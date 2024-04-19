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28 минут назад
Росатом
17

В «Росатоме» разработали новую технологию производства препарата для диагностики и лечения рака

4.7

Ученые Радиевого института имени В. Г. Хлопина, входящего в научный дивизион «Росатома», создали и запустили в эксплуатацию опытную установку синтеза сорбента для производства нового типа генераторов галлия-68. Технология позволит получить радиофармакологический препарат для более точной диагностики и лечения ряда заболеваний, в том числе онкологических.

Росатом
# галлий-68
# германий-68
# диагностика
# раковые заболевания
# фармакология
Разработка технологии получения фармпрепарата в Радиевом институте / © Татевик Казарян, Радиевый институт имени В.Г. Хлопина

У галлия-68 очень короткий период полураспада — 68 минут. Это осложняет его транспортировку. Поэтому галлий-68 получают прямо в стенах клиник из другого элемента — германия-68, ведь период его полураспада — 271 день. Каждый год во всем мире с помощью галлия-68 проводят больше 100 тысяч ПЭТ-процедур — позитронно-эмиссионных томографий, то есть высокочувствительного метода ядерной диагностики. Он позволяет оценить различные метаболические процессы, происходящие в органах и тканях.

АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» более 30 лет обеспечивает Северо-Западный регион радиофармпрепаратами собственного производства. Только за один год в клиниках Санкт-Петербурга проводят более 10 тысяч процедур диагностики с использованием радиофармакологических препаратов института. Сегодня его ученые трудятся над созданием инновационных технологий и расширением ряда диагностических и лечебных препаратов. Один из них создан на основе галлия-68.

© Татевик Казарян, Радиевый институт имени В.Г. Хлопина

Его применяют для того, чтобы точнее продиагностировать так называемые нейроэндокринные опухоли (новообразования, возникающие из клеток эндокринной и нервной систем), перфузии миокарда, онкологических заболеваний простаты. Генераторы Радиевого института имеют усовершенствованную технологию синтеза сорбента, поэтому соответствуют лучшим мировым стандартам.

Уникальность метода — применение так называемой технологии гель-сферизации. Она позволяет получить сорбент на основе диоксида титана и создавать препарат напрямую из содержимого генератора, что сократит число производственных операций в клиниках. Технология способна полностью удовлетворить потребности отечественного и зарубежного рынков лекарств, при этом повысив эффективность и доступность препарата для простых людей.

«Помимо диагностики, радиофармпрепаратом на основе галлия-68 можно проводить лечение онкологических и функциональных заболеваний организма. Радионуклид обладает большей контрастностью и разрешением при визуализации онкологии и физиологических процессов по сравнению с применяемыми сегодня изотопами. Выстроенная нами научно-технологическая база и гибкость технологического процесса позволят нам повысить конкурентоспособность существующих генераторов, а также создать генераторы следующего поколения», — рассказал руководитель проекта Радиевого института Степан Данилов.

На этот год ученые запланировали начало ресурсных испытаний опытных генераторов.

«По своим характеристикам этот тип генераторов станет самым эффективным из производимых в России и будет в числе мировых лидеров. По окончании НИОКР мы планируем реализацию проекта по созданию производства генераторов германий-68/галлий-68, которое станет частью циклотронного комплекса, сооружаемого на площадке Радиевого института. Производство генераторов в рамках этого проекта объединит в себе всю технологическую цепочку: от облучения мишеней для наработки изотопа германия-68 до производства конечного продукта», — заключил генеральный директор Радиевого института Константин Вергазов.

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Росатом
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# галлий-68
# германий-68
# диагностика
# раковые заболевания
# фармакология
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