Рейтинг материалов для аккумуляторов с самым быстрым ростом с 2020 года
За последние пять лет производство аккумуляторов росло стремительными темпами, что привело к резкому увеличению спроса на критически важные минералы и переработанные материалы.
Инфографика выше показывает, как изменились мировые объемы поставок ключевых материалов для батарей в период с 2020 по 2025 год, согласно данным Benchmark Intelligence. Она также демонстрирует, как стремительное распространение литий-железо-фосфатных аккумуляторов меняет значимость различных материалов в глобальной цепочке поставок для электромобилей.
Наиболее впечатляющий рост среди всех материалов показал литий. Его производство увеличилось с 395 тысяч тонн в 2020 году до 1,5 миллиона тонн в 2025-м — почти в четыре раза.
Столь бурный рост спроса объясняется тем, что литий остается основой практически всех современных аккумуляторных технологий. По мере ускорения мирового перехода на электромобили потребление лития продолжает расти быстрее, чем у любых других материалов.
Серьезные изменения происходят и в самой химии аккумуляторов. Доля литий-железо-фосфатных батарей (LFP) на мировом рынке выросла с 19% в 2020 году до 55% в 2025-м. Этот переход заметно повысил спрос на фосфор: производство очищенной фосфорной кислоты за тот же период увеличилось на 41%.
Ключевую роль в этой трансформации сыграл Китай, доминирующий в сфере производства аккумуляторов и активно продвигающий именно LFP-технологии.
Аккумуляторы на основе никеля, которые еще недавно доминировали на рынке, постепенно теряют позиции по мере распространения LFP-батарей. Тем не менее производство никеля все равно выросло — с 2,5 до 3,6 миллиона тонн, что отражает сохраняющийся спрос на батареи с увеличенным запасом хода.
Одновременно объемы производства кобальта и высокочистого сульфата марганца более чем удвоились, поддерживая как традиционные, так и новые типы аккумуляторных технологий.
