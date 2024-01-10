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В ТюмГУ рассказали о советских ходоках
Ученые Антропошколы ТюмГУ изучили явления так называемых ленинских ходоков, сталинских делегаций рабочих и советских немцев 1960-х годов, как способ коммуникации населения и власти в советском обществе.
В 1965 году инициативная группа советских граждан, немцев по национальности, дважды собиралась в Москве с намерением добиться личного приема у высших партийных и советских должностных лиц для обсуждения вопроса о восстановлении национальной автономии для советских немцев.
Один из активистов движения написал в своих воспоминаниях: «Делегации 1965 года – феномен, возможный лишь при авторитарном режиме с сильными элементами популизма. Наиболее известные прототипы тогдашних ходатаев – это, конечно, знаменитые ленинские ходоки».
Сравнение делегатов советских немцев с ленинскими ходоками не лишено смысла и подтолкнуло исследователей к сопоставлению двух случаев появления делегаций – ходоки к В. И. Ленину в 1920-е годы и делегации советских немцев в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР в 1960-е годы.
Статья «От ходоков к делегациям: практики представительства и коммуникации с властью в советском обществе» ученых Антропошколы ТюмГУ Тимофея Ракова и Дарьи Свириной вышла в «Вестнике Томского государственного университета. История».
Источниками для статьи послужили различные архивные и опубликованные материалы, в которых отражена история делегаций в советские органы власти с 1920-х по 1960-е годы. Среди таких материалов – отчеты и воспоминания о приеме Лениным ходатаев от крестьянства, стенограммы сталинских приемов делегаций рабочих, делопроизводственные документы и самиздат о деятельности двух делегаций советских немцев в 1965 году.
Сравнение случаев делегаций разных временных периодов показывает, что проблема представления делегатами тех или иных социальных групп могла решаться по-разному.
Ходоки начала 1920-х годов могли посещать Ленина коллективно или индивидуально, быть избраны на конференции, направлены сельским сообществом или же быть самопровозглашенными делегатами. Но все упомянутые в статье случаи так или иначе сводятся к инициативе самих крестьян. Об этом же говорит и отсутствие какого-либо регламента организации делегаций к Ленину или их распределения между губерниями страны.
Пример трех делегаций середины 1930-х годов показывает, что представительство в это время, по всей видимости, является репрезентацией идеальных советских граждан. Как и советское соцреалистическое искусство, демонстрирующее движение к лучшему, делегации показывают вождю лучших представителей двух главных советских классов – рабочих и крестьян. При этом механизм делегирования «снизу», видимо, в некоторой степени сохраняется, но он подчинен цели репрезентации идеального и не несет в себе политического «сигнала» партийному лидеру.
К середине 1950-х годов делегации стали возможными как форма низовой самоорганизации для формирования и репрезентации политического требования. Делегаты от числа репрессированных народов были теми, кто прибегнул к подобной практике. Ученые не отрицают того, что они могли в действительности представлять интересы большого количества заинтересованных людей, однако делегаты действовали вне регламентированной для их цели системы коммуникации с властью.
Изучение представительства в советской системе в русле долгой истории ставит вопрос о преемственности и трансформациях политической культуры. Делегации – лишь частный случай большой проблемы репрезентации в контексте политических практик советского общества. Исследование выполнено при поддержке гранта Правительства России и гранта РНФ.
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