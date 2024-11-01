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Вчера, 11:30
МТУСИ
115

В МТУСИ выяснили, как эффективно подготовить спринтеров к соревнованиям

4.5

Ученые МТУСИ подтвердили предположение о том, что использование в тренировке специальных средств отягощения на различные сегменты повышает скорость развития быстроты и скоростно-силовых способностей бегунов на короткие дистанции.

МТУСИ
# соревнования
# спортсмены
# спринтеры
# тренировки
Марафонцы / © Крис Ханкелер, en.wikipedia.org

Согласно исследованиям, при подготовке к спортивным соревнованиям интенсивность тренировок должна иногда превышать интенсивность, необходимую во время официальных стартов. В спринте, например, эту задачу можно решить путем выполнения на тренировке упражнений в усложненных, облегченных и обычных условиях, сочетаемых в определенной последовательности.

«Способы затруднения условий выполнения упражнения можно разделить на две группы: естественные условия затруднения (бег по песку, в гору, по снегу, лестнице) и искусственно созданные (с утяжелителями). Важно, чтобы бег с сопротивлением или отягощением сочетался с бегом в нормальных условиях. И на этом этапе возникает проблема, связанная с качественной и количественной мерой вариативность», — пояснил заведующий кафедрой «Физическое воспитание» МТУСИ, доцент Андрей Саблин.

Ученые МТУСИ совместно с коллегами провели эксперимент, в котором приняли участие юноши 17-19 лет (28 человек), занимающиеся спринтерским бегом в секции легкой атлетики в спортивной школе олимпийского резерва.

На первом занятии все спортсмены сдали контрольные тесты. До окончания общеподготовительного этапа участники занимались по одинаковой методике, выполняли одинаковую по объему и интенсивности нагрузку.

Основной педагогический эксперимент провели на специально-подготовительном этапе: спортсмены контрольной группы занимались по общепринятой методике, а спортсмены экспериментальной группы тренировались по новой предложенной методике с применением специальных средств в искусственно созданных затрудненных условиях.

По окончании эксперимента спортсмены снова сдали нормативы. До проведения исследования обе группы показали практически одинаковые результаты, после применения новой методики в экспериментальной группе произошли значительные изменения по всем показателям.

«Спортсмены из экспериментальной группы улучшили свои показатели по всем тестам от 2,1 до 5,3 процента. Ребята выполнили такие упражнения как прыжок, тройной прыжок, бег на 20 и 60 метров. Мы подтвердили предположение о том, что использование в тренировке специальных средств отягощения на различные сегменты повысит скорость развития быстроты и скоростно-силовых способностей бегунов на короткие дистанции», — рассказал заместитель заведующего кафедрой «Физическое воспитание» МТУСИ, профессор Станислав Чернышев.

В дальнейшем ученые планируют проведение дополнительного исследования, которое отразит влияние предложенной методики на показатели других физических качеств.

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Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# соревнования
# спортсмены
# спринтеры
# тренировки
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