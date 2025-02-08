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Семь мифов о Луне
На этой неделе, седьмого февраля 2024 года, прошел неофициальный праздник полетов на Луну. Вместе с «Лентой дня» мы собрали семь мифов о Луне и решили подтвердить или опровергнуть их.
Миф №1: Луна белая. Или желтая. Или серая
Нашему глазу ночью она кажется белой, а когда она высоко в небе или в воздухе много пыли — желтой или красной. А на фото лунного грунта ее поверхность серая.
Это миф, вызванный тем, что земная оптическая аппаратура некорректно фиксирует цвета вне атмосферы. Реальный цвет Луны точно такой же, как у образцов лунного грунта, доставленного США или СССР на Землю: коричневый. Серым он кажется на снимках только потому, что у наших камер нет хроматической адаптации к безатмосферным условиям.
Для наглядности мы приложили к этой карточке фото американских астронавтов на Луне после такой адаптации. На этом фото прекрасно видно, почему астронавты на пресс-конференции после лунной миссии сообщили:
Миф №2: Астронавты на борту модулей, садившихся на Луну, были для геополитического престижа, на правах пассажиров — а реально всем управляли автоматы
На самом деле автоматы довольно плохо садятся на другие небесные тела — неудачные попытки прилунения 2024 года это показывают. Без астронавтов на борту американского посадочного модуля в 1969 году первая в истории высадки на Луне закончилась бы провалом. Дело в том, что система автоматического прилунения слегка ошиблась и вывела модуль на зону, усеянную валунами. При посадке на них модуль опрокинулся бы и уже не смог взлететь обратно.
Увидев внизу валуны, Нил Армстронг включил ручное управление и летел дальше, пока не нашел относительно ровную площадку, куда и сел. В тот же самый день и в то же самое время на спутник садилась советская автоматическая «Луна-15»: она должна была доставить оттуда лунный грунт, как и миссия Армстронга. Но у нее не было человека на борту. Поэтому при посадке никто не помешал ей врезаться в гору, провалив миссию.
Миф №3: Обратная сторона Луны — вечно темная
Это крайне распространенное заблуждение: только что уволенный глава NASA Билл Нельсон, один раз даже слетавший в космос, заявил, что не знает, зачем китайцы летают на обратную сторону Луны, ведь она «всегда темная».
Конечно, это не так. Луна вращается вокруг своей оси, поэтому на каждой из ее сторон две недели день и две недели ночь. Обратную сторону спутника мы не видим не потому, что там всегда темно, а потому, что она всегда смотрит в сторону от Земли, так же, как видимая сторона — все время на Землю. Так происходит из-за влияния земной гравитации (приливной захват).
Миф №4: У Луны нет атмосферы, поэтому с ее поверхности даже днем всегда видно звезды
Мы не видим звезды в земном небе не потому, что у нас есть атмосфера: ведь ночью-то она никуда не девается, а звезды видно. Точно так же было и на Луне, слово Нилу Армстронгу:
«Мы никогда не могли рассмотреть звезды с лунной поверхности невооруженным глазом».
Причина проста: наш глаз адаптируется под освещение снаружи. На Луне Солнце светит ярче, чем на Земле в самый ясный день. Поэтому мы не видим звезд днем ни на нашей планете, ни на ее спутнике.
И все же, это не до конца миф: более поздние астронавты обнаружили, что в глубокой тени за посадочным модулем глаз адаптируется и начинает различать некоторые звезды.
Миф №5: Луна влияет на сон у всех людей и менструальный цикл у женщин
А вот это, как ни странно, правда: ученые установили, что перед полнолунием люди засыпают в среднем чуть позже и спят после этого меньше, чем в остальной части лунного цикла.
Другие научные работы показывают, что у женщин до 35 лет, которые не находятся вечерами в постоянном контакте с искусственным светом (включая смартфоны), менструальный цикл периодически синхронизируется с лунным. У многих животных циклы размножения тоже синхронизированы с лунным. Эволюционный смысл синхронизации, видимо, в том, что женщины, у которых длина менструального цикла синхронизирована с лунным месяцем, имеют самую высокую вероятность забеременеть.
Миф №6: Когда Луна в зените ночного неба, она дальше от Земли, поэтому и меньше. А когда у горизонта — ближе, и поэтому выглядит больше
На самом деле Луна одинаково удалена от любой точки земной поверхности. То, что у горизонта она кажется намного больше, чем когда поднимается вверх, — оптическая иллюзия, у которой, похоже, есть какая-то биологическая и эволюционная подоплека.
Возможно, так организм подсказывает нам: «Не спи, цикл размножения пропустишь!» (см. миф №5), но пока наука все еще не прояснила этот вопрос до конца. Кстати, аналогичная иллюзия есть и тогда, когда у горизонта находится Солнце или созвездия.
Миф №7: Луна возникла из-за удара древней планеты Тейи о Землю
До начала XXI века это была лидирующая научная теория, а никакой не миф. Но потом появились данные от искусственных спутников Луны — и оказалось, что там есть водный лед. Потом российские ученые обнаружили, что ее туда не могли доставить кометы, и стало ясно, что гипотеза Тейи трещит по швам. Ведь энергия ее соударения с Землей должна была расплавить кору обеих планет, после чего и они, и их обломки просто обязаны потерять всю воду. А затем, как из рога изобилия, посыпались новые данные: земная и лунная вода оказались идентичны по соотношению изотопов и резко отличались от любой воды комет или астероидов.
С 2007 года сперва на русском, а потом и на английском стали выходить научные статьи, предполагающие, что никакой Тейи не было: земной спутник возник от множества ударов обычных астероидов, выбивавших обломки, из которых и сложилась Луна. При таких ударах кора не расплавляется, и легкие элементы с Земли легко перекочевали на ее спутник.
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