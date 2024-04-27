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8 часов назад
Президентская академия (РАНХиГС)
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Российские интернет-пользователи во время пандемии чаще всего читали о вреде вакцинации и псевдомедицинские советы

4.4

Во время пандемии россияне чаще всего проверяли на предмет достоверности антивакционные слухи и псевдомедицинские советы. Конспирологические теории о «чипировании» населения, напротив, в большинстве случаев не ставились под сомнение. К такому выводу пришла исследовательская группа Лаборатории теоретической фольклористики Президентской академии.

Президентская академия (РАНХиГС)
# COVID-19
# антивакцинаторство
# вакцинация
# пандемия
# псевдомедицинские советы
Российские интернет-пользователи во время пандемии чаще всего проверяли информацию о «вреде» вакцинации и читали псевдомедицинские советы / © Noah, unsplash.com

«Высокий уровень сомнения может быть связан не только с близостью этого вопроса «к телу» самого пользователя, но и с тем, что это был первый слух такого рода, – говорят исследователи. – Поэтому интенция проверять подобную информацию еще была сильной. Видимо, «близкие к телу» слухи тревожили пользователей настолько, что они были готовы совершать дополнительные усилия ради их проверки».

В основе работы лежит анализ свыше шести миллионов инфодемических текстов в социальных медиа и связанных с ними поисковых запросов, где излагаются в том числе конспирологические нарративы, квазимедицинские представления о коронавирусе, его лечении и вакцинации. По словам старшего научного сотрудника лаборатории Дарьи Радченко, для человека, столкнувшегося с инфодемическим текстом, вероятность получить в интернете подтверждение ложной информации оказывается выше, чем вероятность обнаружить ее критику. Это укрепляет доверие пользователя к сообщению и ведет к опасным действиям и, соответственно, к угрозе здоровью.

«Информация в соцмедиа стимулирует пользователя к действию или отказу от него. «И это можно отследить при помощи анализа формулировок поисковых запросов», — говорит Радченко. – Реакция пользователей на потенциально недостоверную информацию в интернете – так называемые «фейки» – устроена сложнее, чем бинарная структура — «правда» или «ложь». Между этими полюсами есть обширное поле сомнения по отношению к этой информации, что ограничивает пользователей в принятии решений относительно дальнейшего поведения – например, сохранения здоровья или лечения в период пандемии. Маркером наличия сомнения у пользователей является набор устойчивых фраз, включающихся в поисковый запрос для поисковых систем: «правда ли что», «возможно», «реально ли», «фейк ли».

При этом установленные исследователями механизмы взаимодействия пользователей интернета с информацией во время пандемии и выявленные закономерности могут описывать поведение пользователей в условиях других социальных катастроф и кризисов.

В исследовании отмечается, что в наибольшей степени пользователей волновали нарративы, связанные с повседневными практиками. К ним относились распространяемые в мессенджерах советы «пить чесночную воду» или «дышать водкой», чтобы не заразиться коронавирусом. Такие нарративы быстро распространялись и сразу же вызывали у пользователей подозрения в том, что содержащаяся в них информация не соответствует действительности, утверждают исследователи. Однако некоторые сюжеты, как, например, советы по самостоятельному медикаментозному лечению ковида, напротив, вызывали доверие пользователей, и эта информация побуждала их приобретать лекарственные средства без консультации с врачом.

«Опасность инфодемического нарратива определяется не столько тем, что он предлагает искаженное представление о ситуации, сколько тем, в какой степени он провоцирует людей предпринимать (или не предпринимать) те или иные действия, – говорит заведующий ЛТФ Никита Петров. – Мы выявили группу запросов, которые наиболее часто стимулировали такой переход к действию — это тексты об использовании лекарственных препаратов. Люди, которые с ними сталкиваются, чаще, чем в других случаях – например, чем в случае с текстами о народных средствах – начинали искать способы перейти к действию: купить препарат и начать его принимать. С одной стороны, это безопаснее многих народных средств, но с другой — самолечение может приводить к опасным последствиям».

В то же время интернет-пользователи в России практически не стремились проверять такие конспирологические нарративы, как «коронавирус создан при участии Билла Гейтса и фармкомпаний», «пандемия организована ВОЗ с тайной целью» и тому подобные. Если люди и были заинтересованы такой информацией, то они скорее искали подтверждение своим взглядам, нежели чем их критику, говорят исследователи.

«Группа этих пользователей не признает вакцин и отрицает ковид. Для них характерна вера в такие нарративы как «вакцины – это печать дьявола» или ««никакой эпидемии нет, мы все переболели осенью». Конспирологические запросы не нуждаются в проверке, пользователи лишь интересуются подробностями – поэтому в них высока доля уточнений вроде: «как именно нас всех чипируют», – отметили эксперты Академии.

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Президентская академия (РАНХиГС)
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Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
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Президентская академия (РАНХиГС)
# COVID-19
# антивакцинаторство
# вакцинация
# пандемия
# псевдомедицинские советы
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