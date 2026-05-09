Черви, которые едят лес: новая экологическая проблема США

Когда люди слышат о дождевых червях, обычно представляется что-то полезное и даже экологически важное: рыхлая почва, здоровый огород, плодородный лес. Но в Северной Америке все чаще говорят о червях как об экологической угрозе.

Черви вида Amynthas agrestis / © Njh5880, Wikipedia

Причина — инвазивные азиатские «прыгающие черви» вида Amynthas agrestis и его родственники. Как сообщает The New York Post, они стремительно распространяются по США и уже добрались до Калифорнии.

Журналисты называют их crazy worms, snake worms или Alabama jumpers — «безумные черви», «змеиные черви» или «прыгуны из Алабамы». Это не преувеличение. Если взять такого червя в руки, он начинает вести себя не так, как привычный дождевой: резко извивается, бьется, подпрыгивает и пытается «убежать». Некоторые особи даже способны отбросить часть тела — поведение, больше характерное для ящериц, чем для кольчатых червей.

Amynthas agrestis / © John Abrams, inaturalist.org, Wikipedia

Необычное поведение — лишь самая заметная часть проблемы. Обычные дождевые черви действительно часто полезны для почвы. Они перерабатывают органику, аэрируют грунт и помогают круговороту веществ. Однако азиатские прыгающие черви работают слишком быстро, фактически разрушая лесную экосистему.

В естественных лесах верхний слой почвы состоит не только из земли. Это сложная многослойная структура из опавших листьев, грибов, перегноя, микробов и медленно разлагающейся органики. Такой слой удерживает влагу, защищает семена, питает растения и создает микросреду для тысяч видов беспозвоночных.

Прыгающие черви буквально «съедают» эту систему. За считанные месяцы они перерабатывают толстый слой лесной подстилки в рыхлую гранулированную массу, напоминающую кофейную гущу. Почва становится сухой, нестабильной и хуже удерживает питательные вещества. Семена многих растений больше не могут нормально прорастать, а молодые деревья теряют шансы закрепиться в грунте.

Особенно сильно это влияет на леса северо-востока США и района Великих озер — экосистемы, которые эволюционно долгое время вообще существовали без дождевых червей. После последнего ледникового периода многие местные виды червей там исчезли, и леса адаптировались к медленному накоплению листового слоя. Появление агрессивных азиатских видов буквально перестраивает экосистему с нуля.

Эффект распространяется далеко за пределы почвы. Когда исчезает слой опавших листьев, меняется влажность и температура поверхности леса. От этого страдают саламандры, насекомые, пауки и птицы, гнездящиеся на земле. Ученые уже сравнивают деятельность прыгающих червей с «экосистемной инженерией» — настолько сильно они меняют среду обитания.

При этом сами черви чрезвычайно эффективны как захватчики. Многие виды рода Amynthas способны размножаться партеногенезом — без участия партнера. Фактически один-единственный червь может основать новую популяцию. Их яйца размером с горчичное зерно почти невозможно заметить в грунте, а переживают они даже холодные зимы. Бороться с ними крайне трудно.

Черви распространяются вместе с садовой почвой, мульчей, компостом, контейнерными растениями и даже через рыболовные приманки. Достаточно перенести немного зараженной земли — и в новом месте уже появляются десятки особей. В отличие от многих инвазивных животных, здесь почти невозможно создать физический барьер: переносчиком становится сама почва.

Особую тревогу у биологов вызывает Калифорния. Хотя климат многих районов штата суше, чем на востоке США, влажные леса, парки и пригородные сады могут стать идеальной средой для новых колоний. А учитывая масштабы сельского хозяйства и садоводческой индустрии Калифорнии, распространение червей может ускориться очень быстро.

Интересно, что проблема инвазивных дождевых червей долгое время вообще недооценивалась. Люди привыкли считать червей «хорошими» животными по определению. Но экология работает не так просто: полезный вид в одной экосистеме может стать разрушителем в другой. Прыгающие черви — хороший пример того, как даже маленькое и внешне безобидное животное способно радикально изменить целый лес.

Сегодня ученые пытаются понять, можно ли хотя бы замедлить их распространение. Исследуются методы термической обработки почвы, биологического контроля и способы обнаружения коконов. Но пока главной защитой остается профилактика: проверка садового грунта, осторожность при перевозке растений и контроль за компостом.

Оказывается, экологическую катастрофу иногда могут устроить не волки, не саранча и не гигантские змеи, а несколько извивающихся червей длиной с карандаш.