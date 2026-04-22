  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 апреля, 12:35
Александр Березин
2
507

Генеральный инспектор NASA спрогнозировал срыв сроков американской высадки на Луне из-за скафандров

❋ 4.3

По его оценкам, годный для Луны скафандр США получат только в 2031 году, что потребует резкой корректировки планирования высадки там. Одновременно глава NASA Джаред Айзекман, напротив, выразил уверенность в том, что эта проблема не сорвет лунную программу.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
# скафандры
# США
Скафандр Axiom во время испытаний. Интересно, что на груди у него откидывающийся планшет, как на советском лунном скафандре «Кречет» 1974 года / © KBR, Axiom Space

По его оценкам, годный для Луны скафандр США получат только в 2031 году, что потребует резкой корректировки планирования высадки там. Одновременно глава NASA Джаред Айзекман, напротив, выразил уверенность в том, что эта проблема не сорвет лунную программу.

Доклад отдела генерального инспектора NASA разобрал ситуацию с лунным скафандром частной компании Axiom. Как отметил генеральный инспектор, Агентство в 2021 году обратилось к частникам, чтобы создать конкуренцию разных поставщиков и проектов. Это казалось актуальным еще и потому, что к этому моменту усилия организации по созданию собственных скафандров дали сомнительный результат. Потратив 420 миллионов долларов на эту цель, NASA не добилось удовлетворительной конструкции. Для сравнения напомним, что за те же деньги SpaceX когда-то разработала Falcon 9, самую массовую ракету нашей эпохи, революционизировавшую всю космическую отрасль Земли.

Однако, как констатирует доклад, успехи частников в области скафандров пока выглядят неубедительно. Axiom и Collins — вторая ранее уже делала такие изделия, а первая напротив — должны были конкурировать, но в 2024 году более опытная Collins просто отказалась продолжать работы.

Генеральный инспектор отдельно остановился на том, почему вообще возникла необходимость в новых скафандрах. Те, что США использовали в лунных миссиях времен фон Брауна, были созданы в спешке и без цели долгосрочной эксплуатации. Кроме того, выяснилось, что лунная пыль быстро и серьезно наносит ущерб их конструкции. В тексте не упомянута конкретика, но мы знаем: лунная пыль, попадая на молнии, приводила к тому, что скафандры начинали слегка травить воздух после первого же выхода. В случае их долгосрочной эксплуатации это вело бы к неприемлемым рискам для жизни астронавтов.

Эволюция скафандров NASA / © NASA

Другая проблема лунных скафандров эпохи фон Брауна — крайне ограниченная подвижность. Они, из-за слишком большого сопротивления сгибания, практически не гнулись в коленях, отчего, выражаясь в терминах доклада, астронавты были вынуждены «прыгать как зайчики» (bunny-hopping), поскольку нормальная ходьба с разумной скоростью им не удавалась. Доклад не упоминает, но кроме этого лунная пыль царапала стеклянную часть шлема так, что уже после трех выходов он становился практически непригодным для осмысленной работы на Луне.

Нынешние американские скафандры для МКС тоже не могли стать нормальной основой для лунного скафандра. И дело не только в том, что для орбитальной станции другие требования (там не надо сгибать ноги, отчего нет нормальных коленных шарниров). Просто они имеют конструктивные недостатки, остро нежелательные даже для относительно простых условий орбиты. Доклад упоминает, что с ними были проблемы в виде утечки воды в шлем (что создало риск гибели человека от воды в легких), а также поломки системы поддержания температуры и некие травмы носивших людей. Суть травм не раскрывается, но из воспоминаний астронавтов и российских космонавтов, работавших с ними, известно, что неудачные перчатки часто вели к синякам под ногтями и последующей временной потере ногтей.

Новые скафандры Axiom по исходному замыслу должны были стать нормальными: со сгибанием коленей, человеческими перчатками и нормально работающей водной системой. Однако, как отметил генеральный инспектор, сроки разработки его исходно были заданы слишком оптимистичными. Заложили всего 3-4 года, хотя средний исторический срок разработки скафандра в прошлом был 8,7 года.

Если частная фирма будет работать с той же скоростью, то, в связи с поздним назначением контракта, она закончит лишь в 2031 году. Учитывая, что сейчас NASA планирует высадку на Луне в 2028 году, скафандр создает некоторые риски срыва миссии. Без него высадка просто не состоится — даже если Starship с людьми и сядет на Луну.

Несмотря на доклад, новый глава NASA Айзекман выразил уверенность, что скафандр не затормозит высадку. Конструкция уже прошла более 900 часов тестирования в Агентстве, что поддерживает его точку зрения. Но напомним: согласно докладу, скафандр должен был быть готов в ноябре 2025 года. А на данный момент он даже не прошел финального утверждения технического облика представителями NASA. Такое происходит тогда, когда принимающую организацию что-то не устраивает.

Текущий скафандр для внекорабельной деятельности у Агентства и так довольно сложный и тяжелый / © NASA

Технические подробности о скафандре пока не слишком обильны. Известно лишь, что его масса больше 136 килограммов, и это в полтора с лишним раза больше, чем у лунных скафандров 1960-70-х. Как уже отмечал Naked Science, геолог и астронавт Харрисон Шмидт, работавший в прошлых лунных скафандрах, сделал вывод: «Их надо сделать вчетверо лучшими по подвижности — как минимум вчетверо лучше — и вдвое легче».

Пока эволюция систем идет явно не в указанном им направлении. В январе этого года мы уже писали, что и Кэтлин Рубинс, в 2025 году покинувшая пост главы разработки внекорабельных скафандров в NASA, весьма жестко отзывалась о текущих успехах Axiom.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Анальгезия: всегда ли отсутствие боли – это благо?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Куда все движется? О вращениях нашего звездного дома
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Прогулка по зоопарку г. Цюрих
Московский зоопарк
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Сокровища Ассирии: главные памятники древней империи и их влияние на культуру
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Николай Буренков
Николай Буренков
2 часа назад
-
0
+
Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно