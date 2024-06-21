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Вчера, 15:22
Надя Наумова
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В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

4.7

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
горная порода Австралия
Геологи находят много древних горных пород в Австралии / © pxhere.com

В журнале Communications Earth & Environment вышла статья австралийский ученых, в которой они описали остатки горной породы на западном побережье континента. Во время экспедиции исследователи проанализировали зерна минерала циркон в одном из образцов земной коры. Оказалось, эта порода образовалась в то время, когда наша планета еще формировалась.

Часто для определения «возраста» образцов геологи проверяют концентрацию в них циркона. Этот минерал содержит следы радиоактивного урана, который со временем распадается до свинца. При измерении соотношения частиц свинца и урана в цирконе можно понять, как давно кристаллизовались зерна.

Цирконы заключены в другой минерал — титанит. Он достаточно стабилен, чтобы надолго сохранять древние кристаллы циркона от изменений химического состава, давления и температуры при движении породы.

Ученые уже находили остатки древней земной коры в Австралии — например, в округе Мерчисон. Но, как отметили авторы новой научной работы, они не могли предположить, что площадь этих горных пород настолько большая.

«Мы также обнаружили похожие древние крупинки циркона дальше к северу, в песке реки Суон, которая протекает через Перт и осушает тот же регион, что еще раз подтверждает возраст и происхождение этих древних материалов», — подчеркнули исследователи.

Кору нашей планеты часто «разрезают» темные слои магмы, которая богата железом и магнием. Они могут располагаться глубоко внутри Земли, вплоть до мантии планеты. Такие структуры геологи называют дамбами. Дамбы могут образовываться на глубине более 50 километров, что намного больше, чем самая глубокая искусственно созданная скважина, протяженность которой составляет примерно 12 километров.

Новое исследование поможет не только лучше понять процесс формирования нашей планеты, но и обнаружить новые месторождения полезных ископаемых. Зачастую многие металлы находят на границах между крупными блоками земной коры, образовавшимися в разное время. Поэтому более детальное изучение слоев пород позволит улучшить добычу различных металлов.

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Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
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Комментарии

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2 Комментария
Alexey Vinogradov
Alexey Vinogradov
18 часов назад
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3
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«Дамбы» )), значит. Ну, бум знать. «Темные слои магмы», боже . Ну не понимаете вы ничего в предмете, ну так не беритесь. Заглавная картинка тоже отдельный перл, так как на фотке железистые песчаники, которых по определению 3,5 млрд лет назад не было.
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Alexey Vinogradov
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