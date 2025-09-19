Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Атомная энергетика остается одним из крупнейших в мире источников низкоуглеродной электроэнергии, надежно обеспечивая потребность в энергии для миллионов людей.

Рейтинг стран по производству атомной энергии / © Visualcapitalist

В 2024 году атомные электростанции планеты выработали 2818 тераватт-часов электроэнергии, что составляет примерно 10% от общего объема мирового производства электроэнергии. На инфографике, представленной выше и созданной по данным «Статистического обзора мировой энергетики» Института энергетики, показано производство атомной энергии по странам.

США остаются безусловным лидером и вырабатывают почти 30% мировой электроэнергии на АЭС, что эквивалентно показателям двух следующих за ними стран вместе взятым. Несмотря на отсутствие ввода в эксплуатацию новых крупных реакторов в течение десятилетий, высокие коэффициенты использования установленной мощности и продление срока службы существующих станций позволили сохранить стабильную выработку ядерной энергии в США.

Китай быстро поднялся на второе место, поскольку страна продолжает расширять свой парк реакторов и строит несколько новых блоков. Франция, где более 60% электроэнергии вырабатывается на АЭС, в 2024 году продемонстрировала самый большой годовой рост среди пяти крупнейших производителей (+12,2%). Между тем Россия — четвертый по величине производитель атомной энергии — в 2024 году столкнулась с небольшим снижением выработки (-1,0%). Канада, Испания и Финляндия также зафиксировали небольшое падение, в основном из-за плановых отключений или корректировки нагрузки в своих сетях.

С другой стороны, в 2024 году в Индии наблюдался самый большой рост производства атомной энергии — более на 13% по сравнению с уровнем 2023 года. По состоянию на 2025 год в мире действует 416 ядерных реакторов, и примерно две трети из них старше 30 лет. Ядерные реакторы обычно рассчитаны на 40–50 лет, хотя их срок службы может быть увеличен благодаря модернизации оборудования.

Несмотря на то что действующий парк устаревает, за последние 10 лет было введено в эксплуатацию более 60 новых реакторов. Кроме того, в настоящее время в 15 странах строится около 70 новых реакторов, что улучшает перспективы мирового реакторного парка.