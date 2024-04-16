  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
ПНИПУ
12

В Пермском Политехе предложили упрочнить сталь с помощью азота и деформаций

4.3

В машиностроении для обработки металла производители используют методы холодной деформации, когда под воздействием силы изменяется структура материала и возрастает прочность. Хромоникелевые стали, из которых производят, например, нержавеющие трубы, цистерны и сварную аппаратуру, обладают уникальными свойствами, но в процессе эксплуатации в агрессивных средах и при повышенных нагрузках поверхности изделий изнашиваются. Ученые Пермского Политеха разработали способ комплексной обработки, которая сочетает холодную деформацию и последующее насыщение материала азотом. Такая технология позволяет быстро повысить уровень прочности и твердости поверхности стали и ее сердцевины.

ПНИПУ
# азот
# деформация
# прочность
# сталь
Сталь
Изделия из стали / ©onlyyouqj, Freepik

Статья с результатами опубликована в журнале Metal Science and Heat Treatment. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и при финансовой поддержке Правительства Пермского края.

Нержавеющая хромоникелевая сталь 08Х18Н10Т-Ш благодаря множеству своих уникальных свойств активно применяется в производственной сфере. Из нее изготавливают сварную аппаратуру, нержавеющие трубы, детали для химической промышленности, контактирующие с агрессивными жидкостями, цистерны, холодильные камеры и многое другое. Хорошая технологичность этой стали позволяет прибегать к пластической деформации для повышения ее прочности.

Металлическая заготовка может менять свою форму и размеры. Чтобы это произошло, изделие сгибают, растягивают, скручивают и сжимают с помощью специальных станков и оборудования. Даже незначительное приложение силы меняет структуру металла. Так можно кардинально повлиять на его характеристики. В этом и заключается суть пластических деформаций.

Добиться таких изменений можно как физическим, так и температурным воздействием. Технология холодной обработки осуществляется при комнатной температуре и способствует упрочнению изделия. Радиальная ковка – один из перспективных методов такого процесса, когда на металл оказывают давление две или более наковальни. Перемещаясь по кругу, они формируют деталь нужных размеров.

Несмотря на ценные свойства хромоникелевых сталей, их поверхность интенсивно изнашивается при эксплуатации. В связи с этим для улучшения их свойств актуальны комплексные обработки, которые включают и пластические деформации, и современные высокотехнологичные химико-термические методы, такие как ионно-плазменное азотирование.

Ученые Пермского Политеха детально изучили влияние деформации радиальной ковкой и последующего азотирования на структуру и свойства стали 08Х18Н10Т-Ш. Ранее такие комплексные работы не проводились.

«Такое сочетание технологий увеличивает проникновение азота в структуру металла, тем самым повышая характеристики поверхности. Увеличивается прочность, стойкость к коррозии и сопротивляемость к образованию микротрещин. Насыщение сплава азотом происходит в вакуумной камере, куда подается газ. Между изделием и стенками камеры возникает тлеющий заряд и образуется среда с заряженными ионами, молекулами и атомами. Это формирует на поверхности стали упрочняющий азотированный слой», – объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ Ольга Силина.

На итоговый результат особенно влияют степень деформации заготовки, состав газа, температура и длительность процесса азотирования. С помощью радиальной ковки ученые воздействовали на образцы и далее проводили с ними эксперименты азотирования при разной температуре и времени.

Внутренняя структура стали при деформации фрагментируется, повышается твердость металла. Так, деформация стали на 40 процентов увеличивает ее твердость на 80-95 процентов относительно исходного состояния, а ковка на 90 процентов – в 2,5 раза.

Исследования показали, что степень деформации при холодной радиальной ковке стали влияет на толщину азотированного слоя и характер изменения его твердости. На заготовках, азотированных при температуре 460-520°С, с увеличением степени деформации толщина упрочненного слоя возрастает. Так, у стали, кованной на 40 процентов, толщина слоя больше в два раза, а на 90 процентов – более чем в три по сравнению с недеформированным образцом. Политехники отмечают, что повышение температуры до 570°С не так эффективно, скорость проникновения азота в материал снижается.

Ученые ПНИПУ доказали, что использование радиальной ковки перед азотированием стали ускоряет формирование упрочняющего слоя азота и обеспечивает более твердую поверхность изделия. Такой способ комплексной обработки позволит изготавливать промышленные детали из хромоникелевых сплавов с высоким уровнем прочности и надежности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
613 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# азот
# деформация
# прочность
# сталь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Апр
Бесплатно
Порядок и хаос в жизни клетки
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
17 Апр
550
Открытие Вселенной силой мысли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Апр
500
Собаки-биодетекторы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Между сушей и морем: прибрежные меромиктические водоемы
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Загадки эволюции. Почему сейчас обезьяны не превращаются в человека?
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
18 Апр
1000
Известное и неизвестное в науке о климате
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Пятнистый сфинкс африканской саванны
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Встреча с космонавтом Сергеем Ревиным
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Апр
700
Создание партии «Народная Воля» (1860-1879)
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 часа назад
Полина Меньшова

Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков

У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.

Психология
# дети и родители
# самоубийство
# суицид
# суицидальные мысли
Вчера, 15:27
Игорь Байдов

Ученые изобрели переносной очиститель воды, который работает от человеческого электричества

Южнокорейские инженеры разработали портативный очиститель воды, работающий от статического электричества, которое накапливается на коже. Устройство собирает необходимую для работы энергию всего за 10 минут ходьбы. Такой прибор может быть особенно полезен во время стихийных бедствий или в регионах, где нет доступа к чистой воде и источникам питания.

Hi-Tech
# вода
# изобретения
# статическое электричество
# чистая вода
# электричество
Вчера, 18:00
Полина Меньшова

Болезнь Паркинсона существенно облегчили с помощью нового антитела

Антитело прасинезумаб уменьшило нарушения двигательной активности у людей с быстро прогрессирующей болезнью Паркинсона. Эффект проявился спустя год после начала соответствующего лечения, обнаружила международная группа исследователей.

Медицина
# антитела
# болезнь Паркинсона
# двигательная функция
# нейродегенеративные заболевания
12 апреля
Полина Меньшова

Семейное положение и удовлетворенность жизнью предсказали по типу личности

Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.

Психология
# отношения
# типы личности
# удовлетворенность
# экстравертность
Позавчера, 18:52
Мария Азарова

В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции

Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.

Офтоп
# Бразилия
# вырубка лесов
# закон
# массмаркет
# одежда
# окружающая среда
# производство
# хлопок
12 апреля
Игорь Байдов

Грязный воздух изменил половые предпочтения насекомых

Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.

Биология
# загрязнение воздуха
# насекомые
# озон
# спаривание
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 51

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить