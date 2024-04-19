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Психологи из МГППУ изучили субъективное благополучие сирот
Ученые из МГППУ изучили, как себя чувствуют молодые люди из числа детей-сирот, когда начинают жить самостоятельно. Исследование показало, что выпускники детских домов и приемных семей по-разному оценивают свою готовность к взрослой жизни. Те, кто жил в приемных семьях, часто не уверены в своей готовности. Девушки чаще чувствуют себя адаптированными в самостоятельной жизни, чем юноши.
В исследовании участвовали 1225 человек, которые были сиротами. Среди них — 201 выпускник школ и 1024 подростка разных возрастов и пола. Некоторые из них жили в детском доме, другие – в приемной семье. Еще была группа тех, кто уже побывал в нескольких приемных семьях и вернулся обратно. Большинство выпускников живут самостоятельно уже около двух лет. Результаты исследования опубликованы в журнале «Психология и право».
Исследование проводилось по заданию Министерства просвещения России. Целью было понять, готовы ли выпускники детских домов и приемных семей к самостоятельной жизни. Для этого использовали специальную анкету, которая помогала оценить готовность к жизни и доверие к другим людям. Также использовали психологические тесты. Все проходило анонимно.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по-разному оценивают свою готовность к самостоятельной жизни, в зависимости от того, где они росли. «Те, кто жил в приемных семьях, часто не уверены в своей готовности, а те, кто жил в детских домах, чаще считают, что они готовы, – рассказывает Вероника Ослон, кандидат психологических наук, профессор кафедры «Возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ. – Однако большинство из них все же испытывают некоторые сомнения. Что касается пола, то девушки (55 процентов) чаще чувствуют себя адаптированными в самостоятельной жизни, чем юноши».
Когда дети-сироты покидают свои приемные семьи или детские дома, это становится большим испытанием для них. Они часто чувствуют себя неуверенно, не очень здоровыми, недовольны своим финансовым положением и сталкиваются со стрессом. Особенно трудно приходится тем, кто жил в приемных семьях. Они чувствуют себя потерянными. Мальчики обычно переживают это труднее, так как они сильнее привязаны к своей семье.
Выпускники детских домов чувствуют себя лучше подготовленными к самостоятельной жизни по сравнению с другими группами. Они ощущают себя более адаптированными и менее подавленными. Те, кто был возвращен в детский дом из приемной семьи, изначально были менее довольны своей жизнью, но после выпуска они стали чувствовать себя более уверенными и уважаемыми. Их оценки удовлетворенности физическим и психологическим комфортом улучшились, а также они стали выше оценивать свои отношения с родственниками и близкими.
Когда дети-сироты становятся взрослыми, они начинают больше уважать себя и чувствуют себя более способными. Девушки, которые были сиротами, обычно быстрее адаптируются к жизни, чем юноши, но иногда они чувствуют себя не на равных с теми, у кого не было такого опыта. Исследования показали, что эти дети и подростки больше сосредоточены на настоящем моменте, но не подтвердили, что у них есть недостаток доверия.
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