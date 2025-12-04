Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Подводные роботы возобновят поиски рейса малайзийских авиалиний, пропавшего 11 лет назад

Малайзия возобновит поиски рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines 30 декабря, что станет важным шагом в разгадке одной из самых долгих тайн в истории авиации.

Boeing авиакомпании Malaysia Airlines / © Wikimedia Commons

Министерство транспорта Малайзии сообщило, что американская компания Ocean Infinity, специализирующаяся на морской робототехнике, откроет новое 55-дневное окно для поисков в конце месяца. Работы будут вестись с перерывами, в зависимости от состояния моря.

В министерстве отметили, что операция сосредоточится на зонах с наибольшей вероятностью обнаружения самолета, хотя точные координаты публично не разглашаются.

Это решение последовало за заключением в этом году контракта с Ocean Infinity по схеме «оплата за результат». Согласно соглашению, компания получит 70 миллионов долларов только в случае обнаружения обломков лайнера.

Ocean Infinity обследует участок южной части Индийского океана площадью 15 000 квадратных километров. Предыдущий этап поисков приостановили в апреле из-за неблагоприятных погодных условий. Новая операция будет использовать современные беспилотные подводные аппараты, оснащенные системами высокоточного сканирования для изучения рельефа дна.

Напомним, что рейс MH370 пропал 8 марта 2014 года. Boeing 777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в 00:41 по местному времени с 239 людьми на борту. В последний раз его наблюдали на военном радаре в 02:14, когда самолет повернул на запад над Малаккским проливом. Через полчаса авиакомпания подтвердила потерю связи. Ожидалось, что самолет приземлится в Пекине около 06:30.

Среди пассажиров были 12 членов экипажа из Малайзии и граждане множества стран, включая Китай, Австралию, Индию, Францию, США и другие. Поздние данные со спутников показали, что самолет отклонился от запланированного маршрута и направился на юг, в удаленный район Индийского океана, где, предположительно, выработалось топливо.

Позже его обломки обнаружили на побережьях Танзании, Мозамбика и островов в западной части Индийского океана. Эти фрагменты подтвердили, что самолет достиг дальних южных вод, но не указали местонахождение основной части лайнера.

Предыдущие международные усилия в период с 2014 по 2017 год охватили около 120 000 квадратных километров морского дна, но не увенчались успехом. Миссия Ocean Infinity в 2018 году также завершилась безрезультатно.

Новая операция вновь будет полагаться на автономные подводные аппараты, способные картографировать дно на экстремальных глубинах. Эти роботы используют сонарные системы для обнаружения аномалий на морском дне, что осложняется сложным рельефом и сильными течениями.

Решение Малайзии возобновить поиски свидетельствует о новом уровне доверия к современным технологиям глубоководных исследований.