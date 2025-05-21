  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 минут назад
МГППУ
35

Московские психологи объяснили опасности перфекционизма

4.5

Психологии МГППУ выявили влияние перфекционизма и ряда личностных характеристик на эмоциональное благополучие студентов.

МГППУ
# Перфекционизм
# студенты
# тревога
# эмоциональное благополучие
В МГППУ объяснили опасности перфекционизма / © Brooke Cagle, unsplash.com

Холмогорова Алла, доктор психологических наук, профессор и декан факультета консультативной и клинической психологии МГППУ, совместно с аспирантом Тихоном Цацулиным провели исследование, которое выявило влияние перфекционизма и ряда личностных характеристик на эмоциональное благополучие студентов. Статья опубликована в научном журнале «Культурно-историческая психология».

Перфекционизм — стремление к идеалу — стал очень заметным явлением среди современной молодежи и студентов. Это во многом связано с развитием цифровых технологий и социальных сетей, где люди постоянно сравнивают себя с другими и обращают внимание на лайки и комментарии. Большинство специалистов по психологии считают, что перфекционизм часто приносит вред, поскольку приводит к внутреннему напряжению и неудовлетворенности собой.

Существуют разные стороны перфекционизма. Например, социально предписанный перфекционизм проявляется в ощущении, что окружающие требуют от человека безупречности. Другой аспект — перфекционистский когнитивный стиль, при котором человек постоянно сосредоточен на своих ошибках и недостатках. Оба этих проявления могут вызывать эмоциональные трудности, особенно в стрессовых ситуациях.

Чтобы снизить вредное влияние перфекционизма, психологи выделяют защитные факторы: субъектность и самоэффективность. Субъектность — это способность управлять своей жизнью и достигать целей, а самоэффективность — вера в то, что ты справишься с задачами и трудностями. Люди, которые уверены в себе и активно действуют, реже страдают от депрессии и тревоги, а их перфекционизм становится более здоровым — они стремятся к развитию, а не к самокритике.

Деструктивный перфекционизм, наоборот, связан с так называемой объектной позицией — когда человек воспринимает себя как инструмент для выполнения чужих ожиданий, а не как самостоятельную личность. В таком случае снижается вера в свои силы, и человек становится зависимым от внешних оценок.

В исследовании, проведенном учеными МГППУ, приняли участие более 190 студентов московских вузов. Было обнаружено, что у девушек чаще встречаются признаки депрессии. Также выяснилось, что чем выше уверенность в себе при общении, тем меньше проявлений депрессивных состояний. Перфекционизм тесно связан с ощущением пассивности и зависимостью от обстоятельств: люди, которые не верят в свою способность влиять на жизнь, чаще зацикливаются на внешних оценках и испытывают больше негативных эмоций.

Интересно, что высокие требования к себе могут быть как положительными, так и отрицательными. Если человек верит в свои силы и проявляет активность в учебе, это помогает ему преодолевать трудности. Но если стремление к успеху сочетается с неуверенностью и пассивностью, оно может мешать развитию. Особое внимание уделяется шкале «Озабоченность оценками со стороны других»: если человек слишком зависит от мнения окружающих, у него снижается вера в себя и появляется тенденция к пассивному поведению.

Результаты исследования показали, что нездоровые формы перфекционизма, связанные с постоянной тревогой о чужом мнении и фокусом на собственных ошибках, напрямую связаны с депрессией и тревожностью. При этом такие качества, как субъектность и самоэффективность, наоборот, защищают психику: они уменьшают проявления негативных эмоций и способствуют развитию здорового, внутренне мотивированного перфекционизма. Деструктивный перфекционизм чаще встречается у тех, кто не чувствует себя хозяином своей жизни и не уверен в своих силах.

Для поддержания психологического здоровья студентам рекомендуется применять методы рефлексивно-деятельностного подхода, основанные на культурно-исторической психологии Л.С. Выготского. Такой подход помогает развивать активную жизненную позицию, учит преодолевать трудности и способствует не только лучшей учебе, но и личностному росту.

Полученные выводы будут полезны для психологов и преподавателей: они помогут организовать учебный процесс так, чтобы поддерживать психологическое благополучие студентов и способствовать их успешному обучению.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
94 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# Перфекционизм
# студенты
# тревога
# эмоциональное благополучие
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Закон об искусственном интеллекте: ключевые положения
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как ИИ меняет биотехнологии
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Май
1000
Как наноспагетти раны заживляют
Medio Modo
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Увидеть невидимое: мир электронной микроскопии
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Физические тренировки в космическом полете: история и современные подходы
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Современный взгляд на психическое здоровье человека с позиции когнитивной нейронауки
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Ледовая обстановка: что происходит с ледниками российской Арктики?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
23 Май
Бесплатно
Искусственный интеллект в науке: гений, попугай или кое-что посередине
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Май
Бесплатно
Как работают гормоны?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 часа назад
Полина Меньшова

Куркума и зеленый чай замедлили старение

Биологически активные добавки из куркумы и зеленого чая могут привести к лекарственно-ассоциированной жировой болезни печени, однако сами эти продукты влияют на организм человека положительно. Ученые из США обнаружили, что куркума, зеленый чай и еще несколько компонентов рациона способны уменьшить показатели старения у мужчин.

Медицина
# биологическое старение
# зеленый чай
# куркума
# питание
Вчера, 12:44
ТюмГУ

Найден способ измерения безопасной концентрации пестицидов на листьях

Ученые ТюмГУ разработали методику для измерения оптимальной площади смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Точное измерение площади смачивания и времени действия распыляемой капли на листьях важно для оценки безопасной и эффективной концентрации этих веществ, поскольку позволяет снизить экологические риски и сделать пищевые продукты более полезными.

ТюмГУ
# листья
# овес
# пестициды
# пшеница
# рожь
# ячмень
10 часов назад
Юлия Трепалина

Ученые насчитали тысячи случаев глотания магнитов детьми

За последние годы многие страны ужесточили правила в отношении мелких и мощных магнитов, ограничив их использование в конструкторах, головоломках и других видах игрушек. Тем не менее врачи по всему миру продолжают регистрировать случаи проглатывания таких элементов детьми, показало новое исследование.

Медицина
# глотание
# дети
# магниты
# метаанализ
# педиатрия
18 мая
Березин Александр

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?

История
# Армения
# Великая Армения
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# история
Выбор редакции
14 мая
Андрей

Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.

Геология
# антропоцен
# великое ускорение
# голоцен
# изменение климата
# кайнозой
# межледниковье
17 мая
Любовь

Японские генетики объяснили, как появились рыжие кошки

Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.

Биология
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно