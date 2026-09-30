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Мировая гонка роботизации: рейтинг стран по внедрению промышленных роботов

В прошлом году, когда по всему миру было установлено рекордное количество промышленных роботов — 603 000 единиц, Китай продолжил укреплять свое лидерство по масштабам внедрения робототехники.

Мировая гонка роботизации: рейтинг стран по внедрению промышленных роботов / © Statista

Согласно докладу World Robotics 2026, ежегодному обзору состояния отрасли, который публикует Международная федерация робототехники (IFR), крупнейший в мире производственный центр в прошлом году установил 354 200 роботов, увеличив и без того крупнейший в отрасли парк действующих машин, насчитывающий более двух миллионов единиц.

Постепенно наращивая свою долю — с 32% в 2016 году до 52% в 2022-м, — Китай в 2025 году обеспечил уже 59% всех установок промышленных роботов в мире, значительно опередив США и Японию.

Успех Китая в модернизации промышленной системы основан на национальной стратегии развития робототехники, реализация которой началась десять лет назад. Обновленная стратегия, запущенная в рамках 15-го пятилетнего плана Китая на 2026–2030 годы, предусматривает сосредоточение исследований в области ИИ на его применении в физическом мире, а роботы должны стать одним из главных двигателей экономического роста.

При этом по показателю «плотности роботизации» Китай занимает лишь 22-е место. Международная федерация робототехники определяет этот показатель как количество установленных промышленных роботов на каждые 10 000 работников обрабатывающей промышленности.

Из-за огромной численности занятой в промышленности рабочей силы — более 120 миллионов человек — в 2024 году на каждые 10 000 работников в Китае приходилось всего 166 промышленных роботов. У таких стран, как Южная Корея, Германия и Япония, где также развиты автомобильная и электронная промышленность, но численность рабочей силы значительно меньше, этот показатель оказался существенно выше.

Абсолютным мировым лидером по плотности роботизации с большим отрывом стала Южная Корея: в 2024 году там на каждые 10 000 работников приходилось 1220 промышленных роботов.

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