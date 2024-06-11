Медитация оказалась способна приводить к повышенному телесному напряжению

Ученые из Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ изучили, как изменяются физиологические показатели у людей, начинающих заниматься медитацией. Оказалось, что начинающие практику медитации испытывают не расслабление, а, наоборот, повышенное физическое напряжение. В этом может крыться причина отказа от занятий медитацией у многих начинающих.

Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports. В современном мире медитация набирает все большую популярность. Считается, что она не только помогает замедлиться и расслабиться, но и положительно влияет на физическое здоровье. Исследования показывают, что регулярная практика способствует улучшению внимания, памяти, концентрации, творческих способностей и приводит к изменениям активности в зонах мозга, связанных с этими процессами. Кроме того, медитация положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, помогает снизить уровень стресса и может замедлять процессы старения. Показанная исследованиями польза медитации побуждает все больше людей начинать практику, но иногда они сталкиваются с неожиданными эффектами.

В предыдущей работе исследователи Центра биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ обнаружили, что существует две физиологические стратегии медитации. В связи с этим возникли вопросы: сколько времени нужно заниматься, чтобы начались объективно измеряемые изменения, можно ли выявить предрасположенность к той или иной стратегии на ранних этапах обучения медитации? Для того чтобы выяснить это, сотрудники Центра биоэлектрических интерфейсов Анна Русинова, Мария Володина и Алексей Осадчий провели эксперимент.

В исследовании приняли участие 25 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Их разделили на две группы. Одна группа проходила восьминедельный курс даосской медитации с инструктором, а другая, контрольная, вместо занятий слушала аудиокниги. Перед началом и по окончании курса участникам обеих групп снимали электроэнцефалограмму (ЭЭГ), чтобы измерить активность мозга, а также смотрели на частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания и кожную проводимость в процессе медитации и в состоянии покоя.

Восьми недель обучения (16 часов) оказалось недостаточно, чтобы достоверно изменилась динамика физиологических параметров в процессе погружения в медитацию. Это может указывать на то, что ярко выраженная стратегия медитации характерна только для опытных практиков и проявляется на более поздних этапах обучения. Однако в состоянии покоя у участников экспериментальной группы была зарегистрирована повышенная активность симпатической системы, что свидетельствует о физиологическом возбуждении. При этом мозг, наоборот, пребывал в состоянии расслабленности: на ЭЭГ регистрировалось повышение мощности в диапазоне тета- и альфа-волн.

Даосская медитация — это общее название для различных упражнений, которые помогают достичь состояния гармонии и пребывания в настоящем моменте, является одним из видов медитации осознанности. В эксперименте она состояла из нескольких последовательных стадий: расслабление, концентрация на ощущениях в теле, визуализация и глубокое дыхание согласно инструкции.

«Для нас этот результат оказался неожиданным. Принято считать, что медитация способствует расслаблению и активации парасимпатической системы. Именно такой эффект мы ожидали увидеть у начинающих практику. Возможно, на начальных этапах обучения медитация, как любое новое занятие, вызывает повышенное напряжение и даже стресс. Это объясняет, почему многим медитация дается сложно и они бросают практику, не достигнув значительных результатов», — рассказывает автор исследования, стажер-исследователь Центра биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Русинова.

Авторы полагают, что для заметных изменений в процессе самой медитации может потребоваться больше времени и более интенсивная практика. Результаты исследования подчеркивают важность мониторинга физиологических параметров в состоянии покоя, особенно на начальных этапах, для оценки прогресса в медитации.

«Исследование открывает поле для дискуссий о пользе популярных сегодня устройств, работающих по принципу биологической обратной связи, в контексте обучения медитации. Они измеряют активность мозга, сердечный ритм, частоту дыхания и другие физиологические показатели во время практики и, как утверждают производители, помогают быстрее и эффективнее погружаться в желаемое состояние. Но наш эксперимент показал, что для новичков в медитации они могут быть не так полезны и важны. Возможно, если их переориентировать на мониторинг состояния покоя вне самих сеансов медитации, использование подобных устройств имело бы больший смысл для начинающих практиков», — объясняет автор исследования, научный сотрудник Центра биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Мария Володина.

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