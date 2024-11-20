В Сеченовском Университете определили перспективные направления лечения аутоиммунных заболеваний

Международная команда специалистов во главе с сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ имени И. М. Сеченова выявила наиболее перспективные направления для исследований в области лечения аутоиммунных заболеваний. Команда первой провела систематический обзор для поиска всех опубликованных в научных работах математических моделей аутоиммунных патологий и выявила недостаток моделей, которые могут значительно ускорить разработку новых лекарств.

Свои выводы исследователи опубликовали в высокоцитируемом международном научном журнале Frontiers in Immunology. Аутоиммунные заболевания — одна из самых сложных и актуальных сегодня областей исследований. Сахарный диабет первого типа, системная красная волчанка, ревматоидный артрит — это лишь малая часть заболеваний, возникающих из-за патологической реакции иммунитета на здоровые ткани организма.

Несмотря на социальную значимость этих заболеваний и большое количество исследований, который проводят ученые, с помощью существующих лекарств не всегда удается достичь стойкой ремиссии. А создание новых лекарственных препаратов — достаточно сложная задача из-за разнообразия аутоиммунных нарушений и множества «белых пятен» в понимании патофизиологии аутоиммунитета, не позволяющих обнаружить нужные причинно-следственные связи и разработать стратегию дальнейших исследований.

Уникальный инструмент, помогающий существенно повысить эффективность разработки новых лекарственных препаратов, — математические модели. Важность создания таких моделей была неоднократно доказана научным сообществом и фарминдустрией. Большинство международных фармкомпаний активно используют математическое моделирование для выбора оптимального дизайна клинических исследований, ускорения процесса разработки лекарств и подбора наиболее эффективной терапии на основе индивидуальных особенностей пациентов. В том числе при разработке препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний.

В своей работе сотрудники Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ и их зарубежные коллеги провели систематическое исследование всех доступных на сегодняшний день моделей аутоиммунных заболеваний. Команда тщательно проанализировала их структуру и лежащие в их основе гипотезы на соответствие современным представлениям о патофизиологии аутоиммунитета, а также оценила прогностическую способность и потенциал моделей для применения в разработке лекарств.

«В результате мы пришли к выводу, что существующие модели покрывают лишь небольшое количество заболеваний и рассматривают весьма ограниченный круг патофизиологических процессов, – рассказал младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета Ярослав Угольков. — Также мы обнаружили, что большинство инновационных терапий и ряд биологических механизмов в этих моделях вообще не представлены. Кроме того, многие работы являются качественным, а не количественным описанием биологических процессов, что ограничивает их применение в реальных клинических исследованиях».

Систематический поиск команды исследователей содержал более 180 аутоиммунных заболеваний. В результате были найдены модели для 13 отдельных патологий, двух системных (системная красная волчанка и ревматоидный артрит) и 11 для органоспецифических заболеваний. Механизмы более чем 150 аутоиммунных патологий, таких как псориаз, склеродермия, синдром Шегрена и многих других, в настоящее время при помощи математических моделей не описаны.

В результате авторы работы пришли к выводу о необходимости разработки новых моделей аутоиммунных заболеваний. Эти модели должны включать наиболее полный набор клинических данных, их прогностическая способность должна быть тщательно валидирована, а структура — включать механизмы, актуальные для новых терапевтических мишеней, такие как интерферон-опосредованный путь воспаления или В-клеточный ответ.

«Создание таких моделей позволит ускорить разработку новых лекарств в том числе и для лечения редких заболеваний, где помощь математического моделирования особенно востребована в связи с небольшим количеством пациентов», — подчеркнул Ярослав Угольков.

В настоящее время сотрудники Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета уже активно работают над созданием математической платформы, максимально подробно описывающей патофизиологию аутоиммунных патологий для разработки новых таргетных терапий. Например, уже создана математическая модель интерферон-опосредованного воспаления при системной красной волчанке, в процессе разработки – модель поведения В-клеточного иммунитета при аутоиммунных патологиях. Помимо этого, исследователи проводят мета-анализ клинических испытаний для склеродермии и миозита для будущей разработки механизменных моделей этих заболеваний.

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Сеченовский Университет 1 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.