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В МГППУ выяснили, как новости о военных конфликтах влияют на психическое здоровье молодежи
Ученые из МГППУ провели исследование, в котором выяснили, влияет ли просмотр новостей о военных конфликтах на молодых людей и как именно они справляются со стрессом.
Молодые взрослые в условиях современных медийных технологий и информационной доступности постоянно подвергаются потоку новостей, отчетов и репортажей о военных столкновениях и конфликтах в различных частях мира, включая специальную военную операцию — ситуацию между Россией и Украиной. Эта информация, содержащая детали о боевых действиях, жертвах, разрушениях и страданиях, может оказать серьезное воздействие на эмоциональное состояние молодых людей.
Даже если они не являются непосредственными участниками военных действий, косвенные участники, в особенности молодежь, могут испытывать страх, тревогу, беспокойство и беспомощность и даже травматические симптомы, такие как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), наблюдая за происходящими событиями через новостные репортажи и социальные медиа.
Вторичная травматизация происходит, когда мы переживаем событие, о котором у нас есть лишь частичная информация. Наш мозг заполняет пробелы своими фантазиями, которые мы считаем реальностью. Этот процесс может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства.
ПТСР — это состояние, которое возникает после того, как мы переживаем очень тяжелое событие, которое угрожает нашей жизни или здоровью. Это событие вызывает у нас сильный стресс, который проявляется в виде навязчивых воспоминаний о произошедшем, страшных снов и кошмаров. Часто это сопровождается страхом, паникой, агрессией, чувством вины или отчаяния. Мы также стараемся избегать всего, что напоминает нам о пережитом стрессе.
Исследование МГППУ проводилось в группе из 56 человек в возрасте от 18 до 23 лет (средний возраст – 20 лет). Из них было 28 мужчин (50 процентов), средний возраст которых составил 22,6 лет, и 28 женщин (50 процентов), средний возраст — 20,6 лет. Использовались следующие методы: авторская анкета для сбора социально-демографической информации, шкала оценки влияния травматического события и методика «Индекс жизненного стиля».
Данные обрабатывались с использованием описательной статистики, статистической обработки в программе SPSS с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. Результаты проекта были представлены на Межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.
«Опрос показал, что нет статистически значимой связи между частотой потребления новостной информации и симптомами посттравматического стрессового расстройства, – рассказывает Николай Дворянчиков, научный руководитель проекта, кандидат психологических наук, доцент, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ. – Также не обнаружена связь между длительностью потребления новостной информации и симптомами этого расстройства. Вероятно, причина в том, что военные события продолжаются уже более двух лет, и эмоциональный стресс накапливается на начальных этапах и не изменяется со временем».
Выяснилось, что люди с ярко выраженными симптомами посттравматического стрессового расстройства чаще используют простые способы защиты от стресса. Те, у кого таких симптомов нет, предпочитают более сложные способы. Возможно, это связано с тем, что простые способы защиты мешают переживать стресс, а сложные помогают с ним справляться.
По мнению Роберта Плутчика, автора методики «Индекс Жизненного Стиля», первичные (незрелые) психологические защиты — проекция, замещение, вытеснение, отрицание, регрессия. Высшие (зрелые) механизмы защиты — рационализация, компенсация, гиперкомпенсация. Первичные механизмы защиты могут стать неким буфером между стрессовой ситуацией и психикой индивида. Однако такие защиты эффективны лишь на время, например, чтобы снизить тревогу. В дальнейшем они только усугубляют психологическое состояние человека. Зрелые психологические защиты помогают справиться с переживаниями и адаптироваться к новой обстановке.
«У респондентов с ярко выраженными симптомами посттравматического стрессового расстройства наиболее выражены первичные механизмы защиты, – уточнила автор исследования Ульяна Кузнецова, студентка четвертого курса факультета «Юридическая психология» МГППУ. У респондентов, у которых отсутствуют симптомы посттравматического стрессового расстройства, наиболее выражены высшие механизмы защиты. Объяснение этому может состоять в том, что первичные механизмы защиты блокируют переживания, вызванные потреблением новостной информации, а высшие механизмы психологической защиты помогают справиться со стрессом».
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