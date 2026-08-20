Приполярные районы Луны посчитали идеальным местом для выживания земных микробов
Авторы новой работы в Science обнаружили, что, в отличие от высадок полувековой давности, приполярные экспедиции рискуют загрязнить поверхность спутника земными микроорганизмами. Причем отличить их после этого от туземной органики будет крайне проблематично.
Первые шесть экспедиций землян на Селену прошли в низких широтах: там было проще всего высаживаться. Еще более важно, что мало кто из ученых в ту пору ожидал найти на полюсах Луны воду: теоретические взгляды на ее образования были таковы, что даже наличие H2O в доставленных астронавтами и советскими автоматами образцах исследователи предпочли списать на загрязнения в земной лаборатории. Однако в XXI веке наличие воды в приполярных кратерах надежно установлено, поэтому новые высадки американских астронавтов в 2020-х нацелены уже на приполярный регион.
Это создает ряд сложностей: как недавно отмечал Naked Science, наличие воды в местном грунте может осложнять взлет-посадку для Starship. Но, как оказалось, это еще не все проблемы, связанные с приполярными лунными особенностями. Исследователи из NASA опубликовали в Science статью, где показали еще одну сложность.
Люди насыщены большим количеством бактерий и архей, число клеток которых в нашем теле больше, чем собственно человеческих. Естественно, что и наши космические аппараты быстро насыщаются как такими видами одноклеточных, так и другими, склонными жить в техногенной среде и часто переживающими даже самую строгую стерилизацию. Если большинство лунных поверхностей чрезвычайно агрессивно к таким микроорганизмам, то у полюсов ситуация оказалась иной.
Вакуум и холод для многих из таких организмов вполне переносимы: они метаболически неактивны пока им холодно, а нулевое давление и вовсе не мешает им выживать. Самые мощные стерилизующие факторы на поверхности Луны — дневная жара до +127 по Цельсию и ультрафиолет солнечного света. В зоне посадок «Аполлонов» он должен был убить любые, даже самые стойкие экстремофильные одноклеточные за очень короткий срок. Даже бактериальные споры не могли бы выжить в таких условиях и нескольких часов.
Исследователи констатировали, что выбранные ими как пример пять групп бактерий могут не только выживать, но и расти (питаться и делиться) при температурах в 314-331 кельвинов (примерно +41-58 Цельсия). При более низких температурах они могут выживать с приостановкой метаболизма значительное время, ожидая возврата благоприятных условий. Исходя из этого, приполярные зоны земного спутника должны быть лучшей частью всей его поверхности с точки зрения выживания земных микроорганизмов.
Ученые обнаружили, что температуры в окрестностях как северного, так и южного полюса Луны вообще редко поднимаются выше порогов роста изученных бактерий и грибов. Более существенное воздействие оказывает ультрафиолет: на открытых приполярных равнинах он в основном уничтожает изученные микробы примерно за земные сутки. Однако есть целый ряд областей (выделены цветом на карте), где рельеф блокирует прямые солнечные лучи и позволяет таким микробам выживать заметное время. Особенно большой потенциал выживания показали плесневые грибы Aspergillus, широко распространенные рядом с человеком и на Земле.
Авторы не считают, что в этих зонах микробы смогут расти и воспроизводиться — кроме температур и ультрафиолета для этого нужны другие факторы, например, жидкая вода. Ее наличие рядом с лунной поверхностью проблематично: для нее либо слишком холодно, либо (как уже писал NS, в лунных лавовых трубках бывает до +17 по Цельсию) нулевое давление на поверхности означает выкипание воды.
Поэтому выживание земных микроорганизмов здесь интересует их с точки зрения работы американских лунных экспедиций. Если астронавты на своих скафандрах или инструментах принесут земные микробы, а затем совершат второй выход в ту же зону и при заборе проб найдут органику — это может создать ложные ожидания обнаружения местной жизни.
Как отмечают исследователи, этого можно избежать более тщательным планированием научной работы экспедиций. Полностью стерилизовать технику от микробов, которые встречаются на самих людях-астронавтах, не выйдет (впрочем, это не выходило и с автоматами-планетоходами). Но если пробы на органику делать в первый выход, шансы на неверную идентификацию найденных микробов или их компонентов заметно упадут.
Ранее другие научные группы отмечали, что на определенной глубине (в километры) под лунной поверхностью вполне возможно существование жидкой воды, сверху накрытой ледовой «шапкой». В теории там может быть и микробная жизнь, но ясно, что первые земные экспедиции ее не достигнут, поскольку для этого потребуется очень глубокое бурение.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Множество переломов костей у средневекового скелета, захороненного в замке Стерлинг, позволили предположить, что мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда, выпущенного из осадного орудия. Не исключено, что это был гигантский требушет «Боевой Волк», построенный по приказу короля Англии Эдуарда I.
Воспоминания не исчезают бесследно: иногда пережитый опыт перестает влиять на поведение, хотя его след продолжает сохраняться в мозге. Ученые решили проверить, можно ли вернуть такую «забытую» память и что произойдет, если напомнить о произошедшем не совсем точно.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Октября, 2017
Битва роботов себя не оправдала
26 Мая, 2014
10 недавно открытых динозавров
12 Декабря, 2016
Биография Солнечной системы
11 Июля, 2016
Нереализованные проекты истребителей пятого поколения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии