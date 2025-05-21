Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нарушения работы волосков в бронхах указало на воспаление легочных артерий
Ученые выяснили причину нарушений в дыхании при легочной артериальной гипертензии — воспалении легочных артерий. Оказалось, что при этом заболевании не только повышается давление, но и утолщаются стенки бронхов, кроме того, реснички, которые помогают выводить слизь из легких, становятся менее подвижными. Из-за этого в легких накапливается слизь и цитоплазма — жидкость внутри клеток, — и пациенту становится тяжелее дышать. Теперь при лечении легочной артериальной гипертензии можно будет использовать препараты, повышающие активность ресничек, и тем самым сделать терапию более эффективной.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Артериальная гипертензия».
Легочная артериальная гипертензия — заболевание, при котором воспаляются легочные артерии. В среднем оно возникает у каждого сотого человека на Земле, и с каждым годом число больных увеличивается. Чуть менее 40% пациентов с диагностированной легочной артериальной гипертензией умирают в течение пяти лет после обнаружения заболевания. Это связано с тем, что у них уменьшается проходимость артерий в легких, повышается давление, так как кровь с трудом проходит сквозь легочную артерию, и существенно увеличивается нагрузка на правый желудочек сердца. Это приводит к сердечной недостаточности, когда мышцы сердца истощаются и уже не справляются с перекачиванием крови. В то же время уменьшается емкость легких и объем вдоха.
Раньше считалось, что нарушения в дыхании происходят из-за того, что воспаленные артерии сдавливают дыхательные пути. Однако изменения, которые происходят при легочной артериальной гипертензии в бронхах, не исследовались.
Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова (Санкт-Петербург) выяснили, что утолщения стенки бронхов и соединительной ткани между ними служат причиной нарушений в дыхании. Авторы провели эксперимент на лабораторных животных: шести крысам ввели монокроталин — азотосодержащее органическое соединение, которое вызывает легочную артериальную гипертензию. Через шесть недель после процедуры у крыс взяли образцы легочной ткани на анализ. Еще шесть здоровых грызунов вошли в контрольную группу.
Исследователи оценили плотность эпителия — слоя клеток, покрывающего бронхи. Оказалось, что у крыс с легочной артериальной гипертензией бронхиальный эпителий был на 16% толще, а соединительной ткани в просветах бронхов было на 3% больше, чем у здоровых крыс. Кроме того, у крыс из экспериментальной группы почти в два раза чаще встречалось ремоделирование легочной артерии — процесс, когда на старых сосудах образуются новые петли. Из-за этого также повышается давление на правый желудочек.
Кроме того, авторы установили, что при легочной артериальной гипертензии нарушается работа ресничек — небольших выростов клетки, похожих на ворсинки зубной щетки, которые помогают движению слизи в бронхах. Это означает, что, вероятно, из-за расширения эпителия в легких накапливается цитоплазма и слизь, в результате чего пациентам с легочной артериальной гипертензией становится труднее дышать, и у них уменьшается объем выдоха.
Ученые пришли к выводу: легочная артериальная гипертензия — не только сосудистое, но и бронхолегочное заболевание, поэтому при лечении нужно как расслаблять стенки сосудов с помощью препаратов, чтобы снизить давление, так и восстанавливать структуры и функции дыхательных путей.
«В дальнейшем мы планируем провести доклинические исследования, чтобы понять, насколько эффективно применять для лечения легочной артериальной гипертензии препараты, нацеленные на стимуляцию ресничек, и насколько эффективна ингаляционная и противовоспалительная терапия. Мы посмотрим, как эти подходы действуют в комбинации с уже зарекомендовавшими себя лекарствами, расслабляющими сосуды малого круга кровообращения», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Андрей Карпов, кандидат медицинских наук, руководитель научно-исследовательской лаборатории патологии малого круга кровообращения Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова.
Биологически активные добавки из куркумы и зеленого чая могут привести к лекарственно-ассоциированной жировой болезни печени, однако сами эти продукты влияют на организм человека положительно. Ученые из США обнаружили, что куркума, зеленый чай и еще несколько компонентов рациона способны уменьшить показатели старения у мужчин.
Ученые ТюмГУ разработали методику для измерения оптимальной площади смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Точное измерение площади смачивания и времени действия распыляемой капли на листьях важно для оценки безопасной и эффективной концентрации этих веществ, поскольку позволяет снизить экологические риски и сделать пищевые продукты более полезными.
За последние годы многие страны ужесточили правила в отношении мелких и мощных магнитов, ограничив их использование в конструкторах, головоломках и других видах игрушек. Тем не менее врачи по всему миру продолжают регистрировать случаи проглатывания таких элементов детьми, показало новое исследование.
Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?
Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.
Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Признание геноцида армян: крупный выигрыш Еревана или пустая формальность?
Нестандартные уравнения: как искусственный интеллект ищет мельчайшие иголки в гигантском стоге сена научных возможностей
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
Микробы — реальные и виртуальные. Разговор за жизнь с микробиологом Елизаветой Бонч-Осмоловской
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии