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5 минут назад
КамГУ
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На Камчатке изучили базовые убеждения подростков о жизни и смерти

5.1

Психологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга изучили отношение современных подростков к вопросам жизни и смерти. Исследование школьников Петропавловска-Камчатского показало: девочки демонстрируют более осознанное и рефлексивное отношение к теме конечности жизни, в то время как мальчики воспринимают ее отстраненно и рационально.

КамГУ
# девочки
# жизнь
# подростки
# смерть
# убеждения
Психологи КамГУ имени Витуса Беринга изучили отношение современных подростков к вопросам жизни и смерти / © Андрей Романенко, ru.wikipedia.org

В исследовании приняли участие 80 подростков в возрасте 14-15 лет, поровну мальчиков и девочек. Как показали результаты, девочки воспринимают смерть как переход в неизвестное состояние, и чаще размышляют о загробной жизни. При этом, у них отмечается повышенный уровень тревоги, связанный с представлениями о смерти как о факторе, прерывающем возможности для самореализации.

«Мальчики-подростки относятся к смерти более отстраненно. В их восприятии она представляется как нечто неизбежное и предсказуемое. При описании смерти они чаще используют такие определения как «ожидаемая» и «предсказуемая», – отмечает доцент кафедры теоретической и практической психологии КамГУ имени Витуса Беринга, кандидат психологических наук Елена Виноградова. Исследователи связывают это отношение с защитными механизмами психики и более поздним эмоциональным созреванием мальчиков по сравнению с девочками.

В работе ученые использовали комплекс методик, включая шкалу тревоги по поводу смерти Д. Темплера и «Шкалу базовых убеждений» Р. Янова-Бульмана. Результаты показали статистически значимые различия между группами по нескольким параметрам. У девочек-подростков оказались более высокие показатели по шкалам «Благосклонность мира», «Ценность собственного Я» и «Степень самоконтроля». Эти различия подтверждены на уровне значимости р≤0.01.

Анализ данных выявил взаимосвязь между базовыми убеждениями подростков и их отношением к смерти. Восприятие мира как благосклонного, предоставляющего возможности для развития, делает его для взрослеющих школьников ценным и перспективным. При этом смерть воспринимается как фактор, разрушающий эти возможности, что усиливает тревогу.

Общим для обеих групп подростков оказалось эмоциональное восприятие темы смерти через призму страха, печали и тревоги. Психологи отмечают: чем более ценной и наполненной возможностями представляется подростку жизнь, тем выше уровень его тревоги по поводу смерти.

Исследование показало, что девочки склонны надеяться на встречу со смертью только в глубокой старости, а для мальчиков характерно вытеснение мыслей о смерти, замещение их размышлениями об актуальных занятиях – учебе, досуге, отношениях.

Работа камчатских психологов вошла в текущий номер журнала «Азимут научных исследований: педагогика и психология», где представлена полная методология исследования и его результаты.

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Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».
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КамГУ
# девочки
# жизнь
# подростки
# смерть
# убеждения
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