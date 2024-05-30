Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые спрогнозировали рост продолжительности жизни в России
Ожидаемая продолжительность жизни в мире до 2050 года вырастет на 4,6 года. Продолжительность жизни женщин в России вырастет с 77 лет в 2022 году до 82 лет к 2050 году, а продолжительность жизни мужчин — с 68 до 75 лет. Об этом говорится в исследовании международной команды ученых, в числе которых — профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Василий Власов.
Исследование опубликовано в журнале The Lanсet. Международная команда исследователей оценила причины смертности и ожидаемую продолжительность жизни с 2022 по 2050 год для 204 стран. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает, сколько в среднем лет проживет человек, если в каждый год его жизни сохранится тот уровень смертности, который наблюдается среди населения в данном календарном году. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это среднее количество лет, на которое человек может рассчитывать, прожив в полном здравии, то есть без каких-либо заболеваний или травм, приводящих к инвалидности.
Анализ проводился по следующим сценариям: «Безопасная окружающая среда», «Улучшение детского питания и вакцинации», «Улучшенный поведенческий и метаболический риск» с учетом нескольких показателей: потерянные годы жизни, прожитые с инвалидностью, годы жизни с поправкой на инвалидность (DALY), ожидаемую продолжительность жизни и ожидаемую продолжительность здоровой жизни (HALE). Исследование может быть использовано для разработки политики и долгосрочных инвестиций в здравоохранение, планирования и определения приоритетов.
Авторы статьи делают прогноз, что ожидаемая продолжительность жизни в мире до 2050 года вырастет на 4,6 года: у женщин — с 76 до 80 лет, у мужчин — с 71 до 76 лет. В России продолжительность жизни у женщин до 2050 года вырастет с 77 до 82 лет, у мужчин — с 68 до 75 лет. Однако ученые подчеркивают, что данный прогноз не учитывает возможные непредсказуемые природные и социальные катаклизмы. Такие катаклизмы, как, например, пандемия Covid-19, могут существенно изменить мировой тренд. Самыми распространенными причинами смерти в мире до 2050 года, согласно прогнозам, станут ишемическая болезнь сердца, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких.
Также исследователи отмечают, что к 2050 году рост населения Земли значительно замедлится, но останется высоким в некоторых беднейших регионах мира. Самые высокие темпы роста населения в ближайшие десятилетия будут наблюдаться в основном в некоторых частях Африки к югу от Сахары.
«Наш базовый сценарий предполагает, что глобальное стандартизированное по возрасту бремя болезней и ожидаемая продолжительность жизни будут неуклонно улучшаться до 2050 года, хотя и более медленными темпами, чем в течение нескольких десятилетий, предшествовавших пандемии Covid-19 (начиная с 2020 года). Это будет обусловлено прежде всего снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и респираторных инфекций», — отмечает Василий Власов.
Бремя болезней — это группа показателей, которые характеризуют смертность и инвалидность от основных заболеваний или травм. Эти показатели получены в результате комплексных региональных и/или глобальных медицинских статистических исследований. Как и в случае с тенденциями в стандартизированном по возрасту бремени болезней, ученые прогнозируют, что в ближайшие десятилетия улучшение ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни будет происходить медленнее, чем с 1990 по 2019 год. Темпы этих улучшений будут отличаться в зависимости от региона, что приведет к сохраняющемуся неравенству между регионами в этих показателях.
В исследовании авторы рассматривают идеальные сценарии, которых человечество стремится достичь. Например, сценарий «Улучшение детского питания и вакцинации» предполагает охват прививками до 100 процентов во всех регионах к 2050 году следующими вакцинами: третья доза вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, дозы конъюгированной коревой вакцины 1 и 2, вакцина против гемофильной инфекции типа В, пневмококковая конъюгированная вакцина и ротавирусная вакцина.
Сценарии «Более безопасная окружающая среда» и «Улучшение детского питания и вакцинации» положительно скажутся на показателе DALY в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Соответственно, продолжительность жизни у жителей Африки с инвалидностью тоже вырастет.
Сценарий «Улучшение поведенческих и метаболических рисков» предполагает сокращение числа нынешних курильщиков до нуля к 2050 году, а также отсутствие новых курильщиков после 2022 года во всех регионах. Сценарий «Безопасная окружающая среда» предполагает, что к 2050 году воздействие небезопасной воды, антисанитарии, а также воздействие загрязнения воздуха в жилых домах устранят к 2050 году во всем мире. Поэтому необходимо оценить вероятность достижения этих сценариев и сделать так, чтобы реализовать их.
«Наши сценарии будущего показывают, что значительное улучшение здоровья может быть достигнуто путем снижения воздействия установленных факторов риска, что дает возможность изменить ход развития здоровья человека в предстоящем столетии путем согласованных усилий по профилактике факторов риска», — заключил Василий Власов.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Эксперты ПНИПУ рассказали, когда чай появился в России, в чем различие его сортов и какой самый полезный, чем «чайный» кофеин отличается от «кофейного», почему напиток с молоком эффективнее в профилактике рака, чем опасен заваренный с вчера настой и как злоупотребление чаем отразится на состоянии зубов.
Геологи решили изучить, как менялась река Нил в эпоху голоцена и как эти изменения связаны с древним климатом. Для этого ученые пробурили 81 скважину возле города Луксор и по извлеченным кернам проанализировали осадконакопление реки. Вероятно, трансформация Нила влияла на жизнь древнеегипетских обществ.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Ученые выявили генетическую мутацию, ответственную за напоминающий лакричные конфеты «салмиак» окрас шерсти, который недавно появился у домашних кошек в Финляндии.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?
Черная желчь: что такое депрессия
Нобелевская премия по химии – 2018 присуждена за использование силы эволюции
Смех, игра и обезьяны
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии