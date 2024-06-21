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В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
В журнале Communications Earth & Environment вышла статья австралийский ученых, в которой они описали остатки горной породы на западном побережье континента. Во время экспедиции исследователи проанализировали зерна минерала циркон в одном из образцов земной коры. Оказалось, эта порода образовалась в то время, когда наша планета еще формировалась.
Часто для определения «возраста» образцов геологи проверяют концентрацию в них циркона. Этот минерал содержит следы радиоактивного урана, который со временем распадается до свинца. При измерении соотношения частиц свинца и урана в цирконе можно понять, как давно кристаллизовались зерна.
Ученые уже находили остатки древней земной коры в Австралии — например, в округе Мерчисон. Но, как отметили авторы новой научной работы, они не могли предположить, что площадь этих горных пород настолько большая.
«Мы также обнаружили похожие древние крупинки циркона дальше к северу, в песке реки Суон, которая протекает через Перт и осушает тот же регион, что еще раз подтверждает возраст и происхождение этих древних материалов», — подчеркнули исследователи.
Новое исследование поможет не только лучше понять процесс формирования нашей планеты, но и обнаружить новые месторождения полезных ископаемых. Зачастую многие металлы находят на границах между крупными блоками земной коры, образовавшимися в разное время. Поэтому более детальное изучение слоев пород позволит улучшить добычу различных металлов.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
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