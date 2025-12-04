Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Подводные роботы возобновят поиски рейса малайзийских авиалиний, пропавшего 11 лет назад
Малайзия возобновит поиски рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines 30 декабря, что станет важным шагом в разгадке одной из самых долгих тайн в истории авиации.
Министерство транспорта Малайзии сообщило, что американская компания Ocean Infinity, специализирующаяся на морской робототехнике, откроет новое 55-дневное окно для поисков в конце месяца. Работы будут вестись с перерывами, в зависимости от состояния моря.
В министерстве отметили, что операция сосредоточится на зонах с наибольшей вероятностью обнаружения самолета, хотя точные координаты публично не разглашаются.
Это решение последовало за заключением в этом году контракта с Ocean Infinity по схеме «оплата за результат». Согласно соглашению, компания получит 70 миллионов долларов только в случае обнаружения обломков лайнера.
Ocean Infinity обследует участок южной части Индийского океана площадью 15 000 квадратных километров. Предыдущий этап поисков приостановили в апреле из-за неблагоприятных погодных условий. Новая операция будет использовать современные беспилотные подводные аппараты, оснащенные системами высокоточного сканирования для изучения рельефа дна.
Напомним, что рейс MH370 пропал 8 марта 2014 года. Boeing 777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в 00:41 по местному времени с 239 людьми на борту. В последний раз его наблюдали на военном радаре в 02:14, когда самолет повернул на запад над Малаккским проливом. Через полчаса авиакомпания подтвердила потерю связи. Ожидалось, что самолет приземлится в Пекине около 06:30.
Среди пассажиров были 12 членов экипажа из Малайзии и граждане множества стран, включая Китай, Австралию, Индию, Францию, США и другие. Поздние данные со спутников показали, что самолет отклонился от запланированного маршрута и направился на юг, в удаленный район Индийского океана, где, предположительно, выработалось топливо.
Позже его обломки обнаружили на побережьях Танзании, Мозамбика и островов в западной части Индийского океана. Эти фрагменты подтвердили, что самолет достиг дальних южных вод, но не указали местонахождение основной части лайнера.
Предыдущие международные усилия в период с 2014 по 2017 год охватили около 120 000 квадратных километров морского дна, но не увенчались успехом. Миссия Ocean Infinity в 2018 году также завершилась безрезультатно.
Новая операция вновь будет полагаться на автономные подводные аппараты, способные картографировать дно на экстремальных глубинах. Эти роботы используют сонарные системы для обнаружения аномалий на морском дне, что осложняется сложным рельефом и сильными течениями.
Решение Малайзии возобновить поиски свидетельствует о новом уровне доверия к современным технологиям глубоководных исследований.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
18 Декабря, 2019
CHEOPS: космический телескоп для тысяч планет
2 Февраля, 2018
Если завтра конец света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии