Пермский ученый раскрыл секрет здоровых коленей Газманова

Недавно в интернете стало вирусным видео с Олегом Газмановым, который поразил поклонников своей энергичной хореографией и подтянутым внешним видом. Тысячи роликов с пародией его зажигательного танца разошлись по всему интернету. Ученый Пермского Политеха рассказал, как сохранить коленные суставы, таким же крепкими и подвижными, как у знаменитого артиста.

Наши колени — это сложный сустав, где соединяются три кости: бедренная, большеберцовая и надколенник. Их фиксацию обеспечивают связки и сухожилия, а защиту и смягчение от ударов — хрящевые прослойки (мениски) и гладкий суставной хрящ. Вся конструкция «смазывается» специальной синовиальной жидкостью, которая питает соединительные ткани и обеспечивает плавность движений.

Чтобы сохранить этот сложный механизм «смолоду» и танцевать как Олег Газманов, должна быть заложена хорошая физическая база.

– Желательно с ранних лет беречь суставы, связки и избегать разрывов мышц. Не допускать развития хронических заболеваний сосудов, ухудшающих кровоснабжение (например, атеросклероз периферических артерий), а также недугов, связанных с нарушением метаболизма и сбоев в иммунной системе. Если они уже есть, необходимо их полноценное лечение и систематическая профилактика, – рассказывает Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.



Второе, о чем стоит позаботиться, это питание. Неправильно подобранный рацион в совокупности с заболеваниями, которые связаны с обменом веществ и иммунитетом приводит к нарушению эластичности связок.

Излишнее потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина, козлятина, конина и некоторые части птиц, например, бедра, голени) может привести к отложению солей мочевой кислоты – острых «иголок», которые скапливаются в коленных суставах, вызывая сильную боль, воспаление и опухание (подагру). А вот для укрепления соединительных тканей надо включить в меню источники серы (например, брокколи, капуста, лук, чеснок), которая необходима для производства собственного коллагена и гликозаминогликанов молекул, которые обеспечивают упругость и смягчение нагрузок в хрящах, сухожилиях и связках. Лучше всего, чтобы питание вам подобрал диетолог или другой специалист из этой области, – объясняет Сергей Солодников.

По мнению эксперта очень важно выпивать умеренное количество чистой воды.

Вода это основа синовиальной жидкости, которая заполняет полость суставов. Обезвоживание делает ее густой, а хрящи — сухими и ломкими. Однако, не надо заставлять себя пить воду через силу. Нам транслируют, что нужно выпивать по два литра в день, но это не так. Пить нужно столько, сколько требует ваш организм для утоления жажды, чтобы поддерживать естественный баланс и своевременно «обновлять» смазку в суставах, – дополняет ученый ПНИПУ.

Немаловажным фактором сохранения крепких и выносливых коленей является также контроль за своим весом.

– Его переизбыток создает постоянную чрезмерную нагрузку на ноги. Каждый «новый» килограмм многократно увеличивает давление и ускоряет износ хрящевой ткани и связочного аппарата при ходьбе, а особенно при физической активности. В то же время и дефицит веса может сказаться неблагоприятно. Часто это связано с недостатком мышечной массы, которая критически важна для стабильности и поддержки коленного сустава, – рассказывает Сергей Солодников.

Ключевое, что нужно делать, для поддержания сильных коленей – это регулярно заниматься физкультурой, а спортом уже по желанию, оценивая все риски. Это две разные вещи, и есть нюансы.

Важно понимать физиологию, чтобы ваша активность исходила из внутренних потребностей. Интенсивные нагрузки и спорт, например, прыжковые виды (волейбол, баскетбол, балет) всегда вызывают микротравмы суставных поверхностей и связочного аппарата, которые хотя и компенсируются в молодости, но с возрастом приходят к износу. Даже фармакологическая поддержка (например, препараты-хондропротекторы) не всегда полностью восстанавливает суставы — именно этим обусловлен ранний выход профессиональных спортсменов на пенсию, – говорит Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.

Если обратить внимание на зарубежных звезд кино, которые выглядят замечательно после 50 лет, то они уже не занимаются большим спортом и изнурительными упражнениями, вместо этого они предпочитают регулярные занятия йогой, бегом, танцами и различными дыхательными практиками. То же самое касается и Олега Газманова. Он делает зарядку каждое утро по 15-20 минут. Она включает приседания одновременно с дыхательной гимнастикой.

Потенциально безопасными видами спорта можно назвать лыжи, велосипед, бег (но только на резиновой дорожке), скандинавская ходьба с палками. Эффективнее всего специально подобранные для вас упражнения. Что касается конкретно приседаний, то они стимулируют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение, что обеспечивает питание тканей сустава кислородом и необходимыми веществами. До 25 раз в день достаточно, больше уже не полезно, – рассказывает ученый.

Неграмотно составленная программа физических упражнений не только неэффективна, но и несет прямую угрозу для здоровья, значительно повышая вероятность травм. Особую осторожность следует проявлять людям с генетически врожденными аномалиями или индивидуальными особенностями строения ног — такими как дисплазия, вальгусная или варусная деформация. Эти состояния сами по себе приводят к неправильному распределению нагрузки на суставы, что создает предпосылки для разрушения хрящевой ткани, а некорректные нагрузки не только усугубляют этот процесс, но и могут стать спусковым механизмом для повреждений.

Наследственную предрасположенность и некоторые «запрограммированные» в ДНК заболевания, например, диабет или атеросклероз, которые тоже усугубляют здоровье коленных суставов, можно компенсировать своевременной диагностикой и лечением, включая медикаментозную терапию, ЛФК и физиопроцедуры.

Ученый из ПНИПУ добавляет интересный факт, что состояние коленей и обуви не связаны напрямую.

Существует мнение, что неправильно подобранная обувь, также несет риски для коленных суставов. Ортопедические средства не обязательно нужны для поддержания здоровья этой части тела. Влияние спортивной экипировки ограничено только тренировками и не оказывает значительного воздействия на суставы в обычной жизни, – добавляет Сергей Солодников.

Для своевременного обнаружения проблем рекомендуется регулярно проходить профилактические осмотры и диагностические процедуры. Рентгенография позволяет выявить изменения в структуре сустава, а МРТ — при подозрении на повреждение мениска, связок или хряща. Анализ крови помогает оценить состояние костной ткани, проверяя уровень кальция, фосфора и витаминов группы B.







Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1262 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.