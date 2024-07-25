В ТюмГУ рассказали, как снизить антропогенную нагрузку на природу

Исследователи проектного офиса Green Solutions Lab ТюмГУ рассмотрели нагрузки, которые оказывает общество на окружающую среду. Предложенный подход может применяться в сфере регионального и муниципального управления для реализации программ, связанных с энергосбережением, увеличением экологичности транспорта, сокращением отходов.

В условиях экологического кризиса и климатических изменений один из способов оценки эффективности управления обществом – это моделирование социально-экономических процессов с учетом экологических вызовов и последствий.

Наиболее распространена модель «нагрузки-состояния-реакции» (PSR model): деятельность человека оказывает давление на окружающую среду (pressure) и влияет на ее качество и количество природных ресурсов (state); общество реагирует на эти действия посредством экологической и экономической политики, а также изменениями в сознании и поведении (response).

Модель PSR можно применять на разных уровнях иерархии сложных систем. При этом она имеет ограничения, например, не учитывает ряд социальных аспектов моделируемых процессов в компоненте нагрузки: заботу о конфиденциальности личной жизни, недостаток свободного времени, значение комфорта, ожидаемое качество домашнего и уличного освещения, бытовые привычки, значительно влияющие на потребности людей и способы их удовлетворения.

Именно социальные отношения, нормы, традиции, стереотипы поведения обусловливают способность или неспособность общества «видеть» и адекватно воспринимать изменения в состоянии окружающей среды.

Статья «Потенциал теории практик для управления эколого-ориентированным социально-экономическим развитием» ученых Ольги Захаровой и Натальи Жеребятьевой вышла в журнале «Вопросы государственного и муниципального управления». Авторы предлагают новый подход к оценке элемента нагрузки в модели PSR с позиции теории практик, связывающий совокупность социальных практик населения с территорией.

Подход теории практик позволяет увидеть сложные связи в обществе, выходящие за рамки отраслей или связей производителей и потребителей, которые возникают вокруг удовлетворения потребностей людей, и связи с территорией.

Анализ социальных практик дает возможность учитывать социальные аспекты потребления, историчность ожиданий, фоновый характер некоторых практик и так далее, выявлять источники формирования поведенческих моделей, чтобы предложить рекомендации по экологизации этих моделей и индикаторы, по их оценке, а моделирование помогает прогнозировать экологические, экономические и социальные эффекты практик и их воздействие на окружающую среду.

Ученые убеждены, что можно повысить эффективность реакции общества на ухудшение состояния окружающей среды, разработав систему индикаторов для измерения нагрузки со стороны социальных практик на основе методологии измерения экологического следа как набора показателей, связанных с потреблением и способных отслеживать антропогенное давление на окружающую среду. А соотношение экологического следа и биоемкости будет интегральным индикатором состояния окружающей среды.

Анализ экологического следа практик позволит найти те элементы, на которые будет направлено управленческое воздействие. Выводы ученых расширяют арсенал инструментов регионального управления, в том числе и в Тюменской области, которая имеет все основания стать пилотным регионом для апробации предложенной модели.

В 2020–2023 годах в рамках научного проекта «Зеленый регион как концепция пространственного развития: системный анализ факторов развития территории» уже рассчитана биоемкость для юга Тюменской области и выявлены ключевые факторы регионального развития.

Следующим шагом станет применение предложенной методологии к расчету элемента «нагрузки» в модели PSR и управлению связями этого элемента с элементами «состояние» и «реакции». Таким образом, применение теории практик к оценке элемента «нагрузки» в модели PSR расширяет понимание роли людей в переходе к зеленой экономике и эколого-ориентированному социально-экономическому развитию и помогает выработать подходы к оценке социальных практик через систему количественных и качественных показателей для их включения в процесс регионального моделирования.

Предложенный подход к выбору управленческих механизмов, инструментов и направленности управленческого воздействия может применяться в сфере регионального и муниципального управления для реализации программ, связанных с энергосбережением, экологизацией транспорта, сокращением отходов.

Работа может быть полезна представителям органов власти при разработке мероприятий в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в рамках научного проекта «Зеленый регион как концепция пространственного развития: системный анализ факторов развития территории».

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ТюмГУ 290 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.