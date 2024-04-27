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4 часа назад
Редакция Naked Science
2
1 996

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
Эксклюзив
Кадр из фильма / © BlackMilk Studio

Специалист по терраформированию посещает планету Kepler-22B с целью изучения поверхности. А как разворачиваются события – смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке.

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Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
Эксклюзив
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Медиа
# Менделеев
# тесты
# химия
Партнерский материал
4 часа назад
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
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# альпака
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# избегание
# одиночество
# романтические отношения
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# Менделеев
# тесты
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Антропология
# аварский каганат
# анализ ДНК
# археология
# брачные обычаи
# генетика
# захоронения
# Средневековая Европа
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Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
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Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
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Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
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Комментарии

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2 Комментария

Иван Колупаев
Иван Колупаев
30 минут назад
-
0
+
В каждом эпизоде будут есть по космонавту или ожидается хоть какой-то сюжет? А нет во втором они испортят девицу. Причем скорей в плохом смысле. Ну и дальше все в том же духе.
Ответить
-
0
+
Александр Радченко
Александр Радченко
4 часа назад
-
0
+
А почему вы не выложили перевод обратно на Ютуб?
Ответить
-
0
+

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Иван Колупаев
30 минут назад
В каждом эпизоде будут есть по космонавту или ожидается хоть какой-то сюжет? А нет во втором они испортят девицу. Причем скорей в плохом смысле. Ну и

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Иван Колупаев
41 минута назад
Павел, ну они хотя бы движутся в правильном направлении. А этап "посмотрим как будут..." пройден еще на Фальконах. Посмотрели уже. Теперь смотрим как

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

Иван Колупаев
58 минут назад
Sam, в Роскосмос тыкают потому что он слишком медленно делает ракеты и отстает не только от США и Китая, но даже Индия начинает обгонять эту контору.

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Павел Зверев
3 часа назад
Посмотрим как возвращать смогут. Испытаний по возврату этот стартап не показывал. Пока только анонсы.

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

Игорь Коняшов
3 часа назад
Ram, никогда)

Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический островБельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Ника Додина
3 часа назад
Автор статьи точно в курсе значения слова теория?

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночествеПсихологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Вячеслав
3 часа назад
Вот как надо работать. Это Вам разрабатывать 30 лет ракету, которая устарела 30 лет тому назад.

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

Александр Радченко
4 часа назад
А почему вы не выложили перевод обратно на Ютуб?

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Сергеев Александр
4 часа назад
Есть хищники у которых в рационе 90% растительной пищи. К примеру Красная панда. Если рассмотреть рацион приматов, наших ближайших ших

Ветеринары рассказали, что стало с собаками после года веганской диетыВетеринары рассказали, что стало с собаками после года веганской диеты

Ram Grvl
4 часа назад
Вот пусть искусственный интеллект и просчитает,особенности,и учтет погрешности, относительные,косвенные,и вековые.Цены на комплектующие,затраты

Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический островБельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Ram Grvl
4 часа назад
Окупаемость,5 лет?;10?;15?;20?;50?100? лет

Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический островБельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Ram Grvl
4 часа назад
Надо смотреть техническое обоснование ,проекта.

Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический островБельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Ram Grvl
4 часа назад
Сергей, так,20% потерь однозначно будет и там и там.+ Погрешности никто не отменял.

Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический островБельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Sam Wall
4 часа назад
Иван, политические заявления Кремля имеют вес, хотите вы этого или нет. Некоторые пытаются подрывать доверие к таким заявлениям и безостановочно

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Конрад Грамов
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Вообще-то это уже гибридный аппарат, а не вертолет.

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Man in
5 часов назад
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