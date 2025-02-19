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1 час назад
Игорь Байдов
281

Древний океан окрасил Землю в зеленый на 2,5 миллиарда лет

6.1

Три миллиарда лет назад наша планета могла выглядеть не бледно-голубой, какой ее видят сегодня из космоса аппараты, а иметь совсем другие оттенки. Ученые нашли связь между железом в океане, эволюцией бактерий и цветом Земли в прошлом.

Геология
# архей
# атмосфера земли
# древний океан
# железо
# океаны
# оксид железа
# хлорофилл
# цианобактерии
зеленая вода
Вода вокруг японского острова Ио, который представляет собой часть архипелага Кадзан, окрашено в зеленый цвет из-за высокого содержания железа / © Taro Matsuo et al. (2025)

Цианобактерии — группа фотосинтезирующих бактерий. Как и растения, они способны превращать солнечную энергию в химическую и выделять кислород как побочный продукт фотосинтеза. Эти организмы считаются одними из древнейших форм жизни на Земле: их следы обнаружены в виде строматолитов (донные отложения, созданные цианобактериями, окаменевшие бактериальные маты древности), которым более 3,5 миллиарда лет, что свидетельствует об их существовании уже на ранних этапах эволюции нашей планеты.

У растений центральный элемент фотосинтеза — хлорофилл — пигмент, который находится в хлоропластах клеток. Он поглощает свет в синих и красных областях спектра и отражает зеленый. Именно отражение зеленого света делает листья растений зелеными.

Хлорофилл есть и у цианобактерий, а у некоторых видов еще и группа дополнительных водорастворимых пигментов — фикобилинов. В состав этой группы входит фикоэритробилин, который поглощает свет в зеленой и желтой областях спектра, с длинами волн примерно от 495 до 570 нанометров.

Команда японских ученых под руководством Таро Мацуо (Taro Matsuo) из Нагойского университета задалась двумя вопросами: зачем цианобактериям нужны дополнительные пигменты (фикоэритробилин), если у них уже есть хлорофилл? Что наличие таких пигментов может говорить о среде, в которой развивались первые фотосинтезирующие организмы? Исследователи провели серию экспериментов и симуляций, чтобы понять, как древний океан, который миллиарды лет назад почти полностью покрывал поверхность Земли, повлиял на эволюцию цианобактерий.

По словам Мацуо, во время архейского эона — один из четырех эонов истории Земли, охватывающий промежуток времени от четырех до 2,5 миллиарда лет назад — океан был насыщен железом, которое растворялось в воде в виде гидроксида железа (Fe(OH)₃). Это вещество чем-то напоминает ржавчину — рыхлое, коричневато-красное.

Мацуо и его коллеги провели моделирование, чтобы узнать, какое количество гидроксида железа могло быть в то время в океане, и определить область спектра, которая была необходима для фотосинтезирующих организмов. Ученые использовали компьютерные модели, позволяющие «воссоздать» условия, похожие на условия в архее.

Моделирование показало, что в архейском океане находилось так много гидроксида железа, что он действовал как гигантский фильтр: поглощал свет в синей области спектра. Вода, в свою очередь, поглощала свет в красной области спектра, как и сейчас. Зеленый свет должен был оставаться «неуязвимым» и мог проникать в глубины. Ученые пришли к выводу, что с большой долей вероятности в глубины проникал зеленый свет в диапазоне длин волн, который сегодня поглощается дополнительными водорастворимыми пигментами цианробактерий — фикобилинами.

Однако моделирование — это только часть работы. Чтобы убедиться в своей правоте, исследователи провели эксперимент. Они попытались вырастить в лаборатории под разным светом несколько видов цианобактерий (с фикоэритробилином и без него). Те цианобактерии, у которых были фикоэритробилин, расли в разы быстрее «обычных» под воздействием зеленого света (в диапазоне длин волн, который, предположительно, проникал в глубины древнего океана). Ранее генетический анализ показал, что пигмент фикоэритробилин присутствовал у общего предка современных цианобактерий. То есть зеленый «навык» — не случайная мутация, а древнее эволюционное изобретение.

Исследователи пошли еще дальше и отправились к японскому вулканическому острову Ио, который представляет собой часть архипелага Кадзан. Там на глубине 5,5 метра горячие источники насыщают воду железом, из-за чего вода вокруг острова имеет зеленый цвет, как в архейском океане.

Оказалось, на этой глубине цианобактерии с дополнительными «‎зелеными пигментами» буквально захватили территорию, а у поверхности, где больше синего света, доминировали другие виды без фикоэритробилина. Иными словами, природа сама повторила лабораторный эксперимент, подтвердив, что жизнь всегда адаптируется под условия среды.

Модель водной среды
a. Модель водной среды архейской эпохи для расчета концентрации гидроксида железа. В схеме зеленой областью отмечена окисленная зона, а оранжевые точки обозначают частицы гидроксида железа. Предполагается, что местообитания цианобактерий (желтая пунктирная зона) и фотоферротрофов (коричневая пунктирная зона) разделялись на окисленные и восстановленные области соответственно. При этом восстановленное железо, поступающее с термальных источников на морском дне, преобразовывалось в гидроксид железа благодаря активности фотоферротрофов и цианобактерий; b. График концентраций веществ. На нем изображены: концентрация гидроксида железа (зеленая линия), кислорода (красная линия) и восстановленного железа (синяя линия); c. Распределение падающего света и спектры пигментов. График показывает интенсивность падающего фотонного потока: на поверхности водоема – серая пунктирная линия, на глубине пяти метров – черная пунктирная линия, а на 20 метров – черная сплошная линия. На фоне этих данных наложены спектры поглощения пигментов: хлорофилл a (синяя линия), фукопигмент (PE, зеленая линия), фикоцианин (PC, оранжевая линия) и аллофикоцианин (APC, коричневая линия). Фоновые цветовые области обозначают диапазоны длин волн, в которых каждый пигмент осуществляет поглощение; d, e. Зависимость между интенсивностью света и концентрацией фотосинтетических пигментов. На графиках d и e представлена корреляция между падающим фотонным потоком и содержанием фотосинтетических пигментов на глубинах 20 метров (график d) и пяти  метров (график e). Цветовое кодирование соответствует обозначениям на графике c. / © Taro Matsuo et al. (2025)

Ученые заключили, что три миллиарда лет назад океан напоминал гигантский «железный суп». Он был насыщен гидроксидом железа, который поглощал синий свет, а вода, как и сейчас, «забирала» красный. В океанские глубины проникала большая часть зеленого света, а некоторая часть отражалась от поверхности. Этот свет сильнее всего повлиял на общий оттенок Земли.

В таких условиях эволюционировали цианобактерии. Им пришлось подстроиться под доступный свет. Они развили дополнительные пигменты, которые ловили зеленые лучи для фотосинтеза. Эти пигменты помогали бактериям выживать в уникальной среде. Со временем цианобактерии начали выделять кислород. Он вступал в реакцию с растворенным в океане железом, образуя оксиды железа, тяжелые частицы которых опускались на дно.

Зеленый период Земли закончился примерно 600 миллионов лет назад, когда кислород, вырабатываемый бактериями, полностью окислил железо в океане. Следы этого события сохранились в виде полосчатых железных руд — слоев окислов в древних породах.

Со временем вода стала прозрачной, зеленый оттенок исчез, и Земля постепенно «переоделась» в бледно-голубой цвет, который видят из космоса аппараты. Современный цвет Земли — заслуга не только океанов, но и атмосферы. Рэлеевское рассеяние (явление, при котором синий свет сильнее рассеивается в воздухе) окрашивает небо в голубой, смешиваясь с темно-синим цветом океанов.

Но даже сегодня в прибрежных водах, где много органики (листья, водоросли, ил), вода часто кажется зеленоватой. Органика поглощает синий свет, оставляя зеленый цианобактериям, которые до сих пор его используют для фотосинтеза. А еще зеленый оттенок океанов — подсказка для астрономов: если далекая экзопланета кажется зеленой, возможно, там есть свои «цианобактерии», которые окисляют металлы в воде.

Научная работа команды Мацуо опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Геология
# архей
# атмосфера земли
# древний океан
# железо
# океаны
# оксид железа
# хлорофилл
# цианобактерии
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