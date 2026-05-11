  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 мая, 12:40
Илья Гриднев
57

Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

❋ 4.2

Ученые обнаружили, что за зевотой беременных женщин, зевали и плоды в их утробах. Это ставит под сомнение теорию о строгой автономности моторных реакций человека до рождения и показывает связь физиологии ребенка с состоянием матери. Вывод работы опирается на ультразвуковые наблюдения за 38 пациентками, и пока и сам механизм передачи скрытого сигнала неизвестен.

Биология
# беременность
# зевота
# плод
# УЗИ
Графический абстракт статьи. Дети в животе зевали чаще, когда зевали их матери. / © Giulia D’Adamo et al./Current Biology (2026)

Зевота у человека формируется задолго до появления на свет, примерно на одиннадцатой неделе внутриутробного развития. Поскольку в матке нет воздуха для дыхания, плод просто открывает рот, совершает характерные медленные движения и смыкает челюсти. Ранее биологи считали, что это исключительно внутренняя реакция изолированного организма. Сокращения лицевых мышц рассматривали как тренировку челюстного аппарата и стимуляцию стволовых структур мозга для подготовки к самостоятельной жизни.

После рождения механизмы зевоты усложняются, и она приобретает социальный характер. У взрослых этот процесс часто возникает в ответ на зевоту окружающих. Исследователи называют это поведенческим заражением и связывают его с эмпатией, а также с бессознательной сонастройкой мозговой активности. Другие работы указывают на повышенную чувствительность беременных женщин к такому заражению из-за гормональных изменений.

Влияние поведения матери на частоту зевания у плода наука ранее детально не изучала. Авторы новой работы выяснили, существует ли связь между этими событиями. Результаты измерения опубликовали в журнале Current Biology.

Ученые отследили параметры 38 здоровых женщин на сроке беременности от 28 до 32 недель.  Участницы сидели в тихой комнате и последовательно смотрели три типа видео: с зевающими людьми, с простыми движениями губ и со статичными лицами. Камера фиксировала выражения лиц женщин, а аппарат двухмерного ультразвукового исследования собирал данные о движении губ и носа плода.

Анализ собранных видеоматериалов провели три независимых эксперта. Они работали вслепую и не знали, какой визуальный стимул получали женщины. Дополнительно исследователи применили нейросеть для покадрового измерения деталей лица матери и ребенка. Программа отследила смещения контуров губ, а затем выстроила математическую модель для сопоставления кинематики двух групп.

Измерения показали математически значимый рост числа зевков у плода сразу после аналогичного моторного действия матери. При просмотре контрольных видео такой временной связи не возникало. В активной фазе эксперимента зевнули 64% матерей, что выше нормы для обычных взрослых, и почти 53% нерожденных детей.

Реакция у плода развивалась не мгновенно, а со средней задержкой в 90 секунд. Обученная нейросеть смогла успешно распознать зевоту ребенка, опираясь исключительно на паттерны материнского зевка. ИИ подтвердил единую биомеханику мышечных сокращений у женщин и детей.

Исследователи назвали зафиксированную динамику дородовым поведенческим заражением. Авторы сделали вывод, что моторный аппарат плода системно реагирует на состояние матери. При этом ребенок не видит чужого лица, поэтому прямое зеркалирование мимики исключено.

Ученые интерпретируют результат с осторожностью и указывают на внутриутробную физиологическую коммуникацию. Внезапное изменение давления в брюшной полости или локальный выброс гормонов могли служить скрытым механическим или химическим сигналом для эмбриона, но сам сигнал остался не раскрытым.

Эксперимент продемонстрировал четкую временную корреляцию между действиями женщины и реакциями плода. Младенец на позднем сроке не просто следует автономной генетической программе, но и физически синхронизируется с материнским организмом. Работы обозначила статистическую закономерность, но не причинно-следственную связь. Поэтому для надежного подтверждения потребуется найти конкретный триггер этого механизма на крупных выборках пациентов разного срока беременности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
167 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Биология
# беременность
# зевота
# плод
# УЗИ
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Май
800
Новости биологии: прорывы марта
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
10 мая, 10:49
Александр Березин

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?

История
# Великая Отечественная война
# Вторая Мировая
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

    11 мая, 13:00

  2. Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

    11 мая, 12:40

  3. Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

    11 мая, 06:54

  4. «Артемида» сможет собрать осколки лунной мантии из кратера спутника

    10 мая, 15:42
Выбор редакции

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

10 мая, 10:49

Последние комментарии

Иван Колупаев
17 минут назад
Orient, свиноту и кастрюли корежит значит все правильно делается.

Рейтинг: старейшие государства мира

Агнесса Агриянц
43 минуты назад
Какие замечательные снимки, показывающие секретки природы и естества🤗☘️

Откровения дикой природы: представлены новые фотографии National Geographic

Игорь Смирнов
46 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Крупнейшие «кладбища самолетов» в мире

Игорь Смирнов
46 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Черви, которые едят лес: новая экологическая проблема США

Игорь Смирнов
46 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг материалов для аккумуляторов с самым быстрым ростом с 2020 года

Игорь Смирнов
46 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Игорь Смирнов
46 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Как понять, считает ли кошка вас своей мамой 

Игорь Смирнов
47 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Игорь Смирнов
47 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В Азии построят новый мегааэропорт

Игорь Смирнов
47 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Как в Испании построили самое технологически сложное здание в мире

Игорь Смирнов
47 минут назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Игорь Смирнов
48 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Новые программы сверхзвуковых пассажирских самолетов, которые изменят трансатлантические перелеты

Игорь Смирнов
48 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Игорь Смирнов
48 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

Игорь Смирнов
48 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Откровения дикой природы: представлены новые фотографии National Geographic

Игорь Смирнов
48 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Игорь Смирнов
48 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Николай Цыгикало
1 час назад
"зубов, которые у майазавров росли целыми батареями, были плотно прижаты друг к другу и скреплены цементом. В батареях зубы располагались

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Alexander Orsi
1 час назад
Сергей, а вы увеличьте картинку , там при малом размере рулёжные дорожки и самолёты с терминалами сливаются . На первых двух картинках только один

В Азии построят новый мегааэропорт

Харли Бейва
2 часа назад
Сергей, че Дубай отдубасился?

В Азии построят новый мегааэропорт

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно