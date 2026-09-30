Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мировая гонка роботизации: рейтинг стран по внедрению промышленных роботов
В прошлом году, когда по всему миру было установлено рекордное количество промышленных роботов — 603 000 единиц, Китай продолжил укреплять свое лидерство по масштабам внедрения робототехники.
Согласно докладу World Robotics 2026, ежегодному обзору состояния отрасли, который публикует Международная федерация робототехники (IFR), крупнейший в мире производственный центр в прошлом году установил 354 200 роботов, увеличив и без того крупнейший в отрасли парк действующих машин, насчитывающий более двух миллионов единиц.
Постепенно наращивая свою долю — с 32% в 2016 году до 52% в 2022-м, — Китай в 2025 году обеспечил уже 59% всех установок промышленных роботов в мире, значительно опередив США и Японию.
Успех Китая в модернизации промышленной системы основан на национальной стратегии развития робототехники, реализация которой началась десять лет назад. Обновленная стратегия, запущенная в рамках 15-го пятилетнего плана Китая на 2026–2030 годы, предусматривает сосредоточение исследований в области ИИ на его применении в физическом мире, а роботы должны стать одним из главных двигателей экономического роста.
При этом по показателю «плотности роботизации» Китай занимает лишь 22-е место. Международная федерация робототехники определяет этот показатель как количество установленных промышленных роботов на каждые 10 000 работников обрабатывающей промышленности.
Из-за огромной численности занятой в промышленности рабочей силы — более 120 миллионов человек — в 2024 году на каждые 10 000 работников в Китае приходилось всего 166 промышленных роботов. У таких стран, как Южная Корея, Германия и Япония, где также развиты автомобильная и электронная промышленность, но численность рабочей силы значительно меньше, этот показатель оказался существенно выше.
Абсолютным мировым лидером по плотности роботизации с большим отрывом стала Южная Корея: в 2024 году там на каждые 10 000 работников приходилось 1220 промышленных роботов.
Комментарии
Высоко в Андах, в труднодоступной местности на высоте более 3000 метров над уровнем моря, археологи готовятся начать изучение странных каменных сооружений, которые пока принесли больше вопросов, чем ответов. Очертания огромных геометрических фигур впервые заметили на спутниковых снимках в приложении Google Earth.
28 сентября отмечается День работника атомной промышленности. Развитие этой отрасли требует передовых технологий и материалов, рассчитанных на длительную работу в сложных условиях. В России этим занимаются специалисты в рамках федерального проекта «Специальные материалы и технологии атомной энергетики» национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Он предусматривает исследование перспективных материалов и развитие инфраструктуры, необходимой для создания и испытаний технологий атомной энергетики нового поколения.
Палеонтологи нашли в Китае окаменевшие остатки необычного оперенного динозавра. Группа, к которой он принадлежал, имела длинные перья на всех конечностях. Судя по некоторым особенностям, ее представители летали, хотя не были птицами. Открытие затрагивает старую дискуссию о том, появилось ли умение летать у динозавров один раз или множество, а также затрагивает вопрос о том, существовали ли когда-то 13-метровые летуны.
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Марта, 2017
«Ангара»: рождение ракеты
26 Октября, 2015
Топ самых абсурдных теорий заговора
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно