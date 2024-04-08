  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ПНИПУ
2

В ПНИПУ разработали эффективный способ внесения удобрений для сельскохозяйственных культур

4.3

По данным Минсельхоза, в 2023 году общая посевная площадь в России с учетом новых регионов превысила 85 миллионов гектаров. Для получения максимального урожая, важно своевременно удобрять почву. При этом фермеры заинтересованы делать это точечно в нужное время только на тех участках посевов, где это действительно необходимо. Такой подход позволяет существенно сокращать расходы на удобрения. Для мониторинга состояния больших угодий существует несколько способов, но все они обладают невысокой точностью результатов. Ученые ПНИПУ разработали свой метод контроля нормального роста сельскохозяйственных культур. Он отличается минимальной зависимостью от многочисленных факторов, связанных с видом культуры, временем года. Разработка может привести к увеличению урожайности и снижению расхода подкормок.

ПНИПУ
# растения
# сельхозкультура
# удобрения
# шпинат
Шпинат
Шпинат / © Getty images

На изобретение выдан патент. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Мониторинг сельскохозяйственных культур с помощью камер позволяет получать и обрабатывать информацию о состоянии растений в режиме реального времени, выявляя нехватку некоторых микроэлементов. Системы на основе оптолептической информации анализируют данные и помогают фермерам найти проблемные участки, требующие дополнительной подкормки растений.

Шпинат сорта «Богатырь». Слева – растение, выращенное с удобрением, справа – без удобрения / © Пресс-служба ПНИПУ

Такие системы уже существуют, но точность получаемых результатов зависит от большого количества факторов: от недостатка удобрения, сорта и качества семян, особенностей почвы, солнечной активности и других факторов. Достоверно выявить зависимость между ростом и отдельным фактором (например, внесением удобрения) очень сложно.

Ученые ПНИПУ предлагают исключить такую погрешность применительно к нехватке подкормки. Метод основан на использовании тестовой выборки – растений, высаженных без удобрений. Время, когда необходимо вносить питательные элементы в почву и количество необходимого удобрения, определяется с помощью анализа изображений, полученных с видеокамеры. По ним выявляют разницу между растениями тестовой грядки и основной, например, стадию роста, цветовую компоненту, а затем при необходимости вносят удобрения.

«Мы провели натурный эксперимент на культурах редиса и шпината. При этом тестовые ряды растений находились в начале, середине и конце поля. Предлагаемый способ позволяет повысить точность определения необходимости удобрять растения. Это поможет увеличить урожайность сельскохозяйственных посевов и сэкономить на закупке подкормок за счет уменьшения их расхода», – рассказывает доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Сергей Сташков. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
607 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# растения
# сельхозкультура
# удобрения
# шпинат
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Космическое растениеводство: от трех горошин до марсианских садов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
На дальней станции «Салют»: история орбитальных станций
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зерно от поля до стола
Политехнический музей
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Астрофизика в фильме «Интерстеллар»
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зарождение российского театра
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
10 Апр
600
Негроидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Апр
600
Космология: связь микро- и макромира
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Как мы не слетали на Луну
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Об устранении излишеств в проектировании: как появились «панельки»
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:40
Андрей

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
Вчера, 17:59
Мария Азарова

Новую печень впервые вырастят в организме человека

Первому добровольцу ввели донорские клетки, которые впоследствии вырастут в новую мини-печень. Если клинические испытания пройдут успешно, такой метод терапии станет революционным и поможет лечить людей с тяжелыми заболеваниями печени. В планах — аналогичным образом выращивать почки и поджелудочную железу.

Медицина
# мини-печень
# пересадка
# пересадка органов
# печень
# трансплантация органов
# цирроз
5 апреля
Дарья Г.

Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

Опубликованы результаты анализа данных, собранных за первый год наблюдений в рамках обзора DESI. Эту точную карту галактик создают для изучения эволюции Вселенной — в частности, ее расширения под влиянием гипотетической темной энергии. И, судя по крайне предварительным результатам, темная энергия слабеет.

Астрономия
# DESI
# Барионные акустические колебания
# вселенная
# модель Лямбда-CDM
# расширение Вселенной
Позавчера, 10:40
Андрей

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
4 апреля
Игорь Байдов

Низкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времени

Американское правительство предложило NASA разработать план по внедрению единого стандарта исчисления времени на Луне. Этот вопрос должен быть решен до 2026 года — к моменту запланированного пилотируемого полета на спутник нашей планеты. На Селене время течет быстрее, чем на Земле, поэтому такой стандарт станет эталоном времени для новых лунных космических миссий, для которых важна предельная точность при выполнении сложных задач — как на поверхности, так и на орбите Луны.

Астрономия
# UTC
# Артемида III
# атомные часы
# время
# время на Луне
# Луна
Вчера, 17:59
Мария Азарова

Новую печень впервые вырастят в организме человека

Первому добровольцу ввели донорские клетки, которые впоследствии вырастут в новую мини-печень. Если клинические испытания пройдут успешно, такой метод терапии станет революционным и поможет лечить людей с тяжелыми заболеваниями печени. В планах — аналогичным образом выращивать почки и поджелудочную железу.

Медицина
# мини-печень
# пересадка
# пересадка органов
# печень
# трансплантация органов
# цирроз
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 50

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить