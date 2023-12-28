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16 минут назад
СПбПУ (Политех)
12

Объем мирового рынка авиадвигателей вырастет в полтора раза к 2027 году

4.4

Специалисты инфраструктурного центра «Технет» СПбПУ провели исследование мирового рынка авиационных двигателей, включая двигатели БПЛА. Выяснилось, что при темпах роста 8,53 процента в год к 2027 году объем рынка составит 11,77 миллиардов долларов.

СПбПУ (Политех)
# авиадвигатели
# беспилотники
# БПЛА
# двигатели
# самолеты
Авиадвигатель
Объем мирового рынка авиадвигателей вырастет в полтора раза в 2027 году / © Getty images

Результаты исследования будут представлены в экспертно-аналитическом докладе «Тренды и сценарии развития рынка авиационных двигателей, включая двигатели беспилотных летательных аппаратов, в 2023 году».

Объем мирового рынка авиационных двигателей составил более 84 миллиарда долларов в 2022 году (представлено среднее значение по данным Precedence Research, Mordor Intelligence, Maximize Market Research, Market Research.biz, Fortune Business Insights). В число лидеров в области авиадвигателестроения, включая двигатели БПЛА используемых в гражданской и военной авиации, вошли компании из США, Канады, Франции, Великобритании и России. Наибольшие доли рынка занимают GE Aerospace, Pratt & Whitney и Safran.

В период с 2022 по 2027 год прогнозируется увеличение объема мирового рынка авиационных двигателей до 115 миллиардов долларов при среднем значении темпа роста 6,7 процента в год. Что касается объема мирового рынка двигателей беспилотных летательных аппаратов, то, согласно данным Contrive Datum Insights, Mordor Intelligence, Insight Ace Analytic, Research and Markets и SPER Market Research, он составляет более семи миллиардов долларов в 2022 году и при темпах роста 8,53 процента в год к 2027 году объем рынка составит 11,77 миллиардов долларов.

Авторы в своем исследовании также описали бизнес-модели наиболее успешных игроков рынка и представили обзор новых проектов. Так, анализируя компании-лидеры рынка авиадвигателей, исследователи отметили проект АО «ОДК-Климов» (входит в АО «ОДК» госкорпорации Ростех) – разработку и производство двигателя ТВ7-117СТ-02 – специальной модификации ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового регионального самолета на 44 посадочных места «Ладога», который призван заменить пассажирские самолеты Як-40, Ан-24 и пассажирско-грузовые самолеты Ан-26-100.

Проект Advanced Electric Propulsion System (AEPS) компании Honeywell и Мэрилендского университета направлен на разработку нового высоковольтного электродвигателя мощностью 500 кВт с высоким КПД. Система должна будет обеспечивать прямой привод двигателя без использования усилителя крутящего момента, что обеспечит низкую массу и стоимость, а также высокую надежность.

Проект Rolls-Royce – UltraFan – самый большой в мире демонстрационный авиадвигатель, в разработке которого применялся ряд новых технологий, обеспечивающих высокую топливную эффективность, снижение выбросов и повышение экологичности. Диаметр вентилятора UltraFan составляет 355 сантиметров, мощность коробки приводов двигателя на испытаниях составила 64 МВт (87 тысяч лошадиных сил), что является рекордом мощности в авиакосмической отрасли.

Помимо проектов компаний-лидеров, на рынке авиационных двигателей также реализуется множество разработок с участием других игроков рынка. Например, американская корпорация Lockheed Martin работает над созданием нового поколения сверхзвукового самолета Lockheed SR-71 Blackbird – беспилотного самолета Lockheed SR-72, который будет оснащен гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем с турбиной для полета на дозвуковых скоростях. Более того, такой двигатель будет способен развивать скорость более шести тысяч километров в час. Первый полет БПЛА ожидается в 2025 году.

Прогноз мирового рынка авиационных двигателей / © Пресс-служба СПбПУ

Отдельно авторы исследования проанализировали ключевые причины закрытия проектов, определили основные риски, существующие в рассматриваемой технологической области, а также барьеры, препятствующие развитию соответствующих рынков.

В рамках отчета Инфраструктурного центра «Технет» СПбПУ представлены результаты анализа применения передовых производственных технологий, существенно влияющих на развитие и совершенствование авиационных двигателей и двигателей беспилотных летательных аппаратов в разрезе применяемых технологий – всего более 30 позиций разработок различных мировых производителей.

Так, в перечень технологических направлений вошли: применение аддитивного производства для отдельных узлов; внедрение цифровых технологий, цифрового проектирования и моделирования в процессы разработки двигателей, в том числе технологии разработки цифровых двойников, компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга; разработки новых материалов и композитных порошков для деталей и поверхностей двигателя.

А также: разработки, направленные на совершенствование технических и экологических характеристик авиадвигателя (снижение массы, увеличение надежности и тяги, уменьшение выбросов, снижение уровня шума), в том числе за счет новых конструкторских подходов и новых типов двигателей, в частности, электродвигателей, гибридных двигателей; разработки в области создания экологически чистого авиационного топлива (SAF) и альтернативных видов топлива, в частности, криогенного топлива (например, водородного или топлива на основе сжиженного природного газа), биотоплива.

Отдельный блок экспертно-аналитического отчета рассматривает деятельность и проекты компаний, специализирующихся на разработке решений в области авиационных двигателей, вовлеченных в реализацию направлений Национальной технологической инициативы. Всего 17 компаний, среди которых представлены как корпорации, так и средние и малые предприятия.

Например, компания «Аэрокон» осуществляет разработку и изготовление беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, турбореактивных двигателей малой мощности, силовых установок на базе поршневых двигателей беспилотного воздушного судна, компания ООО «КБ РУСЬ» разработала роторный двигатель «R-654» для БВС грузоподъемностью до 500 кг, а компания ООО «АЗАРТ» реализует проект по разработке роторно-лопастного двигателя с высокой удельной мощностью (мощность 370 кВт, удельная мощность – 2,7 кВт/кг). 

В отчете ИЦ «Технет» СПбПУ, помимо представленных трендов развития рынка, объемов и темпов роста рынка, результатов анализа деятельности мировых лидеров, также рассмотрены нормативно-технический ландшафт и меры государственной поддержки отрасли в различных странах и проведено библиометрическое и патентное исследование. Полный текст исследования Инфраструктурного центра «Технет» СПбПУ будет размещен в открытом доступе 29 декабря 2023 года.

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СПбПУ (Политех)
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) – один из ведущих технических вузов России. Политех реализует идею создания системы подготовки специалистов новой формации – «инженерный спецназ». Это высококвалифицированные кадры, способные выполнять задачи промышленности с учетом ее современных трендов. Среди партнеров СПбПУ – более 200 российских промышленных предприятий и более 100 иностранных предприятий. Политехнический университет имеет представительства в Китае и в Испании. В 2020 году Политехнический университет стал первым среди российских вузов в рейтинге TНE University Impact Rankings и получил статус научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии».
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# авиадвигатели
# беспилотники
# БПЛА
# двигатели
# самолеты
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# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
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