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Ученые узнали, как генетика влияет на психоэмоциональное состояние онкобольных
Специалисты ЮФУ и Национального медицинского исследовательского центра онкологии завершили проект, исследующий генетические и психосоциальные факторы психоэмоционального состояния онкобольных. Ученые обнаружили, как генотипы генов нейромедиаторных систем и нейропластичности влияют на эмоциональную сферу онкопациентов и эффективность психотерапии. Результаты могут привести к созданию персонализированных программ психологической помощи и повышению доступности психотерапевтической поддержки.
В рамках проекта также был создан «банк ДНК» онкобольных, что откроет новые возможности в лечении психоэмоциональных расстройств. Несмотря на явную необходимость психологического сопровождения онкопациентов на диагностическом, лечебном и реабилитационном этапах, по-прежнему наблюдается дефицит онкопсихологов и отсутствие четких алгоритмов работы по оказанию психологической помощи пациентам, их родственникам и медицинскому персоналу, который подвержен риску эмоционального выгорания.
В связи с этим ученые и врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии совместно со специалистами Академии психологии и педагогики ЮФУ провели уникальное исследование, направленное на изучение психосоциальных и генетических факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние онкобольных.
В исследовании приняли участие более 350 взрослых онкопациентов обоих полов с различной локализацией злокачественных новообразований. Более 100 из них получили индивидуальное и групповое психологическое сопровождение в кризисный период диагностирования, лечения онкозаболевания, а также восстановления утраченных функций.
«Мы разработали рекомендации для создания проекта законодательной инициативы по включению в протокол лечения онкопациентов обязательной психологической и психотерапевтической помощи с учетом моно- и коморбидности. Также коллективом проекта внесен вклад в изучение генетических и психосоциальных аспектов, оказывающих влияние на эффективность психотерапии онкопациентов. Данная тема имеет особую актуальность: в случае научного подтверждения эффективности психологических интервенций их доступность может существенно повыситься для разных групп граждан, нуждающихся в ней», – отметил руководитель проекта, доктор биологических наук, академик РАО, профессор АПиП ЮФУ Павел Ермаков.
Над реализацией проекта в течение трех лет работали ученые Южного федерального университета, а именно доцент Екатерина Ковш и аспирант Людмила Зверева, под руководством доктора биологических наук, академика РАО, профессора Павла Ермакова, а также ученые и врачи ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России под руководством доктора медицинских наук, заместителя директора Алексея Максимова.
Одним из важнейших результатов исследования стало установление связи между генетическими маркерами и психоэмоциональным состоянием пациентов. Выяснилось, что генотипы нейромедиаторных систем могут играть важную роль в том, как пациенты переживают свою болезнь, какие психопатологические симптомы проявляются у них, а также как они реагируют на психологическое сопровождение. Особое внимание было уделено исследованию факторов нейропластичности – способности мозга адаптироваться и изменяться в процессе психотерапевтического вмешательства.
Реализация проекта также позволила создать уникальный банк ДНК онкобольных с разными психологическими и дерматоглифическими характеристиками, степенью выраженности тревожно-депрессивной симптоматики и динамикой психоэмоционального состояния в ходе психологического сопровождения. Этот ресурс станет основой для дальнейших исследований, направленных на более глубокое понимание того, как генетика влияет на психологическое состояние пациентов, и поможет в дальнейшем разрабатывать персонализированные методы психологической поддержки.
В дальнейшем ученые планируют расширить исследования, включая в них медицинский персонал и родственников онкобольных, также нуждающихся в психологической поддержке. Кроме того, предстоит провести полногеномный анализ, что позволит расширить перечень генов, ассоциированных с эффективностью психотерапевтической работы. Результаты проекта «Исследование психосоциальных и генетических факторов психоэмоционального состояния онкобольных в процессе психологического сопровождения в условиях пандемии Covid-19», поддержанного грантом РНФ, уже представлены на международных конференциях, а также опубликованы в научных журналах.
Самая свежая публикация была опубликована в «Российском психологическом журнале». Безусловно, они будут продолжать вносить вклад в развитие персонализированной медицины и психотерапевтической помощи для онкопациентов. Кроме того, результаты внедрены в учебный план специалитета 37.05.01 – Клиническая психология, уже используются в образовательном процессе при преподавании дисциплин «Клиническая психология», «Психосоматика и психиатрия», «Супервизия в когнитивно-поведенческой психотерапии».
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