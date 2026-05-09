Как понять, считает ли кошка вас своей мамой

Некоторые исследования утверждают, что кошки не способны привязываться к людям. Однако другие ученые предполагают, что кошки относятся к близким людям, как к своим родителям.

Кадр из сериала «Женщина с котом и детективом» / © «Зебра», Ivi

Хозяин для кошки — это не только источник корма, но и большая двуногая мама. Воспринимает ли кошка своего хозяина как родителя, помогут понять три признака.

Первый признак — кошка медленно моргает, глядя на человека. Для них это жест привязанности. Кошки так ведут себя только с теми, кого воспринимают как безопасную фигуру, а главная безопасная фигура для них — мама.

Еще один признак — топтание или молочный шаг. Так котята стимулируют молочные железы матери во время кормления. Взрослая кошка ведет себя так только с теми, кто стал для нее матерью.

Третий признак — мяуканье. Взрослые кошки не общаются так друг с другом. С помощью этого звука они обращаются только к человеку. Это своего рода воспроизведение детской модели призыва матери.