромиссом: да, его сопротивление теплопередачи впятеро хуже минваты, но все же в три-четыре раза лучше кирпича. Плюс многим заказчикам импонирует «основательность» такой конструкции.

Конкретное исполнение пенобетонной стены серьезно варьируется от одного застройщика к другому / © Wikimedia Commons

Однако на этом плюсы пенобетона в основном заканчиваются. Стена с нормальным (соответствующим СНИПу) теплосопротивлением из него должна быть слишком толстой, ближе к метру. В итоге снаружи ее обшивают 5-10 сантиметрами пенопласта, который потом штукатурят «по сетке». Естественно, через пенобетон из дома идут водяные пары. Если тут что-то упустить с пароизоляцией, у хозяев дома будут проблемы.



Очевидный минус решения — цена. Дело не только в недешевых материалах. Монтаж пенобетона по раствору требует квалифицированных рабочих, или снова возникнут проблемы. А монтаж трудоемок: такой дом не поднять за пару недель. Естественно, что итоговая цена квадратного метра выше, чем у каркасника.



Кроме того, пенобетон должен «полежать» после производства, пока его влажность не нормализуется. До конца этого процесса отделывать «начисто» бывает небезопасно. Полный цикл строительства такого дома с отделкой по факту растягивается минимум на пару лет.

СИП-панели: все бы хорошо, но вот бром…

Дома из структурных изолированных панелей (СИП-панели) на первый взгляд чем-то похожи на каркасные дома: основная часть стен наполнена теплоизолятором — пенополистиролом. Между его блоками идут доски (иногда брус), а снаружи и изнутри доски и пенополистирол закрывают ОСП-панелями или (но не в России) цементно-стружечными панелями. Весь «сэндвич» склеивается в заводских условиях под большим давлением.

За счет наполненности теплоизолятором даже при толщине панели в 15-20 сантиметров теплосопротивление не ниже, чем у правильно сделанного каркасника. Такие дома быстро собираются, панели заранее делают на заводе, то есть работ на стройплощадке минимум — куда меньше, чем в случае с обычным каркасом (и времени на сборку уходит в пару раз меньше).

СИП-панели в нашей стране производятся множеством небольших производителей, у которых разнится не только толщина панели, но и плотности используемого в них пенополистирола и толщина ОСП / © Wikimedia Commons

Но есть и минусы: в сегодняшних условиях (когда полимеры совсем недешевы) дом из таких панель обходится дороже обычного каркасника. Есть еще одна проблема: пенополистирол без добавок горит, выделяя ядовитый стирол. Поэтому в него добавляют замедлители горения, но и у тех есть своя проблема: они вызывают большие опасения многих научных групп по всему миру. Ряд замедлителей горения показывают пиковые концентрации в крови той же части жителей, что значительно чаще других болеют раком.

Конечно, разные производители могут использовать разные замедлители горения, однако вполне безопасными для здоровья на сегодня трудно считать любой из бромсодержащих антипиренов. К сожалению, такие применяют при производстве пенополистирола. И если сам он выделяет вредный стирол только при сильном нагреве, то бромсодержащие антипирены попадают в организм сталкивающихся с ними людей и без пожаров, в условиях нормальной эксплуатации.

Панельно-каркасная технология: месяц и все?

Несмотря на сходство названия с предыдущими двумя технологиями, его на самом деле не так много. Каркасник, как вы помните, собирают на месте, панельный дом — из заранее сделанных панелей, привезенных на фурах, и панели эти очень высокой степени готовности.

Например, компания «Технониколь», выпускающая такие домокомплекты в России, сразу, еще на заводе, устанавливает в них окна и двери. В таком виде панели грузят на две или более фуры и единым домокомплектом везут к месту установки.



Звучит очень похоже на СИП-панели (только в последние окна и двери на заводе в норме не вставляют), но сходство обманчиво. В стенах этих панельно-каркасных домов нет ОСП. Это не случайность: при всех положительных качествах такого материала он достаточно плохо удерживает в себе саморезы, что создает сложности жильцам будущего дома. Еще там нет пенополистирола, как и опасений по поводу токсичности антипиреновых добавок.



Поэтому стена домокомплекта «Технониколь» совсем другого состава. Изнутри дома она покрыта гипсостружечной плитой толщиной 12 миллиметров. И опять обманчивое название: это очень непохоже на гипсокартон, с которым такую плиту иногда путают. Полную негорючесть обеспечивают 83% гипса в составе, а 15% древесной стружки — высокую прочность на изгиб. Материал более водостоек, чем гипсокартон, — на уровне гипсоволокнистой плиты, используемой для отделки ванных комнат. При этом на него вполне стандартно наносят слой штукатурки, а затем — обои или краску.

Сборка панелей на заводе включает и полную установку окон, для перемещения которых применяют специализированную технику / © «Технониколь»

Между досками внутреннего каркаса идет минвата малой плотности, от 34 килограммов на кубометр (лучше всего удерживающая тепло). Конструкционные доски — сечением либо 42 на 142 миллиметра (обычная комплектация), либо 42 на 189 миллиметров (вариант с усиленной теплоизоляцией). На внешней стороны стены — снова гипсостружечная плита, а поверх нее — дополнительный слой минваты.

Такая плотность чуть хуже удерживает тепло, зато поверх минваты можно нанести штукатурный слой в пять миллиметров (на стекловолоконной сетке). Это, конечно, в том случае, если вы хотите штукатурку и краску на фасаде.

В другой комплектации фасад вентилируемый (без гипсостружечной плиты): поверх каркаса, покрытого ветрозащитной мембраной, набивается или имитация бруса, или виниловый сайдинг. Если монтируется фасадная плитка HAUBERK из стеклохолста и битума, то под нее на фасад идет плита ОСП.

Кровельные панели с завода тоже выезжают в высокой степени готовности. На фото вариант с, уже с установленной на них гибкой черепицей / © «Технониколь»

Панели, образующие пол и потолок, имеют очень похожую на стены конструкцию, только их верхняя часть — ОСП толщиной 22 миллиметра. Столь большая толщина обеспечивает нужную жесткость. Толщина цокольной панели (образующей пол первого этажа) увеличена до 250 миллиметров, что улучшает теплоизоляцию. Производитель поставляет и кровельные панели, на которые уже смонтировано само кровельное покрытие — гибкая черепица Shinglas.

При сборке крыши на кровельные панели на месте устанавливают только покрытие стыков и сопряжений — 30-40% поверхности крыши, а остальное (60-70%) приходит готовым «с завода». На кровельные панели, впрочем, могут пойти и другие виды покрытий — от металлического профилированного листа до керамической черепицы.

Монтаж кровельных панелей с подготовкой под фальц, панели сверху покрыты гидроизоляционным подкладочным ковром / © «Технониколь»

Плюсы такой технологии строительства кажутся достаточно очевидными:

— От заказа домокомплекта по типовому проекту до его изготовления на заводе проходит не более четырех дней.

— Домокомплект приезжает всего на нескольких фурах. Из-за высокой готовности сборка для среднего дома занимает всего неделю (пять рабочих дней).

— Доведение дома до «вайтбокса» (готовность под финальную внутреннюю отделку) требует еще 8-10 рабочих дней.

Получается, всего за четыре недели можно получить готовый дом. На практике, пытаясь учесть все возможные нюансы, «Технониколь» осторожно говорит о периоде в 60 суток от заказа комплекта до его готовности.

Монтаж цокольной готовой панели. На ней уже смонтирован гидроизоляционный подкладочный ковер / © «Технониколь»

Почему в рамках этой технологии речь идет именно о типовых проектах? Прежде всего стоит напомнить, что «типовой» еще с советских времен означал нечто однообразное — правда, скорее в отношении городской застройки.

Полистав каталог таких «типовых» решений сейчас, легко заметить, что он довольно большой и удовлетворит практически любые вкусы. При этом ориентация именно на типовые проекты резко повышает уровень продуманности проекта. Типовой проект будет возводиться не впервые, а это значит, что проект отработан и строился уже несколько раз, учтены все возможные недочеты самого проекта и процесса его сборки.

Внешняя отделка таких домов может быть достаточно разной, от штукатурки и вентилируемых фасадов до отделки планкеном / © «Технониколь»

Что с минусами? Ключевой очевиден домокомплект «Технониколь» просто нельзя купить, чтобы собрать самому. Только сертифицированные производителем подрядчики могут собирать такой дом. На первый взгляд это может показаться парадоксальным: почему, если это самый обширный рынок для любителей все собирать самим?

Все достаточно просто. Как отметил Дмитрий Апанасенко, инженер «Технониколь», российские строительные фирмы предельно разнородны по качеству. Поэтому компания продает готовые дома только тем компаниям-исполнителям, которые доказали свою готовность монтировать дома со строгим соблюдением технологии, прошли обучение по сборке домокомплекта от компании «Технониколь» и процесс сертификации. Поступить иначе было бы опрометчиво: гарантия на домокомплект заставит поставщика отвечать за какие-то проблемы, вызванные ошибками при сборке.

Компания сама сертифицирует подрядчиков, которые потом будут собирать дом. И это непростая история: рядовые работники сертифицируемой компании сперва должны пройти теоретическое обучение на базе Строительной академии «Технониколь». Оно носит как очный характер, так и дополняется через вебинары.

Монтаж внешней стеновой панели. / © «Технониколь»

После теоретического курса следует практика. Ее можно получить двумя способами. Производитель домов может дать строительному подрядчику специалиста шеф-надзора, который работает на сборке дома и отслеживает, правильно ли подрядчик применяет полученные теоретические знания.



Второй метод практического обучения реализуется с мая 2024 года. На базе своего завода, выпускающего домокомплекты в Нижегородской области, компания открывает учебный центр, где будут идти многократная сборка и обратная разборка «тестовых» домов. Задача — убедиться, что монтажники все делают правильно.

Обучение здесь происходит на специализированной площадке, максимально приближенной к условиям настоящей стройки. Из участников формируется строительная бригада, которая, под руководством инструктора, шаг за шагом собирает дом. Сборка ведется при помощи автокрана, а также целого набора специализированных инструментов, предоставляемых прямо на площадке.

Вариант внешней отделки с фасадной плиткой Hauberk / © «Технониколь»

После теории и практики компании выдают сертификаты, но не на «фирму в целом», а именные — на конкретных людей. Если прошедший обучение работник из фирмы впоследствии уволится, а новые работники не пройдут то же обучение, то «Технониколь» автоматически исключает компанию из сертификации и больше не продаст ей комплект. Кроме того, через личный кабинет подрядчик должен высылать производителю домов фото сборки всех ключевых узлов.

Дочитав до этого места, несложно понять: компания хочет получить репутацию, а она стоит дорого. Достаточно дорого, чтобы перспектива «просто продать побольше домокомплектов частным лицам» ее не прельщала.

Это значит, что хотя сам домокомплект стоит лишь 35-47 тысяч за квадратный метр, купить его отдельно не получится. Вместе со сборкой сертифицированным исполнителем цена метра составит от 55 тысяч рублей, а с чистовой отделкой плюс все коммуникации, отопление, вентиляция, отопление, канализация — от 95 тысяч рублей за квадратный метр.

Дешевым такой дом не назовешь. Но с учетом актуальных фактических цен на дом с отделкой это вполне конкурентная цена.

Для пролетов большой длины используется клееный брус, обеспечивающий достаточные характеристики жесткости. Впрочем, далеко не во всех вариантах отделки его видно изнутри дома / © «Технониколь»

Производитель панельно-каркасных домов, похоже, это осознает. Поэтому в дополнение к своему первому заводу по автоматизированному производству домокомплектов он наметил строить новые заводы. Существующий завод в городе Семенове Нижегородской области имеет площадь 16 тысяч квадратных метров и всего 200 сотрудников (за счет высокой автоматизации производства). Его мощность — 100 тысяч квадратных метров домокомплектов в год. Но в ближайшие годы «Технониколь» планирует построить аналогичные производства в каждом федеральном округе.

Попробуем подвести итоги. По опыту других стран известно, что даже если какая-то одна технология захватывает тот или иной рынок, происходит это не сразу и постепенно. При этом ее конкуренты не исчезают полностью, а просто занимают чуть более узкие ниши.

Из того же зарубежного опыта следует, что изначально на рынке есть много игроков — строительных компаний, которые собирают дома «на месте». Однако со временем все большую долю занимают те, кто создают компоненты высокой готовности, позволяющие выполнить максимум работ на заводе и минимум — на стройплощадке.

Монтаж панели фронтона, еще одной части домокомплекта / © «Технониколь»

Это не только снижает издержки, но и, что крайне важно, экономит время потребителя. Получить загородный дом, даже если квадратный метр в таком случае куда дешевле квартиры, за два-три года — это одно, а закончить его постройку уже через пару месяцев после заказа — совсем другое.

В итоге на рынке торжествуют самые удобные для потребителя и быстрые методы. Именно так за рубежом каркасники некогда вытеснили кирпичные загородные дома, и именно туда же двигается ситуация с панельно-каркасными домами сегодня.

С учетом бума загородного строительства, наблюдающегося в России сегодня, «битва технологий» в этой области не заставит себя ждать.

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