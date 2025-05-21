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Московские психологи объяснили опасности перфекционизма
Психологии МГППУ выявили влияние перфекционизма и ряда личностных характеристик на эмоциональное благополучие студентов.
Холмогорова Алла, доктор психологических наук, профессор и декан факультета консультативной и клинической психологии МГППУ, совместно с аспирантом Тихоном Цацулиным провели исследование, которое выявило влияние перфекционизма и ряда личностных характеристик на эмоциональное благополучие студентов. Статья опубликована в научном журнале «Культурно-историческая психология».
Перфекционизм — стремление к идеалу — стал очень заметным явлением среди современной молодежи и студентов. Это во многом связано с развитием цифровых технологий и социальных сетей, где люди постоянно сравнивают себя с другими и обращают внимание на лайки и комментарии. Большинство специалистов по психологии считают, что перфекционизм часто приносит вред, поскольку приводит к внутреннему напряжению и неудовлетворенности собой.
Существуют разные стороны перфекционизма. Например, социально предписанный перфекционизм проявляется в ощущении, что окружающие требуют от человека безупречности. Другой аспект — перфекционистский когнитивный стиль, при котором человек постоянно сосредоточен на своих ошибках и недостатках. Оба этих проявления могут вызывать эмоциональные трудности, особенно в стрессовых ситуациях.
Чтобы снизить вредное влияние перфекционизма, психологи выделяют защитные факторы: субъектность и самоэффективность. Субъектность — это способность управлять своей жизнью и достигать целей, а самоэффективность — вера в то, что ты справишься с задачами и трудностями. Люди, которые уверены в себе и активно действуют, реже страдают от депрессии и тревоги, а их перфекционизм становится более здоровым — они стремятся к развитию, а не к самокритике.
Деструктивный перфекционизм, наоборот, связан с так называемой объектной позицией — когда человек воспринимает себя как инструмент для выполнения чужих ожиданий, а не как самостоятельную личность. В таком случае снижается вера в свои силы, и человек становится зависимым от внешних оценок.
В исследовании, проведенном учеными МГППУ, приняли участие более 190 студентов московских вузов. Было обнаружено, что у девушек чаще встречаются признаки депрессии. Также выяснилось, что чем выше уверенность в себе при общении, тем меньше проявлений депрессивных состояний. Перфекционизм тесно связан с ощущением пассивности и зависимостью от обстоятельств: люди, которые не верят в свою способность влиять на жизнь, чаще зацикливаются на внешних оценках и испытывают больше негативных эмоций.
Интересно, что высокие требования к себе могут быть как положительными, так и отрицательными. Если человек верит в свои силы и проявляет активность в учебе, это помогает ему преодолевать трудности. Но если стремление к успеху сочетается с неуверенностью и пассивностью, оно может мешать развитию. Особое внимание уделяется шкале «Озабоченность оценками со стороны других»: если человек слишком зависит от мнения окружающих, у него снижается вера в себя и появляется тенденция к пассивному поведению.
Результаты исследования показали, что нездоровые формы перфекционизма, связанные с постоянной тревогой о чужом мнении и фокусом на собственных ошибках, напрямую связаны с депрессией и тревожностью. При этом такие качества, как субъектность и самоэффективность, наоборот, защищают психику: они уменьшают проявления негативных эмоций и способствуют развитию здорового, внутренне мотивированного перфекционизма. Деструктивный перфекционизм чаще встречается у тех, кто не чувствует себя хозяином своей жизни и не уверен в своих силах.
Для поддержания психологического здоровья студентам рекомендуется применять методы рефлексивно-деятельностного подхода, основанные на культурно-исторической психологии Л.С. Выготского. Такой подход помогает развивать активную жизненную позицию, учит преодолевать трудности и способствует не только лучшей учебе, но и личностному росту.
Полученные выводы будут полезны для психологов и преподавателей: они помогут организовать учебный процесс так, чтобы поддерживать психологическое благополучие студентов и способствовать их успешному обучению.
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