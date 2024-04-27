Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Специалист по терраформированию посещает планету Kepler-22B с целью изучения поверхности. А как разворачиваются события – смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке.

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