Тюменские ученые изучили географию распространения плагенных почв

Ученые ТюмГУ изучили исследования, осуществленные в период с 1939 по 2023 годы, и систематизировали данные об историческом аспекте формирования почв Плагген, географии их распространения на Земле, изучив роль таких почв в удержание углерода и то, какие эффекты этот процесс оказывает на климат.

Удержанию в почве углерода (секвестрации) для повышения плодородия и снижения уровня парниковых газов уделяется большое внимание во всем мире. Пахотные почвы на которых применяются традиционные способы ведения земледелия, недостаточно углерод-секвестрирующи. Один из путей к повышению плодородия почв – создание таких технологий возделывания земли, которые позволят создавать условия для длительного запаса углерода в почве. И для того, чтобы предложить что-то новое, необходимо изучить опыт прошлого.

Почвы Плагген (Plaggic Anthrosol) – пример крупнейшего резервуара углерода в наземных экосистемах – это искусственно созданные плодородные почвы с высоким содержанием гумуса, азота, фосфора, калия и микроэлементов, которые также имеют большое значение в качестве летописи палеоэкологической и палеогеографической истории человечества, выполняя роль своеобразного архива.

Статья «Плаггический антрозоль в современных исследованиях: генезис, свойства и потенциал связывания углерода» исследователей лаборатории антимикробной резистентности ТюмГУ Анастасии и Владимира Васильченко вышла в журнале Catena.

В статье, в частности, говорится, что на территории северо-западной Европы создание почв Плагген началось в раннем Средневековье и продолжалось до XIX века. Главный механизм образования этих почв – регулярное многовековое внесение на поверхность небольшого поля субстрата из стойл – торфа, лесной подстилки, дернины, вереска с корнями и мхами, соломы, пропитанных навозом и мочой животных (коров, свиней, лошадей, овец). До недавнего времени считалось, что почвы Плагген встречаются только в Западной Европе. Однако они обнаружены и в России: в Архангельской области (в Холмогорском и Шенкурском районах), под Санкт-Петербургом, в республике Коми. Есть предположение о существовании подобных почв на территории Тюменской области.

Особый интерес почв Плагген в том, что они созданы на изначально бедных субстратах, которые фермеры обходили стороной. Однако, рост экономики, особенно в средние века, привел к необходимости использования и менее плодородных участков. Поскольку минеральных удобрений еще не было, широко стало практиковаться унавоживание почвы. Так бесплодные песчаные почвы превращались в плодородные пахотные земли.

Сегодня эти исторические антропогенные почвы сохраняют богатый гумусовый профиль, содержащий большие запасы органических и питательных веществ, и остаются высокоплодородными даже спустя столетия или тысячелетия после их формирования. Это модель устойчивого сельского хозяйства в будущем.

Существование почв Плагген демонстрирует принципиальную возможность устойчивого связывания углерода и повышения плодородия почв при интенсивном использовании земель для садоводства и сельского хозяйства.

Ученые считают, что почвы Плагген необходимо не только сохранять, беречь, но и поддерживать и создавать новые, используя современные знания. Это может помочь смягчить последствия изменения климата за счет улавливания окружающей среды, одновременно повышая плодородие почвы и способствуя устойчивому сельскому хозяйству.

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ТюмГУ 236 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.