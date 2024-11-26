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В КамГУ выяснили, как с возрастом меняется связь самоидентификации и временной перспективы
Исследование, проведенное в КамГУ имени Витуса Беринга, подтвердило снижение остроты переживания биографических кризисов с возрастом и позволило раскрыть специфику переживания кризисов на различных возрастных этапах. Характер взаимосвязи временной перспективы и процесса идентификации в онтогенезе имеет свои отличительные черты, обусловленные возрастными особенностями.
В исследовании приняли участие 139 человек в возрасте от 16 до 55 лет, разделенные на четыре возрастные группы: подростки (15-17 лет), юноши (18-22 года), молодые взрослые (23-29 лет) и зрелые взрослые (30-55 лет). Использовался комплекс методик, включающий опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, который оценивает отношение личности к прошлому, настоящему и будущему; методики исследования профессиональной и личностной идентичности Л.Б. Шнейдер, позволяющие определить статус идентичности человека, и анкета кризисных событий В.Р. Манукян, выявляющая степень переживания различных биографических кризисов.
Полученные результаты исследования, подтвердили известные факты об идентичности и ее динамике. Так, в подростковом возрасте 71,1 процента опрошенных демонстрируют преждевременную профессиональную идентичность, что означает наличие заимствованной системы взглядов о будущей профессии. При этом личностная идентичность у большинства подростков уже достигнута, что говорит о сформированной системе целей и убеждений.
В юношеском возрасте увеличивается число респондентов с кризисной профессиональной идентичностью (46 процентов), что отражает столкновение представлений о профессии с реальностью образовательного процесса. В этом возрасте также возрастает процент людей с личностной гиперидентичностью — с 7,9 процента в подростковом возрасте до 23,4 процента в юношеском.
Отмечается, что кризис профессиональной идентичности продолжается и в период ранней взрослости. Однако его содержание меняется: если в юности кризис связан с адаптацией к процессу профессионального образования, то в молодости он отражает несоответствие между реальными возможностями работы и идеальными представлениями о ней. Например, молодой специалист может столкнуться с тем, что его ожидания от работы не совпадают с действительностью, что приводит к переоценке своего профессионального выбора.
Исследование также показало, что острота переживания биографических кризисов снижается с возрастом. Так, кризис опустошенности и бесперспективности в подростковом возрасте оценивается в среднем на 12,32 балла, а в период зрелости этот показатель снижается до 9,38 баллов. Это может быть связано с тем, что взрослые люди имеют больше жизненного опыта и более развитые стратегии преодоления трудностей.
Ученые обнаружили, что взаимосвязь между идентичностью и временной перспективой личности также имеет возрастную специфику. В юношеском возрасте выявлены значимые корреляции между показателем личностной идентичности и такими параметрами временной перспективы, как негативное прошлое, гедонистическое настоящее и фаталистическое настоящее.
Это говорит о том, что в период получения профессионального образования то, как человек воспринимает прошлое, настоящее и будущее, сильнее влияет на формирование его представлений о себе. В более старшем возрасте (период ранней взрослости и зрелости) личностная и профессиональная идентичность не взаимосвязана с временной перспективой, что может говорить о наличии более структурированной и устойчивой организации идентичности, в меньшей степени реагирующей на изменения во временной перспективе личности.
«Наше исследование показало, что самоопределение – это непрерывный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека, и опорой для него на разных возрастных этапах становятся разные временные ориентации. Понимание возрастной специфики этого процесса может помочь в разработке более эффективных программ профориентации и психологической поддержки людей», – подчеркивает старший преподаватель кафедры теоретической и практической психологии КамГУ имени Витуса Беринга, кандидат психологических наук Елена Мещерякова.
Результаты исследования могут быть использованы психологами, педагогами и специалистами по профориентации для разработки программ, направленных на поддержку личностного и профессионального самоопределения людей разных возрастов, а также помощи в преодолении кризиса идентичности.
Работа выполнена в рамках реализации гранта ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга».
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