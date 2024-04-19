В Казанском ГАУ узнали о роли калийных удобрений в повышении урожайности сахарной свеклы

Исследователи Казанского государственного аграрного университета проанализировали влияние применения минеральных удобрений на продуктивность сахарной свеклы в типичных для Среднего Поволжья почвенно-климатических условиях. Работа проводилась на примере Буинского района Республики Татарстан, для которого эта культура имеет стратегическое значение. Площади посевов сахарной свеклы здесь составляют около восьми тысяч гектаров или порядка 10 процентов всей пашни.

Ученые обработали массив статистических данных за период с 2015 по 2022 годы. Они включали информацию о внесенных дозах азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также полученной урожайности сахарной свеклы. Выяснилось, что за восемь лет в среднем вносилось по 242,4 кг д.в./га минеральных удобрений, в том числе 90 кг/га азота, 61,3 кг/га фосфора и 91,1 кг/га калия. Наибольшее количество удобрений (410 кг д.в./га) применяли в 2017 году, что вдвое превысило уровень 2015-2016 годов. Средняя урожайность за период исследований составила 35,5 т/га, максимальная (41,7 т/га) была достигнута в 2020 году.

«Корреляционный анализ позволил установить, что урожайность сахарной свеклы теснее всего связана с дозами калийных удобрений. Коэффициент корреляции между этими показателями равен 0,45, что соответствует средней силе связи, – прокомментировал Рогать Миникаев, заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения Казанского ГАУ. – Для азотных и фосфорных удобрений зависимость была слабой, коэффициенты корреляции – всего 0,08 и 0,11. Это объясняется высокой обеспеченностью почв региона данными элементами».

Ученый пояснил, что сахарная свекла отличается повышенным выносом калия по сравнению с другими элементами питания. Она потребляет этого элемента в 1,27 раза больше, чем азота, и в 4,1 раза больше, чем фосфора. Поэтому даже на плодородных черноземах Поволжья для получения высоких урожаев культуры требуются дополнительные калийные удобрения.

По расчетам ученых, естественное плодородие почв Буинского района обеспечивает урожайность сахарной свеклы на уровне 17,8 т/га. Прибавка от внесения удобрений за годы исследований в среднем составила 15,5 т/га. Для более точного прогноза продуктивности культуры в зависимости от доз калийных удобрений исследователи разработали математическую модель. Уравнение линейной регрессии имеет вид: У = 284,2 + 0,75×Х, где У – урожайность (т/га), Х – количество калия (кг д.в./га).

«Мы считаем, что выявленные закономерности можно распространить на значительную часть Среднего Поволжья, поскольку Буинский район достаточно типичен для региона по своим почвенно-климатическим условиям, – отметил Рогать Миникаев. – Это дает основу для совершенствования системы удобрения сахарной свеклы в масштабах всего Поволжья. Безусловно, необходимы дополнительные исследования, но наша работа задает вектор для дальнейшего поиска резервов повышения эффективности свекловодства».

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Казанский ГАУ 2 статей ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» (Казанский ГАУ) - один из старейших аграрных вузов России, ведущий свою историю с 1922 года. В структуру университета входят три института (агробиотехнологий и землепользования, механизации и технического сервиса, экономики) и факультет лесного хозяйства и экологии. Казанский ГАУ является головным вузом научно-образовательного кластера аграрно-промышленного комплекса Республики Татарстан. Подготовка высококвалифицированных кадров ведется по 11 группам специальностей и направлений, включающим 1 программу специалитета, 35 программ бакалавриата, 13 программ магистратуры, три программы СПО и 18 программ аспирантуры. За 100 лет существования университетом подготовлено более 40 тысяч специалистов для АПК (аграрно-промышленного комплекса). Научно-исследовательская деятельность Казанского ГАУ реализуется на базе 12 научных школ, возглавляемых ведущими учеными в области агрономии, механизации сельхозпроизводства, экономики и управления в АПК. Университет активно сотрудничает с более чем 50-ю крупнейшими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса Татарстана, 16 НИИ. Совместно с Минсельхозпродом Республики Татарстан реализуется проект Агробиотехнопарка университета - новой высокотехнологичной платформы развития АПК на основе передовых технологий. Здесь за последние 2 года были проведено более 50 опытов, испытано свыше 40 препаратов и произведено 255 тонн элитных семян пшеницы и 55 т безвирусного семенного картофеля.